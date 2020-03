Le previsioni astrali per il nostro zodiaco sono molto interessanti per alcuni segni mentre per altri in vista ci sono problemi da risolvere e questioni in sospeso. Per i nati sotto il segno dell'Acquario ci sono news in vista. La Vergine avrà a che fare con qualche eredità o con qualche vincita. Scopriamo insieme, segno per segno, che cosa ci consigliano le stelle.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: se coltivate dei progetti in proprio è tempo di renderli operativi. Marte richiede autonomia nei rapporti, sciogliendo le dipendenze emotive.

Nel lavoro grandi progetti in vista. Salute al top.

Vergine: si riprendono i contatti con le amicizie che avete perso di vista. Venere offre molte gratificazioni nelle risposte per avanzamenti o qualificazioni. Soldi in arrivo: eredità o vincita in vista.

Capricorno: Marte aiuta a consolidare delle posizioni che vi hanno tenuto in sospeso. Contribuite a una situazione familiare che richiede più organizzazione. State attenti alla salute un po' ballerina.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: l'atmosfera lavorativa richiede molta concentrazione, Marte dissonante tende a far emergere errori pregressi.

Ridimensionate una persona dai tratti opportunista. Una grande notizia rivoluziona la vostra giornata.

Scorpione: fingetevi distratti verso le lamentele di un capo dispotico. Mercurio dissonante da metà mese rende poco lucidi, non agite sulla spinta di emozioni istintive. La salute va un po' curata.

Pesci: concentrate i vostri sforzi per persone che si espongono per voi. Prima di modificare degli accordi scritti, rivolgetevi ad un esperto per informazioni chiare.

Attenti a come parlate: partner permaloso.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: il vostro oroscopo del giorno dice di prendervi tempo prima di accettare qualunque impegno vi viene proposto. Venere stimola alla leggerezza. Marte invece riaccende una passione che pensavate superata.

Bilancia: ancora qualche contestazione con una persona che vi tiene in bilico. Venere in aspetto armonico suggerisce di stuzzicare l'attenzione con la carta della gelosia.

Piccoli incomprensioni in famiglia.

Acquario: dovete essere perseveranti in una situazione legale. Venere in Gemelli alleggerisce la sfera amorosa, si concretizzano degli impegni che maturano le convivenze. Un piccolo aiuto da un amico.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: stimolate il vostro senso esploratore e accettando anche proposte lontane dai vostri ideali. Mercurio rende brevi ma intensi gli incontri passionali. Soddisfazioni in ambito lavorativo.

Leone: mettete in ordine nelle pratiche sanitarie o assicurative. Marte dissonante nel corso del mese, espone a pettegolezzi insidiosi, adottate un comportamento formale.

Sagittario: siate fiscali nella stipulazione di accordi o contratti. Mercurio disarmonico provoca dei disservizi ma temporanei sia nella comunicazione sia negli spostamenti.