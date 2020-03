Martedì 10 marzo 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Bilancia, mentre Saturno, Plutone, Marte e Giove stazioneranno in Capricorno. Nettuno ed il Sole permarranno in Pesci come Mercurio che continuerà il suo transito in Acquario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro ed Urano assieme a Venere rimarranno stabili nel domicilio del Toro. Oroscopo favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Il settore economico dei nativi andrà presumibilmente a gonfie vele questo martedì, tanto che molti opteranno per concedersi un'intensa sessione di shopping insieme alle amicizie di vecchia data.

2° posto Leone: lavoro top. Il terzetto Marte-Giove-Saturno di Terra spingerà, con ogni probabilità, i nati del segno a premere sul piede dell'acceleratore in ambito professionale e ciò non passerà di certo inosservato ai piani alti aziendali.

3° posto Gemelli: umore top. La Luna in posizione conciliante renderà presumibilmente il tono umorale dei nati Gemelli alle stelle, e ciò sarà il miglior biglietto da visita per chi si sta apprestando a fare la loro conoscenza.

I mezzani

4° posto Acquario: riflessivi.

Mercurio esce dalla retrogradazione rendendo, di conseguenza, estremamente riflessivi i nati del segno che, con le idee più chiare, si interrogheranno probabilmente sulle prossime mosse da effettuare in ambito amoroso.

5° posto Sagittario: grintosi. Determinati e tenaci affronteranno, c'è da scommetterci, questa giornata senza la minima remora verso gli ostacoli che il duetto Urano-Saturno metterà sul loro cammino lavorativo.

6° posto Vergine: sereni. In ambito domestico il clima potrebbe volgere al bello in queste 24 ore per i nati Vergine. Qualche malumore, invece, avrà buone chance di palesarsi sul versante professionale durante le ore mattutine.

7° posto Capricorno: rallentamenti. Malgrado ancora la loro orbita vanti quattro Pianeti rilevanti per il loro percorso professionale, il moto diretto mercuriale unito agli influssi, che già iniziano ad avvertirsi, di Saturno verso l'Acquario potrebbero rallentare qualche progetto lavorativo in essere.

8° posto Scorpione: stand-by. Giornata utile per fare il punto della situazione in casa Scorpione, specialmente sotto il profilo relazionale, come suggerisce il poco rassicurante duetto Venere-Urano nell'avverso Toro.

9° posto Toro: lavoro flop. Le vicende professionali potrebbero risentire di un cambiamento societario, e tale cambio di punti di riferimento renderà questa e le prossime giornate in balia del disorientamento per i nati del segno.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: umore flop. La Luna opposta e Venere poco conciliante giocheranno un ruolo fondamentale per rendere il tono umorale dei nativi sotto i livelli minimi.

Basterà l'intervento del partner, però, a fargli dimenticare momentaneamente ogni amarezza.

11° posto Cancro: gelosi. Sebbene manchino delle motivazioni reali, i nativi potrebbero trovarsi alle prese con l'avverso sentimento della gelosia verso l'amato bene.

12° posto Pesci: relax. Niente lavoro, mondanità o doveri familiari quest'oggi per i nativi che presumibilmente prediligeranno dedicarsi al rilassamento più assoluto, in modo da ripartire già domani con le batterie cariche.