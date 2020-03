Venerdì 13 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare in Vergine, nel frattempo Saturno, Marte, Giove e Plutone sosteranno in Capricorno. Venere ed Urano permarranno sui gradi del Toro come il Sole e Nettuno che continueranno la loro orbita in Pesci. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro e Mercurio si troverà nel domicilio dell'Acquario. Oroscopo favorevole per Gemelli e Leone, meno entusiasmante per Vergine e Scorpione.

Gemelli briosi

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far saltare la mosca al naso ai nativi che, superata l'impasse iniziale, non perderanno un istante nel chiedere spiegazioni sull'accaduto.

Toro: fiacchi. Le energie rappresenteranno presumibilmente il tallone d'Achille dei nativi quest'oggi e, con tale mancanza di forze, molti tra loro sceglieranno di rinviare le attività pratiche meno urgenti a data da destinarsi.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno questo venerdì i nati Gemelli, tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

Cancro: dubbiosi. Le scelte dell'ultimo periodo, a causa dell'avversione mercuriale, potrebbero tornare in auge durante queste 24 ore instillando nelle loro menti svariati dubbi in merito.

Shopping per Leone

Leone: shopping. Venerdì dove molti nati Leone sceglieranno presumibilmente di concedersi una sessione di shopping, assieme alle vecchie amicizie, malgrado Giove e Saturno suggeriscano di non esagerare con le spese.

Vergine: amore flop. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto nelle faccende di cuore dei nati del segno oggi, rendendo il clima in coppia gelido, quasi anaffettivo.

Bilancia: sereni. Nel focolare domestico potrebbe tornare il sereno in casa Bilancia, dopo i contrasti amorosi dei giorni scorsi che, invece, lasceranno spazio ad un ambiente casalingo oltremodo tranquillo.

Scorpione: dispettosi. Se oggi i nati del segno avranno soltanto un dubbio che qualcuno gli stia facendo un torto, ecco che probabilmente si vendicheranno con qualche dispetto sul presunto colpevole.

Gratifiche per l'Acquario

Sagittario: lavoro top. I progetti professionali in essere dei nativi avranno buone chance di avanzare rapidamente quest'oggi, dono gradito del conciliante sestile Mercurio-Urano.

Capricorno: determinati. I nativi questo venerdì potrebbero risultare oltremodo ostinati, sia in ambito amoroso che lavorativo, e nessuno, conoscendo il loro carattere, oserà contraddirli per non scatenare un putiferio dialettico.

Acquario: lucidi. La concentrazione sarà, c'è da scommetterci, il piatto forte in casa Acquario ed anche ai colleghi verrà spontaneo complimentarsi con loro.

Pesci: stand-by.

Giornata da prendere con le pinze per i nati del segno, i quali non avranno presumibilmente molta voglia ne di comunicare ne di mettersi in gioco.