L'oroscopo del 5 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno da dire gli astri su questa giornata di metà settimana. Per i coniugi del segno Cancro è un periodo piuttosto positivo. Le persone nate sotto il segno della Vergine devono evitare un bel po' di provocazioni. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Anche se in questa giornata l'amore non è tutto rose e fiori, avete dalla vostra parte concretezza, forza e tenacia.

Sono tutte doti preziose per sistemare quello che non funziona, capire le origini dei vostri turbamenti o prendere una decisione difficile. Anche se avete un debole per le persone complicate, sfruttate questo momento per andare a fondo e gettare alle vostre spalle gli errori e i rimpianti. In campo lavorativo riuscite ad affrontare e a risolvere ogni tipo d'imprevisto o equivoco. Coloro che hanno un colloquio o hanno un affare da concludere, devono sfruttare la propria astuzia ed essere molto concentrati.

Toro – Se con il vostro partner c'è amore, se condividete molto di più di due corpi nello stesso letto, questo è un ottimo periodo per mettere a punto progetti e iniziative per sistemare questioni irrisolti e migliorare la vostra vita. Occhio alle emozioni: nella prima parte della giornata con il partner andrete d’amore e d’accordo; nella seconda invece potreste fronteggiare piccole bufere emotive causate dalla gelosia, insicurezza e intromissioni familiari.

In questa parte centrale della settimana, l'oroscopo consiglia di tenere gli occhi ben aperti perché potreste avere le idee confuse in campo lavorativo. Evitate di prendere decisioni importanti, poiché il budget delle spese è basso.

Gemelli – Questo è un periodo che vi aiuta a trovare un punto d’incontro con il partner, se nel recente passato avete avuto delle divergenze di opinioni. Durante il dialogo potreste capire che cosa volete davvero dalla relazione e magari mettere a punto progetti di vita comune.

In campo lavorativo le vostre prospettive sono molto buone, ma richiedono maggiore impegno per essere realizzate. Comunicazione, affari, commercio, investimento e guadagni sono in netto miglioramento.

Previsioni di giovedì 5 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo positivo per la vita coniugale. Potete fare progetti, mettere nero su bianco i propositi e bisogni vostri e del partner. Sorprese in arrivo per alcuni di voi. Con la persona amata non mancano affiatamento, dialogo, emozioni e dolcezza. Dovete solo fare attenzione a qualche tensione che potrebbe minare l’equilibrio della vostra vita di coppia.

Occhio al weekend che potrebbe comportare ritardi, equivoci o imprevisti, fortunatamente tutti risolvibili.

Leone – Anche se la giornata inizia in maniera agitata, spiccherete il volo e nessuno riuscirà a fermarvi. L'amore è splendido, senza se e senza ma. Questa giornata accende la passione nel vostro cuore e rafforza la vita intima. In campo lavorativo le vostre prospettive non sono niente male, anzi camminano in due binari diversi: il primo è quello della concretezza e della durata; il secondo invece è quello del miglioramento delle entrate.

Vergine – Evitate tutte le provocazioni che potrebbero nascere in questo periodo, perfino il partner è sul sentiero di guerra.

Sono tutte situazioni che si risolveranno in pochi giorni. L'oroscopo consiglia di non accendere rancori: solo così potrete lasciarvi andare alla passione. Il lavoro procede bene. Il periodo migliore per affrontare colloqui di lavoro o per concludere accordi importanti è la seconda metà di marzo, quando sarete più lucidi e accorti.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata le preoccupazioni potrebbero incidere sulla vostra relazione. Se convivete, dovete smettere di agitarvi e iniziare a prendere a cuore ogni imprevisto. Allontanate le tensioni e cercate di vivere al meglio la vostra relazione d'amore.

Essere comprensivi vi aiuterà a impostare un rapporto più corretto e soddisfacente. Dovete essere molto prudenti e prendere in considerazione ogni aspetto della vita, prima di impugnare una decisione. Al momento le finanze non sono al top. Dovete limitare il vostro budget, ma presto vi rifarete con gli interessi.

Scorpione – Questo è un periodo altalenante. Siete sempre pronti a buttarvi in una storia appassionante, contraddittoria e dall'esito incerto. Non vi aspettano solo avventure di una notte, anzi, da un flirt potrebbe anche nascere il grande amore. Nel lavoro vi distinguete per fantasia, creatività e lucidità.

Il vostro modo di lavorare vi aiuta a distinguervi dagli altri candidati, quindi sfruttatelo fino in fondo. Occhi ai pettegolezzi e alle mosse scorrette, ma ricordatevi anche che "chi la fa, l'aspetti".

Sagittario – Questo periodo è davvero speciale per l'amore e potreste ricevere un regalo inaspettato. Qualcuno potrebbe coronare i vostri sogni d’amore, qualcun altro invece potrebbe fare il passo più lungo della gamba per raggiungere la felicità. In campo lavorativo non vi manca la capacità e la forza di proseguire nei vostri obiettivi, nonostante qualche imprevisto. I soldi non vi bastano mai, ne volete sempre di più.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se siete in cerca dell'amore vero, un periodo così favorevole non capiterà molto spesso. Emozioni e sensualità, intraprendenza e fascino, sono tutti al top. Alcuni di voi devono cogliere al volo tutte le occasioni che si presentano in questa giornata, mentre gli altri devono impegnarsi di più nei contatti e nelle amicizie. Superato questo scoglio, non dimenticatevi di aprirvi al futuro e all'amore. In campo lavorativo, molti di voi sono concentrati sugli investimenti e sui prodotti da lanciare. L’esito dei vostri sforzi non tarderà a dare i suoi frutti, ma ricordatevi il detto: "Chi troppo vuole nulla stringe".

Acquario – Forse vi manca un pizzico di passione, ma di sicuro non la comunicazione e la voglia di condividere tutto con il partner d'amore. Chiarite, mettete tutto a posto, affrontate un cambiamento. Le stelle vi aiutano a capire le vostre reciproche aspettative e i sogni da realizzare quest’anno. In ambito lavorativo, molti di voi portano a termine eccellenti contatti. Se da qualche tempo state cercando un modo per allargare il vostro raggio d'azione, questo è il momento giusto.

Pesci – Periodo fortunato. Potreste incontrare persone nuove e avere modo di valutare con serenità i prossimi passi da fare.

Questo è un clima preparatorio per un flirt da favola che prossimamente arriverà sullo schermo del vostro cuore. La vostra abilità nelle trattative sale in maniera vertiginosa e sarete bravi a contrattare negli affari, a vendere prodotti e garantire ottimi servizi. Se lavorate nell'editoria, potreste vedere realizzato un vostro vecchio sogno: una pubblicazione o una proposta che vi farà fare i salti di gioia. Infine, finanze ed economia procedono bene.