Vulnerabilità e passione si intrecciano nell'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 4 marzo. Il cielo astrologico è ricco di opportunità e Mercurio favorevole in Pesci propone intriganti novità anche al Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro che devono vincere la pigrizia e l'apatia, per cogliere al volo alcune situazioni fortunate atte a far progredire l'amore. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Venere in sestile astrologico rispetto alla Luna, mitiga un po' alcuni disaccordi sentimentali proposti dagli astri in Capricorno che quasi sfidano a inscenare alcune complicazioni amorose.

Le tensioni mano mano sono allentate e potete approcciarvi all'amore con maggiore calma. Alcune novità non mancano di certo a illuminare gli orizzonti amorosi.

Toro: Mercurio, Sole e Nettuno tengono il broncio ma solo per spronarvi a fare di più, facendovi vincere una certa pigrizia e indolenza pericolose per l'amore. La capacità d'ascolto è molto spiccata e la bontà d'animo che vi è consona non passa di certo inosservata in un gruppo di amici. Uscite quindi e andate incontro al mondo con fiducia.

Gemelli: la Luna in angolo armonico con il Cancro garantisce buonumore e un atteggiamento più positivo nei confronti dell'amore. Gli astri dal Capricorno sprigionano tanta voglia di tenerezza. Venere molto passionale dall'Ariete è favorevole ai nuovi incontri fortunati per l'amore.

Cancro: alcuni contrasti in famiglia possono provocare delle tensioni che quasi privano dell'entusiasmo giusto per uscire e andare incontro alle novità amorose.

Gli astri dai Pesci però vi sostengono e garantiscono una nuova vitalità e grandi sorprese. Nettuno risulta molto affettuoso e sprigiona grande romanticismo in voi. Sappiate approfittare di queste novità.

Leone: più decisi e franchi nell'esprimere ciò che provate a una "preda amorosa" che avete adocchiato, niente può fermarvi. Un nuovo influsso vivificante si fa largo nel cuore e viene elargito da una Venere in posizione favorevole e promettente per le nuove storie.

Vergine: Saturno dal Capricorno mitiga un po' la vostra impulsività e controlla le emozioni alla perfezione. Genuini e concreti come sempre, vi approcciate all'amore a passi felpati, ma cercate di essere meno critici con voi stessi e nei confronti delle nuove conoscenze. Gli astri garantiscono bei momenti di tenerezza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio quasi sfida a cogliere al volo alcune novità intriganti per l'amore. Più sensibili nei confronti degli altri grazie a Luna benefica dai Gemelli, riuscite a captare l'umore di chi sta accanto quasi in maniera telepatica.

Sfruttate al massimo questa intuizione per avviare flirt coinvolgenti e frizzanti.

Scorpione: immaginazione e adattabilità sono in perfetto equilibrio e seguite il fluire degli eventi in maniera più decisa e dinamica. Gli astri dai Pesci sono favorevoli e fanno un'iniezione di passionalità in modo tale da prendere al volo situazioni fortunate per l'amore. Attenzione, non è ammessa nessuna distrazione.

Sagittario: anche se le novità sembrano non arrivare, Venere è in angolo positivo e amplia gli orizzonti sentimentali in maniera più immediata e impetuosa. Tra un po' Mercurio assume una posizione positiva anche per approcciarsi alle nuove conoscenze in maniera più comunicativa e frizzante.

Capricorno: Marte carica di fascino e sexappeal in sinergia con Sole in angolo benefico dal domicilio astrologico dei Pesci. La sensibilità non manca anche grazie a Nettuno che smorza un po' il rigore saturniano reso molto rigido dalla quadratura di Venere dall'Ariete. Sfruttate i vostri punti di forza in amore, con coraggio e spontaneità.

Acquario: la leggerezza frizzante che vi è consona non passa di certo inosservata in un gruppo di amici e un rapporto amichevole può diventare anche qualcosa di più profondo. Venere in posizione benefica per l'amore e in sintonia con Mercurio molto audace e comunicativo, fa captare le esigenze altrui in maniera molto empatica.

Sfruttate questa energia positiva al meglio.

Pesci: la Luna in quadratura rende le sensazioni un po' nervose e il modo di amare alquanto altalenante. In bilico tra il sogno e la realtà, non sapete quale strategia attuare poiché molto indecisi. Non prendete decisioni drastiche al momento ma cercate di valutare la situazione a 360°. Sole e Mercurio favoriscono slanci più affettuosi e concilianti.