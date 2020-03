Le predizioni astrologiche della giornata di domani, 5 marzo 2020, secondo l'Oroscopo, vedono gli astri favorire particolarmente i nati sotto i segni zodiacali di Toro e Cancro: i primi saranno fortunati nel lavoro, i secondi avranno positività nelle relazioni sentimentali. Problemi di cuore caratterizzeranno invece la giornata per Ariete e Sagittario.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potreste sentirvi un po' giù di corda a causa delle troppe perplessità e dubbi che attanagliano la vostra esistenza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la crisi sentimentale con il/la vostro/a compagno/a non accenna a passare, anzi il rapporto amoroso si sta facendo sempre più complicato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In amore non serve a nulla prendere tempo: se una storia non funziona più, è giunto il momento di interromperla.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in ufficio non stancatevi troppo: i colleghi e il capo nemmeno sanno apprezzare la vostra diligenza e professionalità.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): sul lavoro sarete poco concentrati: attenti a non commettere errori che potrebbero costarvi caro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): siete alla costante ricerca del vostro ruolo nella società. Indecisione anche sul fronte di alcune scelte da fare: vi chiederete alla fine di un certo percorso quale strada sarà giusto intraprendere.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): questa giornata rappresenterà per voi un grande recupero. Il mese di marzo sarà molto fortunato sopratutto in amore: se avete vissuto un rapporto in prova, ora lo potrete anche confermare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): avete una grande voglia di superare alcune situazioni critiche ed immergervi in delle nuove avventure anche di tipo professionale, ma dovete attendere ancora un po' prima che questo si verifichi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la vostra situazione personale è in continuo miglioramento. A questo punto avreste soltanto bisogno di avere al vostro fianco la persona giusta con cui poter fare tante cose.

Il 5 marzo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ogni tanto ripensate troppo al passato, soprattutto alle situazioni difficili che avete dovuto affrontare nell'ultimo periodo. Oggi non fatevi prendere da inutili malinconie o ripensamenti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non siete una persona che si accontenta facilmente e giustamente pretendete che gli altri vi apprezzino come meritate.

Se pensate che molti siano contro di voi, potreste anche dire basta.

Toro (21 aprile – 21 maggio): giornata davvero molto interessante. Avete voglia di iniziare un nuovo progetto di lavoro e fare cose che vi appassionano. State andando incontro ad un periodo decisamente importante per il vostro futuro.