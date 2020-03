L'Oroscopo del giorno 6 marzo 2020 ha già stilato il responso riguardante il consueto appuntamento con le previsioni zodiacali giornaliere. Scommettiamo che anche voi siete ansiosi di conoscere quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì? Bene, allora senza indugiare oltre passiamo pure ad anticipare qualche 'chicca' in merito a chi, tra i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, potrà contare sulla massima protezione degli astri. In particolare, a godere la vista fortunata offerta dai piani alti della classifica stelline, nel contesto sono in tutto tre segni: questo fine settimana lavorativa la prima posizione va a favore dello Scorpione, meritatamente considerato in ottimo periodo dunque valutato al 'top' con cinque stelle.

Invece, le quattro stelle indice di periodo routinario, in questo caso relative al secondo posto in scaletta, andranno a Bilancia e Capricorno.

L'Astrologia (purtroppo!) non sempre soddisfa le nostre attese; a volte l'oroscopo può risultare poco interessante, in certi casi perfino deprimente. Quanto appena detto solo per introdurre la parte negativa della giornata: in questo caso a sentirsi un po' 'depressi', secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 6 marzo, saranno gli amici nativi in Pesci, Sagittario e Acquario.

Tutti i dettagli e relativi consigli da sfruttare in amore e nel lavoro subito dopo il consueto riepilogo astrologico, come sempre offerto dalla classifica posta a seguire.

Classifica stelline 6 marzo 2020

Un nuovo fine settimana è arrivato, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia nell'ultimo giorno della settimana lavorativo? Come al solito, metro di misura nel giudicare la giornata, la nostra esclusiva classifica stelline quotidiana, nel frattempo interessante l'oroscopo del 6 marzo 2020.

In ottima evidenza nel periodo, come già accennato in apertura, uno specialissimo segno che andremo subito a confermare nella tabella posta di seguito e poi analizzato più approfonditamente nelle singole predizioni. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

interpretato dall'oroscopo di venerdì in relazione all'amore e al lavoro:

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario, Acquario.

Oroscopo venerdì 6 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata relativa alla fase conclusiva della settimana lavorativa si annuncia un pochino complicata per molti di voi Bilancia. Perciò, il consiglio dettato a voi nativi direttamente dagli astri è quello di cercare di essere il più sereni e tranquilli possibile: anche se non dovesse essere un periodo troppo carico in quanto a positività, non mollate ma datevi da fare lo stesso, ok?

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, sempre e solo il solito tran-tran: per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici e più decisi sul da farsi. Riuscirete ad essere più concisi e convinti rispetto al solito? Single, si profila per tanti di voi una giornata abbastanza 'simpatica', con risvolti chiaramente buoni soprattutto verso la fine del pomeriggio o inizio sera. Diciamo che i tempi saranno quasi quelli giusti per l'amore, ma il vostro potere di seduzione ne sarà all'altezza solo se avrete il tempo di assaporarlo oppure uscendo dai soliti limiti quotidiani.

Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che (forse) percepirete un po' di stanchezza in più, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.

Scorpione: ★★★★★. Periodo molto buono per cercare di rivalutare la vostra posizione professionale o sentimentale che sia. La splendida Venere, vostra dirimpettaia sulla complicata scacchiera astrologica restituita (sulla carta) dalle effemeridi quotidiane, darà possibilità a chi ne avesse bisogno di avere utili riferimenti da sfruttare. In amore pertanto, giornata splendida, dinamica e piena di cose interessanti da fare (tassativamente in due!).

Quasi tutto il periodo ruoterà attorno ai sentimenti: non perdete l'occasione per dare nuovo slancio al rapporto, ok? Sfruttate il momento per fare quello che avete nel cuore ma non avete mai avuto il coraggio di tirare fuori: fatelo adesso, gli astri saranno con voi. Single, l'oroscopo del giorno una situazione sentimentale creerà ancora qualche problema: cercate di appianare le cose con molta calma. Se impazienti di dichiararvi e fatevi avanti. Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta e, a loro volta, potrebbero dare una svolta importante alla vostra vita.

Sagittario: ★★.

Questo venerdì turbolenze astrali pessime, in arrivo principalmente da Urano e Venere, posizionati speculari negativi al 90% rispetto al vostro settore, renderanno non facile sbarcare la giornata. Personaggi poco affidabili cercheranno altresì di screditare il vostro operato: occhio! In amore, viste le premesse, si consiglia calma e sangue freddo: in questa parte della settimana potreste avere a che fare con incombenze non messe in conto, perciò preparatevi a consumare un supplemento extra di pazienza. In coppia invece, scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà anche quei rapporti abbastanza maturi: cosa fare?

Nulla, basterà non fomentare ulteriormente gli animi: passerà... Single, il ritmo di vita di molti di voi, cuori solitari, si intensificherà facendo venire a galla un bisogno impellente: quello di non stare più da soli. Pianificate eventuali azioni, ma solo sulla carta: in questa giornata non è consigliabile agire, sappiatelo. Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 6 marzo al Sagittario indica che dovrete portare a termine una situazione abbastanza importante. Però questa non sarà la giornata giusta per farlo: state calmi e sereni.

Astrologia del giorno 6 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di venerdì presume possa essere un fine settimana misurato, esente da picchi troppo negativi. Merito dell'ottimo sestile restituito da Nettuno e Sole ai vostri Marte e Giove. L'oroscopo del giorno pertanto esorta assolutamente a portare a fine affari, discussioni o altre cose che avete messo 'in attesa': forse giungerà un aiuto insperato... In amore, avrete dal partner quella stabilità affettiva che chiedete da sempre, a patto di risultare più empatici e meno scontrosi del solito. In pratica bisognerà tenere un atteggiamento leggermente distaccato su eventuali problematiche sentimentali aperte.

Con questo non vi stiamo dicendo di infischiarvene, anzi, il consiglio è quello di intervenire solo per 'costruire', giammai per 'demolire'. Single, fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna. Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose, consolatevi con l'idea che i pianeti non vi sono del tutto ostili. Diciamo che dovete solamente scegliere con cura chi potrebbe avere le qualità ideali per stare insieme a voi, senza timore di sbagliare. Nel lavoro invece, sarete positivi e porterete il vostro entusiasmo anche nelle attività lavorative più monotone. Con l’ottimismo che avete non vi preoccuperete mica per una porta chiusa?

Siate pronti a rivolgervi altrove.

Acquario: ★★. All'orizzonte si profila per voi Acquario una pessima giornata, interessata da una Luna in Leone purtroppo in aspetto negativo. Sarà richiesta una forte concentrazione nelle situazioni importanti o nelle problematiche che andranno ad interessare il medio/lungo termine. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, probabili più di qualche difficoltà. In coppia potreste anche accusare qualche tensione di troppo: forse inizierete già da oggi ad avere le prime avvisaglie. Diciamo che in molti, purtroppo, non avete il coraggio di ammettere che qualcosa sta cambiando nel rapporto, questa è la verità!

Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare le vostre mire. Diciamo che gli astri non vi aiuteranno a comunicare e potreste rovinare tutto. In generale, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani. Nel lavoro invece, qualche screzio con i colleghi renderà il clima freddo e l'atmosfera tesa, tiratevi indietro e cercate di placare gli animi, oppure affrontate la situazione di petto e risolvete il problema.

Pesci: ★★★. In totale ascesa il periodo, grazie anche alla Luna in Leone, per voi Pesci discreto aspetto, pronta per passare nel campo della Vergine. A dare un po' più gusto alla giornata saranno nuovi stimoli, potenzialmente in grado di alleggerire le incombenze. Secondo l'oroscopo del giorno 6 marzo riguardo l'amore, tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. Se siete così malinconici in questo periodo, non sarà forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e ma mai raggiunto? Se single invece, qualche spunto in più in fatto di nuove opportunità sentimentali: esse potrebbero anche esserci, a patto di rientrare tra i pochi fortunati del momento, anche se non saranno facili da far proprie. Nel lavoro, per chiudere, gli equivoci con i colleghi stanno per essere risolti e potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Per il vostro benessere e per mantenere la serenità ritrovata sul posto evitate di invadere campi altrui, cercate quindi una sincera collaborazione piuttosto che una spietata competizione.