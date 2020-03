L'oroscopo di mercoledì 4 marzo riserva delle grandi sorprese per tutti i segni zodiacali, i più fortunati in amore saranno Bilancia e Scorpione, mentre Vergine potrebbe avere qualche difficoltà sul lavoro. Troviamo Giove in congiunzione a Plutone, Venere in quadratura a Saturno e la Luna in trigono a Mercurio.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa riserverà la giornata del 4 marzo per i tutti 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 4 marzo: Toro sensuale, Cancro desideroso di solitudine

Ariete: vi sentirete colmi d'amore e desiderosi di ricevere l'affetto del partner, sarà un momento delicato dal punto di vista sentimentale perché qualunque mancanza d'attenzione verso le vostre necessità potrebbe indurvi a discutere con la persona amata. L'Oroscopo consiglia di lasciarvi andare ai momenti di tenerezza cercando di non diventare soffocanti o troppo esigenti. I figli potrebbero cercare di sfidare la vostra autorità per convincervi a lasciargli maggiore libertà, la soluzione più giusta è quella di parlargli per confrontavi ed arrivare a un compromesso.

Attenzione ai piccoli dolori alle ossa: relax e coccole saranno un toccasana per la vostra schiena.

Toro: tanto eros e sensualità per questo segno di terra, vi sentirete molto in sintonia con il partner e potreste scoprire qualcosa che vi lascerà piacevolmente sorpresi. Non mancherà né l'autostima né la sicurezza in voi stessi e questo avrà conseguenze positive sul luogo di lavoro. Cercate di dare il massimo nelle vostre attività quotidiane senza però sprecare inutilmente le energie, ricordate di dedicare anche del tempo a voi stessi e ai vostri interessi.

L'oroscopo consiglia di coltivare le vostre idee e di dedicargli del tempo, non arrendetevi se inizialmente non vedrete i risultati attesi, dietro l'angolo potrebbe esserci una bella sorpresa.

Gemelli: fantasia e creatività la faranno da padrone in questa giornata, le vostre idee sono inarrestabili e la voglia di fare vi spingerà a superare i vostri limiti. Il consiglio è quello di dedicare del tempo anche al riposo e a qualche passione come la lettura o lo sport per evitare uno stress eccessivo.

Il vostro partner potrebbe alcuni motivi per essere gelosi, ma prima di intavolare una discussione dai toni forti, chiedigli spiegazioni: parlare pacatamente è sempre la miglior soluzione. Attenzione ai cibi troppo pesanti o speziati perché potrebbero avere ripercussioni spiacevoli sul vostro stomaco.

Cancro: l'oroscopo di oggi dice che le cose non andranno particolarmente bene sul piano affettivo, ci potrebbero essere dei contrasti e dei litigi per colpa di piccole questioni domestiche, provate a non dare eccessivo peso a particolari di poco conto e ad utilizzare la razionalità per risolvere la situazione.

In amicizia potreste chiudervi a riccio e desiderare il vostro spazio personale, non siate troppo bruschi con chi cerca di entrare in empatia con voi, spiegategli semplicemente quello che state provando e verrete compresi. Piccoli disturbi stagionali potrebbero recarvi qualche difficoltà verso la seconda metà della giornata.

Previsioni zodiacali del 4 marzo: Leone fortunato in amicizia, aumenta il feeling tra lo Scorpione e il partner

Leone: le previsioni dicono che, dal punto di vista sociale, ci potrebbero essere conoscenze inaspettate, potreste conoscere persone nuove che vi sorprenderanno e vi spingeranno a volerle rivedere ancora.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di non nascondere il vostro carattere, mostrate tutta la vostra esuberante personalità e farete colpo sugli altri. Tanto amore e tenerezza nel rapporto di coppia, godetevi i piccoli momenti, anche quelli trascorsi tra le mura domestiche, la vostra dolce metà apprezzerà molto il mix tra sensualità e dolcezza. La situazione sul lavoro rimarrà stabile, non ci saranno impennate positive, ma neanche insoddisfazioni.

Vergine: vorreste sentirvi apprezzati e amati per la persona che siete, ma un commento del partner, anche se fatto senza cattiveria, potrebbe rovinare la vostra positività e spingervi ad intavolare un'accesa discussione.

Sul lavoro le cose inizieranno a girare a vostro favore, la vostra creatività vi sarà di supporto per l'ideazione di progetti innovativi e sorprendenti. Alcuni colleghi potrebbero fingere di non apprezzarvi e mostrare astio verso di voi, ma è tutta invidia, continuate ad impegnarvi e non dare ascolto a chi non vi vuole bene. Il consiglio dell'oroscopo è quello di allontanare le persone sgradite che non portano positività nella vostra vita.

Bilancia: passione ed eros renderanno la giornata più bella ed intensa, il partner amerà stare in vostra compagnia e non riuscirà a staccare gli occhi da voi.

Potreste utilizzare la moda e un trucco audace per valorizzarvi ed aumentare la vostra autostima. L'oroscopo vi consiglia di impegnarvi molto sul lavoro, piccole ricompense potrebbero essere dietro l'angolo però dovete essere in grado di farvi notare e di far emergere il vostro buon carattere. La generosità con amici e colleghi verrà ripagata, un amico, forse, vi chiederà aiuto: basterà una parola di conforto per renderlo più sereno.

Scorpione: secondo l'oroscopo, il feeling tra voi e il vostro partner aumenterà esponenzialmente, potrebbe essere il momento giusto per discutere di questioni serie a cuore aperto.

La vostra dolce metà potrebbe apprezzare trascorrere una serata tra coccole e tenerezza, magari mangiando una pizza e guardando un film romantico alla televisione. Potreste tardare a ricevere quella notizia sul lavoro che tanto desideravate, ma non arrendetevi, se continuerete a crederci il vostro progetto potrebbe realizzarsi. Il consiglio è quello di dedicare tempo all'arte e alla musica.

Oroscopo del 4 marzo: Sagittario con qualche fraintendimento e tanta energia per i Pesci

Sagittario: il vostro carattere, a volte un po' troppo superbo, potrebbe crearvi qualche difficoltà con il partner e sul posto di lavoro.

Se ci saranno discussioni affrontatele con serenità e pensando attentamente a cosa dire. I colleghi potrebbero non apprezzare qualche vostro discorso, ve lo faranno capire chiaramente e voi potreste sentirvi a disagio. Il consiglio è quello di spiegare bene cosa intendevate dire in modo da evitare qualunque possibile fraintendimento. A fine serata potreste essere eccessivamente stanchi: una tisana calda e una notte di buon riposo vi ridaranno l'energia che vi serve.

Capricorno: dal punto di vista sentimentale non ci saranno impennate positive, le cose procederanno pacatamente e, forse, inizierete a pensare di poter realizzare, insieme al partner, un saldo progetto di vita.

Potrebbe essere il momento giusto per cominciare a riflettere su una possibile gravidanza, ma senza fretta: pensateci insieme e parlatene a lungo. L'oroscopo non mostra stabilità dal punto di vista lavorativo, impegno e dedizione saranno fondamentali per gestire al meglio i compiti quotidiani, ma cercate anche di fare ordine tra le vostre idee e di non agire frettolosamente.

Acquario: l'oroscopo dice che potrebbe essere il momento giusto per dichiararvi alla persona amata, non fatevi prendere dal panico: usate parole chiare e colme d'affetto, sicuramente verrete compresi e potreste essere ricambiati.

Se siete in coppia, il consiglio è quello di godervi i piccoli impegni quotidiani, potreste organizzare qualche attività divertente come qualcosa legato allo sport o alla musica. Le finanze inizieranno ad aumentare e la situazione economica potrebbe subire un bel miglioramento.

Pesci: tanta positività per questo segno d'acqua, il vostro carattere allegro e travolgente riuscirà a conquistare famiglia e amici. Il partner potrebbe proporvi qualcosa di interessante, valutate con attenzione però date anche il giusto spazio all'istinto. La vostra solarità avrà successo anche sul luogo di lavoro dove avrete modo di sviluppare una buona empatia con i colleghi.

La situazione in famiglia sarà tranquilla, i figli vi rispetteranno e trascorrerete una serena serata tutti insieme. Potreste dedicarvi alla cucina del vostro cibo preferito e organizzare una cenetta romantica con il partner: verrà molto apprezzato.