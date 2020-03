L'oroscopo della giornata di mercoledì 18 marzo, prevede un’ottima forma fisica per i nativi sotto il segno del Toro grazie ad una splendente Luna in Capricorno, mentre una felice composizione planetaria permetterà ai nativi Leone di avviare iniziative audaci al lavoro. Sarà una giornata molto piacevole per i nativi Ariete, che potranno contare su Marte in buon aspetto, mentre Acquario saprà gestire molto bene la propria relazione sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 18 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo che vi farà trascorrere momenti molto piacevoli durante la giornata di mercoledì. Gli influssi della Luna dal segno del Capricorno sul fronte sentimentale vi permetteranno di vivere situazioni più che positive in famiglia, regalandovi quella spensieratezza e quell'allegria che da un po’ vi mancava.

Se siete single questo potrebbe essere un periodo molto emozionate, soprattutto per i nati nella seconda decade. In ambito lavorativo se non riuscite a venire a capo su un determinato progetto, mantenete la calma, cercate di capire cosa non va e vedrete che tutto andrà per il meglio. Voto - 7,5

Toro: il flusso dei moti planetari nel vostro cielo sarà abbastanza soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

In amore se avete una relazione stabile da un po’ di tempo, troverete pace tra le braccia e i consigli della vostra anima gemella. Se siete single riuscirete a trovare la soluzione ad un problema che avete da un po’ di tempo. In ambito lavorativo sarete in perfetta forma fisica, utile per svolgere molto bene il vostro impiego. Inoltre il vostro entusiasmo è alle stelle per un recente affare, tuttavia state con i piedi per terra e cercate di razionalizzare ogni vostro movimento.

Voto - 8

Gemelli: nuovi amori in vista per i cuori solitari che di recente hanno conosciuto una persona molto interessante. Per quanto riguarda le relazioni fisse l'oroscopo annuncia momenti dolcissimi con la vostra anima gemella, grazie al pianeta Venere in ottima posizione. Sul fronte lavorativo se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, potrebbe essere il momento adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Voto - 7

Cancro: gioco dei transiti planetari discreto per voi nativi del segno.

L'oroscopo prevede una certa emotività in voi durante la giornata di mercoledì, che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. In amore la presenza del Sole, di Mercurio e di Nettuno nel segno dei Pesci vi sarà di grande aiuto per cercare di gestire bene la vostra vita sentimentale, ma occhio a non risultare troppo suscettibili. Se siete single potreste sentire una certa stanchezza fisica. Nel lavoro nonostante abbiate l'impressione che i vostri colleghi remino contro di voi, avrete modo di ottenere qualche soddisfazione. Voto - 7

Leone: quadro astrale piuttosto sorridente per voi nativi del segno per la giornata di mercoledì.

Sul fronte sentimentale gli influssi di Venere nel segno del Toro amplieranno la vostra fantasia e immaginazione, tanto da riuscire a solidificare il vostro rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single potranno approfittare di tale configurazione astrale per fare qualcosa di veramente buono. In ambito lavorativo riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi con parsimonia e audacia. Voto - 8

Vergine: la Luna in trigono nel segno del Capricorno influenzerà positivamente la vostra giornata, rendendola piacevoli sotto diversi punti di vista. In campo sentimentale avrete modo di trasmettere la vostra fiducia verso il partner per cercare di sanificare il vostro rapporto, ultimamente poco stimolante.

Se siete single lo siete perché ancora non vi siete dati abbastanza da fare per riuscire a trovare l'amore. In ambito lavorativo farete affidamento alla vostra consueta diligenza, che vi permetterà di ottenere ottimi risultati. Voto - 8

Bilancia: organizzando al meglio i vostri impegni lavorativi, partirete sicuramente un passo avanti nei confronti dei vostri colleghi, e con un po’ d'impegno, magari potreste anche riuscire a finire prima le vostre mansioni. In amore l'oroscopo prevede Giove e Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di godere appieno della vostra magnifica relazione di coppia, soprattutto per coloro nati nella prima decade.

I single finalmente saranno più sciolti con una persona conosciuta da poco. Voto - 8,5

Scorpione: ottimo momento per quanto riguarda la sfera lavorativa secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì grazie a Marte in sestile che vi renderà molto attivi. Avrete una grande voglia di fare che non si affievolirà mai durante la giornata, ottenendo così risultati degni di nota. Per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete presto ad entrare in empatia con la persona amata in maniera anche abbastanza facile, beneficiandone sull'affiatamento di coppia. Se siete single avrete bisogno di qualche momento in più, riflettendo riguardo a una persona che vi piace.

Voto - 7,5

Sagittario: sarete particolarmente dinamici in ambito lavorativo grazie a Marte in ottimo aspetto nel vostro cielo. In questo momento, tutto ciò in cui v'impegnate, vi conduce al successo, e ciò sarà per voi una grande fonte di soddisfazione. In ambito sentimentale purtroppo la vostra relazione di coppia sarà abbastanza monotona e non ci sarà quel feeling tra voi e il partner che solitamente fa scoppiare la scintilla della passione tra voi. Se siete single potreste aspettarvi delle novità interessanti. Voto - 7

Capricorno: la Luna nel vostro segno sarà pronta a regalarvi una buona dose di calore e di affetto da donare ai vostri amici e parenti più cari.

Ciò significa che in amore darete la vostra parte migliore senza necessariamente chiedere qualcosa in cambio. Se siete single vi sentirete pieni di energie, che sfrutterete fin da subito. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo tantissimi pianeti favorevoli vi aiuteranno a procedere con i vostri incarichi, senza farvi pesare più di tanto la fatica che ci metterete. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo di mercoledì molto interessante per voi nativi del segno. Potrete contare sul pianeta Venere in trigono al vostro cielo per riuscire a gestire molto bene la vostra relazione sentimentale, non solo con l'affetto fisico, ma anche di tipo intellettuale, venendo a capo ad alcune problematiche che tormentano da un po’ la vostra relazione.

Se siete single sarete attratti da una persona che avete conosciuto in questo periodo, ciò nonostante prima di affondare il colpo, imparate a conoscerla un altro po’. Nel lavoro le questioni in sospeso sono state risolte e potrete pensare alla prossima mossa da compiere. Voto - 8

Pesci: Sole, Mercurio e Nettuno positivi nel vostro cielo completano un oroscopo pieno di buoni propositi per la giornata di mercoledì. In amore saprete esattamente cosa vorrete e di certo non esiterete ad ottenerlo. Se siete single approfittate del periodo per trascorrere più tempo con le persone che più vi stanno a cuore.

Nel lavoro un investimento sarà quasi doveroso per ottenere ottimi compensi per un vostro progetto. Voto - 8