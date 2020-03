La settimana dal 9 al 15 marzo si prospetta piena di forza e vitalità per i nati sotto il segno del Toro grazie all'arrivo di Marte. Il Cancro dovrà invece far fronte ad alcuni problemi di coppia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per realizzare i vostri obiettivi sembrerete essere disposti a dare il massimo della vostra energia. Grazie a Mercurio in congiunzione sarete favoriti nell'adempiere ai vostri obiettivi. Previsto qualche litigio con il partner durante il fine settimana.

Toro: grazie a Marte potrete fare affidamento su una grande grinta. Sul lavoro vi sarà maggiormente facile superare alcuni ostacoli. Con i colleghi potrebbe infatti esserci qualche contrattempo. A livello sentimentale ci saranno invece delle grandi soddisfazioni.

Gemelli: si prospetta una fase molto fortunata per i nati sotto il vostro segno. Marte e Mercurio vi regaleranno quella marcia in più che vi servirà per avanzare delle richieste. Non abbiate paura di osare.

Cancro: Venere opposta al vostro segno zodiacale rischia di portarvi delle problematiche nella vita di coppia.

Purtroppo la situazione non sarà delle migliori anche per via di uno stato di tensione dovuto a uno stato di insicurezza lavorativo.

Leone: farete fatica in questa fase della vostra vita a trovare qualcuno che vi sostenga. Vivrete delle giornate all'insegna del nervosismo, ma potrete recuperare nel fine settimana.

Vergine: la settimana dal 9 al 15 marzo inizierà in maniera piuttosto favorevole per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

A livello professionale potrebbero arrivare delle belle novità, mentre in ambito sentimentale riuscirete a ritrovare una maggiore sintonia nella vita di coppia.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Marte smetterà di essere opposto al vostro segno zodiacale e finalmente potrete ritrovare un po' di serenità che avevate perso. Vi sentirete maggiormente pieni di energia e di nuove idee da mettere in atto soprattutto sul lavoro.

Scorpione: potreste sentirvi più stanchi del solito e privi di energie. In ambito professionale purtroppo ci saranno dei piccoli contrasti da affrontare. Attenzione a non procrastinare le situazioni che possono essere affrontate anche nell'immediato. Lunedì e mercoledì le giornate più stancanti.

Sagittario: nella settimana dal 9 al 15 marzo, Luna sarà in opposizione e dovrete fare i conti con parecchi contrasti. Sul lavoro alcune situazioni potrebbero andare diversamente dal previsto.

Capricorno: la vostra vita sentimentale andrà nel migliore dei modi e riuscirete a sentirvi particolarmente appagati.

Nel fine settimana Marte smetterà di esservi sfavorevole a livello lavorativo.

Acquario: sicuramente questa sarà una fase piena di nuove occasione da sfruttare al meglio. I cambiamenti saranno parecchi, ma non dovrete spaventarvi. Potrete contare sull'appoggio di una persona a voi cara.

Pesci: la settimana fino al 15 marzo sarà particolarmente serena per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sarete particolarmente energici e positivi nei confronti del futuro. Grazie alla Luna riceverete qualche bella sorpresa.