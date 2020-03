L'oroscopo di venerdì 6 marzo riserverà delle importanti novità e opportunità per tutti i segni zodiacali. Sul lavoro spiccherà il Sagittario, mentre i più fortunati in amore saranno Vergine e Pesci. La giornata procederà con qualche difficoltà per i Gemelli. Troviamo la Luna in opposizione a Giove, Venere in quadratura a Saturno e Giove in congiunzione a Plutone.

Approfondiamo nel dettaglio cosa riserverà la giornata di venerdì per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci

Oroscopo del 6 marzo: cena romantica per il Toro, Cancro distratto

Ariete: i single vivranno una giornata ricca di sorprese e novità, forse alcuni faranno un incontro interessante che lascerà le farfalle nello stomaco.

Per chi è già in coppia, il consiglio dell'Oroscopo è quello di essere dolci senza esagerare, infatti eccessive tenerezze potrebbero infastidire il vostro partner. Il lavoro subirà una piccola battuta d'arresto, ma non temete, è solo un intoppo momentaneo, datevi del tempo per ricaricare le energie e per riordinare le idee. Tutto ok dal punto di vista della salute, forse potreste avere qualche difficoltà nella digestione, ma niente che un pasto leggero e una camomilla non possano risolvere.

Toro: i successi sul lavoro vi consentiranno di trascorrere qualche ora per negozi, lo shopping potrebbe aiutarvi a risollevare l'umore in vista di qualche piccolo screzio con i figli.

Il partner sarà comprensivo e tollerante, però cercate di non abusare della sua pazienza: potreste provare ad organizzare qualcosa di romantico come una cenetta a lume di candela. Forse tenderete a dare poco spazio alla vostra sensualità data la quantità degli impegni, il consiglio dell'oroscopo è quello di trovare il giusto equilibrio e di non reprimere l'eros

Gemelli: potreste essere travolti da un'eccessiva gelosia verso il partner, cercate di dare un ordine alle vostre priorità e di lasciare andare le persone con le quali non è possibile costruire niente di stabile.

Ci potrebbero essere delle discussioni con parenti e famigliari a causa di scelte che non vengono condivise, il consiglio è quello di riflettere sulle critiche che vi vengono rivolte e di capire se si basino su qualcosa di reale oppure no. Il lavoro procederà senza impennate positive, potreste sentirvi stanchi e bisognosi di riposare, potrebbe essere utile andare a dormire presto per ricaricare le energie.

Cancro: il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare di rimanere concentrati sui vostri obiettivi, sia sentimentali che lavorativi. Ci potrebbero essere dei piccoli fraintendimenti che saranno di intralcio tra voi e il vostro partner, cercate di affrontare tutto con serenità e senza rabbia eccessiva. Sul lavoro avrete delle buone idee, ma poca attenzione nello svilupparle a causa di eccessive preoccupazioni. Potreste trascorrere la serata davanti a un film leggero, vi sarebbe d'aiuto nel ritrovare la calma e la serenità.

Previsioni zodiacali di venerdì 6 marzo: Vergine in fase di miglioramento, delusioni per lo Scorpione

Leone: la vostra energia travolgente potrebbe diventare troppo travolgente e recare fastidio a parenti e amici. Potreste sentirvi esuberanti e vivaci nel rapporto di coppia, il consiglio è quello di essere voi stessi dando, però, anche peso a quello che dice il vostro partner, provate a concedergli il suo spazio perché non sempre è facile gestire la vostra allegria. Sul posto del lavoro tutto procederà nel verso giusto, potrebbe esserci qualche piccola difficoltà, ma riuscirete a gestirla con intelligenza e determinazione.

Potrebbe esserci qualche scontro d'opinione con i figli.

Vergine: le cose con il partner finalmente miglioreranno, vi sembrerà più coinvolto nel vostro rapporto di coppia e pronto a prendersi cura di voi. I figli potrebbero riservarvi delle belle sorprese positive, forse qualcosa del tutto inaspettato. Sul posto di lavoro dovrete utilizzare tutta la vostra creatività per riuscire a realizzare i progetti che avete in mente, non sarà facile, qualche collega potrebbe ostacolarvi, ma se rimarrete fedeli a voi stessi tutto andrà per il meglio. Attenzione ai malanni stagionali come tosse e raffreddore.

Bilancia: la parola chiave di questa giornata sarà 'energia'. Sarete pronti ad affrontare tutto con il massimo della forza, sarete praticamente inarrestabili e tutti noteranno le vostre caratteristiche positive. Il partner potrebbe sentirsi messo un po' in ombra da questo repentino cambiamento, ma sarà anche felice di vedervi così fiduciosi. Sul luogo di lavoro avrete ottimi rapporti con i colleghi, la vostra pacatezza potrebbe essere d'aiuto per risolvere una questione spinosa. Non dovete tardare troppo ad andare a letto, per mantenere questo vostro stato d'animo, avrete bisogno di essere carichi e riposati.

Scorpione: ci saranno alcune cose del vostro partner che non riuscirete a comprendere. Il consiglio dell'oroscopo è quello di parlarne insieme per giungere ad una soluzione, non siate troppo severi, ma neanche troppo permissivi. In famiglia qualcuno dei vostri parenti potrebbe darvi una notizia deludente, non sarà facile mantenere la calma, ma con il giusto distacco, riuscirete a trascorrere una giornata serena. D'aiuto potrebbe essere dedicarsi al disegno, alla musica e a tutto ciò che vi è d'aiuto nei momenti eccessivamente stressanti.

Zodiaco e astrologia di venerdì 6 marzo: sorpresa per il Capricorno, giornata positiva per i Pesci

Sagittario: l'oroscopo consiglia di ascoltare con attenzione il partner, potrebbero esserci delle questioni di cui parlare, ma che non saranno facili da affrontare. I figli vi daranno tutto il loro supporto dimostrando quanto sono legati a voi. Sul posto di lavoro tutto filerà per il verso giusto, un collega potrebbe sorprendervi con un commento positivo e ravvivare la vostra giornata. Potrebbe essere d'aiuto trascorrere la serata assieme agli amici per parlare e per passare dei momenti divertenti insieme.

Capricorno: nella prima parte della giornata dovrete affrontare tante piccole difficoltà che metteranno a dura prova il vostro umore e la vostra determinazione. L'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di provare a distaccarvi dalle situazioni che vi stanno creando disagio. Un amico potrebbe dirvi qualcosa che vi farà prima arrabbiare, ma che, dopo, vi permetterà di riflettere e di rendervi conto che forse aveva ragione. Sul lavoro ci saranno delle ottime impennate positive, una bella sorpresa potrebbe essere dietro l'angolo.

Acquario: in famiglia potreste essere esposti a una tensione eccessiva, c'è una questione che vi sta tormentando e alla quale ancora non avete posto rimedio.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di parlarne con serenità, se manterrete toni pachi verrete ascoltati e capiti. Forse potrebbe arrivare un aiuto inaspettato da qualcuno che non sentivate da tanto tempo. Con i figli la situazione procederà per il verso giusto, le piccole incomprensioni quotidiane verranno risolte e riuscirete a mostrare tutte le vostre qualità più positive.

Pesci: emergeranno tutte le caratteristiche positive del vostro carattere, riuscirete a farvi notare sul posto di lavoro e, se siete single, potreste conquistare la personata amata. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi al vostro hobby preferito, se vi impegnerete e ci crederete con tutti voi stessi, un giorno, potrebbe trasformarsi in un lavoro vero e proprio.

Attenzione alle piccole scaramucce con i figli, non è sempre facile comprendersi vicendevolmente, anche se alla fine tutto andrà per il verso giusto.