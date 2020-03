Una Luna molto riservata e affettuosa in Vergine anima l'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 10 marzo, rendendo le relazioni a due più profonde grazie a una maggiore introspezione emotiva che coglie anche le più piccole sfumature. Tutti i segni zodiacali di Terra condividono così un sentimentalismo molto razionale, forse un po' troppo severo con se stesso nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Sole e Nettuno in Pesci, molto vicini a voi, elargiscono sensazioni speciali in sinergia con Urano e Venere in Toro.

Sigillati da questo splendido parterre astrale, non avete nulla da temere in coppia. Buono e più profondo il dialogo grazie a Mercurio favorevole dall'Acquario.

Toro: la relazione diventa più serena con Venere e Urano in congiunzione nel segno che spianano la strada verso un rapporto più concreto, soddisfacente ed esaltante. Dimenticate quindi i malumori vissuti di recente: inizia uno splendido momento astrale per voi.

Gemelli: con Luna in quadratura dalla Vergine, risulta un po' difficile entrare in sintonia con le sensazioni del partner, ma non lasciatevi scalfire dallo stress che cerca di minacciare la serenità che vi è consona.

Solo così potete affrontare tutto con chiarezza.

Cancro: le reazioni in coppia diventano più controllate e la mente perde buona parte della sua leggerezza per discernere i fatti e le parole, attingendo a un'introspezione lunare che filtra le sensazioni con molta severità. Sole e Nettuno dai Pesci cercano di addolcire il tutto in maniera più sensibile.

Leone: Mercurio in quadratura a Urano esorta ad applicare maggiore prudenza in coppia.

Selezionate bene le parole da pronunciare, evitando litigi alimentati da una voglia di rivoluzionare il rapporto in maniera più leggera ed evitando le responsabilità.

Vergine: piccoli gesti affettivi riescono a colmare alcune lacune sprigionate da una Luna nel segno troppo rigorosa e riservata. Molto affettuosi e attenti ai dettagli, cercate di esprimere le emozioni che provate con maggiore slancio, investendo splendide sensazioni in coppia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buono l'umore con Luna molto vicina dal domicilio astrologico precedente al vostro. Quello di cui avete bisogno adesso è di approfondire il rapporto di coppia, dedicando maggior tempo all'amore e anche al relax in casa. Così potete recuperare la giusta dimensione amorosa.

Scorpione: Luna diventa vostra alleata dalla Vergine e, in sinergia con gli astri presenti in Capricorno, approfondisce le sensazioni a due, attingendo a un pragmatismo e a una razionalità molto intuitiva. Sole e Nettuno completano l'opera, elargendo sensibilità e grande spirito d'iniziativa.

Sagittario: un po' confusi da una Luna in quadratura che fa mancare di intuizione in coppia, non riuscite a cogliere piccole sfumature profonde dell'animo della persona amata. Così tendete a escludere ogni tipo di sensazione astratta, puntando su un lavorio mentale che procura incertezza e sprigiona dubbi.

Capricorno: in coppia di sicuro non prendete l'amore alla leggera con Luna favorevole dalla Vergine. Incrociando la sua energia con Plutone e gli altri pianeti presenti nel segno, percepite le sensazioni con maggiore potenza. Attenzione però a non farvi dominare dalle emozioni.

Acquario: Mercurio nel segno vi rende più comunicativi e potete intavolare una conversazione costruttiva per il futuro.

Attenzione alla quadratura di Urano dal Toro, che fa mancare di autocontrollo nell'esporre le proprie idee, mentre un'intuizione fulminea è efficace per progredire.

Pesci: alcune tensioni sono sprigionate da Luna in opposizione a Sole e Nettuno che alternano intenzioni coscienti a impulsi emotivi inconsci. Alquanto altalenanti, cercate di attingere a una razionalità costruttiva che fa vedere la relazione sotto una luce più chiara e intuitiva.