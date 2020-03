L'Oroscopo di martedì 3 marzo riserverà delle sorprese interessanti ed energia positiva per diversi segni come lo Scorpione e il Sagittario, al contrario, meno fortunati saranno il Toro e l'Ariete. Troviamo Il Sole in quadratura con la Luna, Giove in congiunzione con Plutone e Venere in quadratura a Saturno. Andiamo a scoprire nei dettagli cosa riserverà l'oroscopo per la giornata di domani per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci: qualche incomprensione con il partner per i Gemelli e tante coccole per l'Acquario.

Oroscopo di martedì 3 marzo per i segni di fuoco: Ariete nervoso, Leone fortunato in amore, Sagittario travolto dalla passione

Ariete: Venere in quadratura con Saturno potrebbe recarvi qualche difficoltà durante questa giornata però, grazie al vostro carattere determinato riuscirete ad affrontare tutti i piccoli ostacoli che si presenteranno. Potreste avere qualche incomprensione con il partner, provate ad avere pazienza e a non saltare subito a conclusioni affrettate, cercate di non abbandonarvi ad inutili litigi e, in caso di forte nervosismo, d'aiuto potrebbe essere la telefonata di un parente o di un amico che non sentivate da tempo.

Sul posto di lavoro i colleghi potrebbero essere eccessivamente critici nei vostri confronti, non dategli peso e continuate per la vostra strada: avete tante idee, dovete solo trovare il coraggio per svilupparle. Attenzione ai piccoli disturbi quotidiani, niente di allarmante però cucinare il vostro cibo preferito potrebbe tirarvi su di morale.

Leone: verrete travolti dalla passione e dal desiderio verso il partner.

Vi sentirete amati e vorrete ricambiare tutte le attenzioni della vostra dolce metà che apprezzerà moltissimo una cenetta romantica e qualche piccola sorpresa. Per chi è ancora single l'oroscopo dice che potrebbero essere il momento giusto per lanciarvi in una nuova avventura, non abbiate paura di dichiararvi, acquistate sicurezza con un po' di shopping e chiedete di uscire alla persona amata. Sul lavoro potreste avere qualche piccola difficoltà, l'ambiente sarà un po' teso e i colleghi avranno qualcosa da ridere nei vostri confronti, impegnatevi però evitate di sprecare inutili energie.

Attenzione allo stress eccessivo e alla stanchezza che toglieranno un po' di energie, provate a ritagliarvi dei piccoli momenti per voi stessi.

Sagittario: vi attenderà una giornata ricca di eros e passione, raggiungerete il massimo della vostra sensualità e il partner non potrà evitare di cadere ai vostri piedi. Potreste giocare con il look per diventare ancora più seducenti. L'oroscopo dice che chi ancora sta cercando l'amore verrà ricompensato da piccoli gesti audaci, la persona amata apprezzerà un po' di intraprendenza da parte vostra e, forse, potrebbe sorprendervi con una richiesta inaspettata.

Non brillerete sul posto di lavoro, potreste avere qualche piccola difficoltà nella relazione con i colleghi e con il capo, ma non temete, presto tutto si sistemerà. Vi sentirete molto energici e i piccoli malanni di stagione non riusciranno a scalfire il vostro umore e il vostro desiderio di trascorrere delle ore piacevoli con il partner.

Previsioni zodiacali del 3 marzo per i segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro: non sarà una giornata molto fortunata per questo segno, né in campo amoroso né in campo lavorativo. Potreste avere delle piccole incomprensioni con il partner e desiderare rimanere soli per qualche ora, non sforzatevi di rimanere in compagnia, dedicate del tempo ai vostri interessi e al vostro benessere.

I figli saranno poco inclini ad ascoltare i vostri consigli, portate pazienza, un confronto diretto, ma pacato, potrebbe essere di aiuto per tutti. I single apprezzeranno molto la loro condizione perché gli permetterà di godersi la solitudine senza dover dare eccessive spiegazioni. Il lavoro procederà lentamente, potreste sentirvi scarichi e con poche energie, lo stress la farà da padrone e vi causerà nervosismo e tensione. Attenzione all'eccessiva stanchezza, se potete provate a riposare per qualche ora, vi aiuterà a ritrovare le forze e ad affrontare tutto con maggiore serenità.

Vergine: Nettuno potrebbe crearvi qualche ostacolo, non sarà una giornata molto fortunata per voi però, grazie alla presenza degli amici, riuscirete ad arrivare a fine giornate.

Potreste provare gelosia verso il partner che mal sopporterà le vostre preoccupazioni, forse tenderete a punzecchiarlo su vecchie questioni ancora irrisolte e a discutere per piccole questioni domestiche. I figli avranno poca voglia di relazionarvi con voi, ma non demordete, è solo questione di tempo e tutto tornerà alla normalità. Le cose potrebbero farsi difficili sul lavoro, l'invidia di alcuni colleghi che credevate amici vi ferirà molto però potreste ricevere un aiuto inaspettato da qualcuno di insospettabile. Un buon libro prima di andare a letto potrebbe essere d'aiuto per calmare i nervi e rasserenare l'umore.

Capricorno: tanta fortuna sul lavoro, ma difficoltà in amore. Il vostro carattere determinato e carico di ambizione vi permetterà di ottenere, nella giornata, il massimo a livello lavorativo: vi impegnerete su diversi fronti, progetterete nuove idee e potrebbe essere in arrivo un'ottima e sorprendente opportunità. Con il partner ci potrebbero essere delle piccole difficoltà, farete fatica a comprendervi e ad accettare il punto di vista dell'altro, il consiglio è quello di trattenervi e di non lanciarvi in una discussione dove potrebbero essere usate parole aggressive. D'aiuto potrebbe essere trascorrere la serata, insieme, davanti a un film spensierato in tv oppure al cinema.

Attenzione alla dieta perché potreste essere particolarmente sensibili con lo stomaco

Previsioni astrologiche di martedì 3 marzo per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli: la quadratura di Nettuno vi metterà i bastoni tra le ruote sia in amore che sul campo lavorativo. Potreste sentirvi scarichi e poco energici e infatti vorrete solo tornare a casa e rilassarvi davanti al vostro cibo preferito. La vostra dolce metà potrebbe sollevare una questione che vi farà dubitare della sua maturità, sarà il caso di parlarne, ma scegliete accuratamente il momento giusto. Gli amici vi saranno accanto e un consiglio giusto potrebbe fare la differenza durante questa giornata poco fortunata.

L'ansia e la preoccupazione saranno padrone di questa giornata, tenderete a riflettere troppo su cose di poco conto e, di conseguenza, a essere poco concentrati sul posto di lavoro. Attenzione a non prendere freddo, l'influenza stagionale è alle porte.

Bilancia: sarà una giornata carica di nostalgia per gli eventi del passato, potreste ripensare a una persona che non vedevate da tanto e desiderare di incontrarla nuovamente. Il vostro umore sottotono potrebbe avere ripercussioni sul partner e sui figli che, poco tolleranti, vi chiederanno di cambiare atteggiamento. La dolce metà, anche se desiderosa di aiutarvi, non riuscirà a tranquillizzarvi però i suoi tentativi di rendere più facili le cose saranno da apprezzare.

Sul posto di lavoro le cose procederanno senza intoppi, ma anche senza impennate positive: vi concentrerete sui vostri compiti senza spiccare. Attenzione ai dolori alle ossa, potreste aver preso freddo nei giorni precedenti: una tisana calda con del miele e il vostro dolce preferito vi aiuteranno ad addormentarvi e a cominciare la giornata successiva con un'energia positiva.

Acquario: giornata positiva dal punto di vista amoroso ma meno da quello economico. Il partner potrebbe sorprendervi con un piccolo gesto romantico e voi vi sentirete coccolati e amati. Per chi ancora è single potrebbe essere il momento giusto per chiedere un appuntamento alla persona che desiderata, prendete tutte le vostre energie positive e abbiate fiducia, organizzate un appuntamento romantico e verrete apprezzati.

I figli potrebbero essere un po' petulanti nei vostri confronti, provate a chiarirvi ma senza dargliela vinta. I colleghi, sul lavoro, non vi faciliteranno le cose, l'invidia è tanta così come la voglia di sopraffarvi, ma il vostro carattere gentile e affabile, anche con chi non se lo merita, vi ricompenserà. Attenzione alle bibite gassate e ai piccoli disturbi di stomaco.

Previsioni zodiacali di domani 3 marzo per i segni d'acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro: poca fortuna in amore, tanta gioia sul lavoro e con i figli. Potreste sentirvi stanchi e spossati, non sarete dell'umore adatto per affrontare discussioni e, per questo, il consiglio è quello di rimandare e dedicare tempo alle vostre attività preferita.

Fare sport, senza esagerare, potrebbe essere d'aiuto per sfogare l'ansia e la frustrazione. Potreste non sentirvi compresi dal partner e ricevere parole poco lusinghiere, fategli notare il vostro disappunto però evitate di lanciarvi a capofitto in relazioni sterile. Il lavoro andrà a gonfie vele, sarete pronti a dedicarvi a tutti i vostri progetti e a dedicarvi a pratiche arretrate. Qualche ora di shopping vi aiuterà a calmare i vostri nervi, magari in compagnia degli amici. Andare dal medico potrebbe alleviare le vostre preoccupazioni e farvi trascorrere una serata serena senza ansie eccessive.

Scorpione: tanta fantasia e romanticismo per voi. Avrete voglia di dedicare il vostro tempo all'arte e alla musica, spiccherete nel campo artistico e verrete molto apprezzati per i vostri lavori. Il partner saprà farvi sentire amati e desiderati, potrebbe rivelarvi qualcosa che vi lascerà piacevolmente sorpresi. Se siete single, forse, riceverete la chiamata tanto desiderata, non esitate, mettete da parte la paura e godetevi il momento. Se lavorate nel campo artistico le cose andranno a gonfie vele, qualcuno che stimate da tempo vi rivolgerà la sua attenzione e ciò potrebbe aprirvi interessanti opportunità. La vostra serata sarà caratterizzata dal relax e dal riposo: divano, film e qualche snack saranno la conclusione perfetta.

Pesci: vi sentirete fantasiosi e pronti all'avventura, la giornata verrà guidata dal vostro carattere sognatore e sarà il momento giusto per progettare nuove idee. Attenzione però a non lasciarvi troppo sopraffare, provate a fare ordine nella vostra testa scrivendo le attività alle quali volete prestare maggiori attenzioni. Il partner apprezzerà particolarmente il vostro romanticismo e il vostro desiderio di coccole, piccoli momenti di tenerezza renderanno la serata speciale e indimenticabile. Dopo il lavoro potreste concedervi un po' di shopping, toglietevi qualche sfizio ma senza esagerare, godetevi la passeggiata tra i negozi e l'incontro con amici speciali. Forse un leggero mal di testa potrebbe mettervi di cattivo umore, non dategli eccessivo peso, passerà presto.