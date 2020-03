Giovedì 5 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare transitare in Cancro, nel frattempo Marte, Plutone, Saturno e Giove sosteranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Venere che continuerà il suo transito in Ariete. Infine Nettuno, Mercurio ed il Sole proseguiranno nel domicilio dei Pesci. Oroscopo favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Vergine: romantici. Il sestile tra Venere e Mercurio potrebbe donare ai nativi una ritrovata vena romantica, che l'amato bene non potrà che apprezzare.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Toro: passionali. A giocare un ruolo predominante nel giovedì nativo sarà presumibilmente la congiunzione tra Urano nella loro orbita e Venere, che faranno riaccendere la fiammella della passionalità in coppia.

3° posto Capricorno: lavoro top. Le vicende professionali odierne potranno contare sui favori astrali, capitanati dal duetto Giove-Saturno, che aiuteranno i nati Capricorno ha superare di buon grado ogni ostacolo.

I mezzani

4° posto Leone: shopping. 24 ore dove i nativi potrebbero aver voglia di concedersi un acquisto agognato da tempo, soddisfacendo tale desiderio con attenzione a non esagerare con le uscite, come Urano sottolinea.

5° posto Gemelli: umore top. Giovedì frizzante quello che si prospetta per i nati del segno, i quali grazie a tale buonumore fungeranno da calamita per le amicizie che faranno a gara per stare in loro compagnia.

6° posto Sagittario: ostinati. Far mutare opinione ai nati quest'oggi sarà probabilmente un'ardua impresa, in cui partner ed amici preferiranno non addentrarsi. Probabili attriti professionali in mattinata.

7° posto Scorpione: stress. La giornata potrebbe mettere di fronte ai nativi una mole di mansioni pratiche da ultimare più imponente rispetto al solito. Sarà bene procrastinarne alcune ai giorni seguenti in modo da evitare qualsiasi stress.

8° posto Cancro: umore flop. Quel sorriso capovolto non sarà, c'è da scommetterci, il migliore biglietto da visita che sfoggeranno oggi i nati del segno. Miglioramento umorale in tarda sera.

9° posto Bilancia: perplessi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far drizzare le antenne dei nativi, i quali, superata la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni in merito.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: lunatici. La mutevolezza di carattere ed umorale che potrebbero introdurre i nativi quest'oggi spiazzerà le persone le chi stanno apprestando a conoscerli, i quali non sapranno come comportarsi a riguardo.

11° posto Acquario: bizzosi. Basterà una minuzia per scatenare l'ira dei nati Acquario questo giovedì, dono sgradito di una moltitudine di Astri che li guarderanno di traverso intimandogli di non esagerare con le parole quando in preda al nervosismo.

12° posto Ariete: fuori giri. Ai nati in questa giornata potrebbe sembrare di darsi parecchio da fare, ma non ricevere in cambio il giusto quantitativo di gratifiche.