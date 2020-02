L'Oroscopo del giorno 9 febbraio prevede cambiamenti lavorativi per lo Scorpione, mentre per l'Acquario sarà un momento pieno di energia e di poca tolleranza.

Approfondiamo adesso le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per quanto riguarda i rapporti personali, questa sarà una fase molto importante della vostra vita. Ci sono delle situazioni rimaste in sospeso a cui adesso dovrete mettere un punto definitivo. Dal partner sentirete bisogno di avere delle conferme concrete.

Chi è sposato o convive, potrebbe avere meno tempo da dedicare alla vita di coppia per via del lavoro.

Toro: in questo periodo siete molto forti. Urano sul vostro segno zodiacale vi renderà molto determinati. Potreste avere dei piccoli rimpianti riguardo a qualcosa che avreste potuto fare in passato, ma che non avete fatto. Sentirete il bisogno di avere delle relazioni più stabili.

Gemelli: questa giornata del 9 febbraio sarà nettamente positiva rispetto a tutte le altre che sono trascorse. Avrete modo di ripartire e risolvere le problematiche che si erano presentate precedentemente.

Avrete l'opportunità di ristabilire una certa intesa nella vita di coppia.

Cancro: in questo fine settimana potreste accusare una forte tensione. Nell'ultimo periodo potrebbe esserci stata parecchia confusione e potreste aver preso delle decisioni troppo alla leggera. Potreste aver avvertito dei sensi di colpa per uno sgarro che avete fatto a qualcuno a voi vicino.

Leone: periodo molto interessante per i sentimenti, in cui non dovrete esitare a mettervi in gioco.

Avrete una grande energia e tornerete ad essere dei grandi protagonisti della scena. In amore avrete successo, mentre sul lavoro potreste pensare di espandere la vostra attività lavorativa.

Vergine: sia a livello sentimentale che lavorativo, gennaio è stato un mese parecchio complicato. La giornata del 9 febbraio sarà idonea a recuperare i rapporti sentimentali che non stavano andando per il verso giusto.

In ambito professionale avrete modo di impegnarvi maggiormente ed entro fine anno arriveranno dei grandi successi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: potreste sentirvi parecchio preoccupati a causa dell'atteggiamento di chi vi sta vicino. Qualcuno potrebbe aver scaricato addosso delle preoccupazioni che non vi competono. In ambito sentimentale il partner potrebbe aver messo in dubbio alcuni atteggiamenti.

Scorpione: Urano sul vostro segno zodiacale apporterà dei cambiamenti importanti sul lavoro. Qualcuno potrebbe essere stanco di fare per anni lo stesso mestiere e gettarsi in nuovi progetti.

Sarà importante assecondare le vostre passioni.

Sagittario: l'oroscopo del giorno 9 febbraio prevede amore e fortuna per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sarete impegnati in molte iniziative e nuovi progetti da intraprendere. In ambito sentimentale avrete modo di vivere delle belle emozioni e di liberarvi dalle tensioni.

Capricorno: in campo sentimentale è previsto un piccolo calo. Probabilmente non avrete molto tempo da dedicare alle persone amate per via di diversi impegni in ambito lavorativo. Rispetto al passato avete delle priorità diverse. Urano vi spingerà a chiudere quelle situazioni che non vanno più bene da tempo.

Acquario: la vostra giornata sarà contraddistinta da una grande energia. Pian piano state diventando sempre meno tolleranti a quelle situazioni che vi stanno strette. Fine settimana interessante per le nuove amicizie.

Pesci: durante lo scorso mese avete avuto delle problematiche a cui far fronte. Potrebbero esserci stati dei distacchi importanti. Ora è il momento del recupero. Il 9 febbraio metterete al centro della vostra vita l'amore. Per chi è single da tempo potrebbero arrivare dei nuovi incontri.