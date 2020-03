Nel mese di aprile 2020 troveremo sul piano astrologico tre transiti importanti: Mercurio si sposterà dall'orbita dei Pesci al Toro, mentre Venere viaggerà dal segno del Toro all'orbita dei Gemelli ed, infine, il Sole cambierà domicilio spostandosi dall'Ariete al Toro.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Sagittario.

Predizioni astrali per l'amore di aprile

Le faccende amorose dei nati Sagittario, durante il quarto mese dell'anno, risentiranno presumibilmente di qualche scossone che, in alcuni casi, avrà il suo epilogo a fine aprile.

Tale nervosismo in coppia sarà causato principalmente dal domicilio di tre Pianeti, ovvero Venere, Marte ed Urano. Il duetto Venere-Urano, situato nel domicilio del Toro, guarderà di traverso le loro relazioni amorose in essere rimarcando, anche abbastanza duramente, tutte le contraddizioni e problematiche che si celeranno dietro il rapporto quotidiano.

A ciò si sommerà l'irruenza marziana, nell'affine Acquario, che potrebbe rendere i nativi insofferenti ma, al contempo, decisamente nervosi e pungenti nelle loro dichiarazioni verso la dolce metà.

A fine mese, quindi, le coppie che hanno resistito proseguiranno assieme il loro percorso amoroso più forti di prima, mentre le storie che hanno risentito di questi pesanti passaggi astrali, potrebbero avere il loro epilogo.

Oroscopo per il lavoro di aprile

Il mese di aprile 2020 per le questioni professionali dei nati Sagittario potrebbe risultare confusionario ma, alla lunga, soddisfacente. Saturno e Marte, adesso nell'amico Acquario, saranno degli eccezionali sponsor e presumibilmente vorranno apportare delle benevole modifiche al settore professionale.

Essendo Saturno un Pianeta Lento e perlopiù in sosta momentanea (approderà definitivamente in Acquario da fine anno) potrebbe iniziare a passi graduali verso un miglioramento lavorativo, magari partendo da un collega o un referente che cambieranno da un giorno all'altro. Certo, l'impatto iniziale non sarà probabilmente dei migliori per i nativi che, fortunatamente, nel corso delle settimane riusciranno ad entrare in simbiosi col nuovo punto di riferimento professionale.

Raggiunta questa complementarietà lavorativa con la new entry, i nativi avranno poi presumibilmente chiaro come tale cambio di staff sia risultato più un miglioramento che una penalizzazione.

Aprile, infine, risulterà poco conciliante per i nativi che desiderino mettersi in proprio, professionalmente parlando, a causa di Urano che frenerebbe ogni iniziativa in tal senso. Giorni fortunati: 7, 15 e 28.