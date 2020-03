Mercoledì 4 marzo 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna ed il Nodo Lunare sostare in Cancro, nel frattempo Marte, Saturno, Plutone e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Venere permarrà in Ariete come Urano che proseguirà nel domicilio del Toro. Infine Nettuno, Mercurio ed il Sole rimarranno stabili in Pesci. Oroscopo favorevole per Bilancia e Sagittario, meno roseo per Cancro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: spensierati. Il clima, sia in ambito professionale che familiare, potrebbe alleggerirsi questo mercoledì in casa Acquario per merito degli Astri che saranno concentrati su altri segni zodiacali.

2° posto Bilancia: mondani. I nativi avranno presumibilmente voglia di divertirsi e quest'oggi, per riuscire nel loro intento, organizzeranno una scanzonata serata assieme a parte ed amici dove le risate saranno protagoniste.

3° posto Sagittario: stacanovisti. Mercoledì probabilmente col vento in poppa per i nativi sul versante lavorativo, grazie al sestile Marte-Sole che gli donerà un bottino energetico invidiabile.

I mezzani

4° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali dei nati Leone attraverseranno, c'è da scommetterci, 24 ore splendide condite da ottime intuizioni per il prossimo futuro lavorativo.

5° posto Gemelli: briosi. Umore alla stelle quello che potrebbero sfoggiare quest'oggi i nati del segno, tanto che gli amici faranno a gara per trascorrere del tempo in loro compagnia.

6° posto Capricorno: riassetti. La giornata che si prospetta per i nativi potrebbe essere orientata verso una revisione introspettiva delle loro aspettative più intime. Sarà bene rimanere ben ancorati al terreno e non viaggiare troppo di fantasia, ne pessimisticamente ne ottimisticamente, malgrado il passaggio imminente di Saturno in Acquario stia iniziando a far scricchiolare le loro certezze.

7° posto Toro: routine. Oggi non dovrebbero esserci grosse novità per i nativi, i quali farebbero bene a dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni addietro in modo da ottimizzare il tempo libero a loro disposizione.

8° posto Pesci: stupiti. Lo strano comportamento di un amico potrebbe lasciare attoniti i nati del segno che, superato lo smarrimento iniziale, preferiranno, almeno per il momento, fermarsi a pensare sull'accaduto in solitaria evitando di esternare il loro stupore.

9° posto Vergine: finanze flop. I nativi saranno probabilmente alle prese con una giornata piuttosto problematica dal punto di vista finanziario quindi farebbero bene ad evitare qualsiasi spesa supplementare.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Nel focolare domestico i toni potrebbero alzare vertiginosamente, a causa di una Venere nel segno che subisce la doppia quadratura Plutone-Saturno perlopiù in dodicesima casa, andando a rispolverare vecchie ruggini che sembravano oramai sopite.

11° posto Cancro: amore flop. Il clima in coppia non dovrebbe essere dei migliori ma, per uscirne indenni, i nativi potrebbero fare il primo passo verso il partner provando a far sbollire eventuali contrarietà.

12° posto Scorpione: fuori giri. Come una ruota della bicicletta senza catena, ai nati Scorpione quest'oggi sembrerà probabilmente di darsi da fare ma ottenere ben poco in cambio, sia moralmente che economicamente.