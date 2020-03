L'oroscopo per la giornata di sabato 7 marzo riserverà curiose novità e tante emozioni per tutti i segni zodiacali. Saranno fortunati in amore la Vergine e il Toro mentre Cancro e Acquario dovranno affrontare qualche battibecco in famiglia. Troviamo il Sole in congiunzione a Nettuno, Giove in congiunzione a Plutone e Saturno in congiunzione a Plutone.

Approfondiamo cosa avverrà nella giornata di sabato 7 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di sabato 7 marzo: Ariete romantico, battuta d'arresto per i Gemelli

Ariete: le cose, dal punto di vista sentimentale, andranno a gonfie vele. Il partner potrebbe farvi una dichiarazione importante che vi lascerà di stucco. Potreste sentirvi romantici e carichi di energia positiva. L'Oroscopo consiglia di non farvi influenzare dalle critiche sul lavoro, potrebbe esserci qualche collega un po' troppo esuberante nei vostri confronti, provate a reagire con compostezza senza dare adito a sterili discussioni.

La situazione con i figli inizierà a ritrovare il suo equilibrio, verrete ascoltati e capiti, ma ricordate di essere comprensivi e disponibili perché tutti devono affrontare difficoltà quotidiane.

Toro: l'oroscopo rivela che avrete moltissima sicurezza in voi stessi, la vostra autostima potrebbe subire un'impennata positiva grazie a complimenti da parte di amici e conoscenze. Il partner si sentirà molto attratto da voi, la vostra sensualità e il vostro carisma saranno irresistibili, ma attenzione a non rovinare tutto con eccessive prese di posizione.

Il consiglio è quello di rimanere sempre in sintonia con i sentimenti della vostra dolce metà e di non farvi trascinare da pensieri irruenti. La determinazione sul lavoro potrebbe aprirvi interessanti opportunità, forse potreste ricevere una proposta inaspettata, rifletteteci bene e, se vi fa sentire più tranquilli, discutetene con un amico.

Gemelli: non sarà una giornata del tutto positiva, potreste sentirvi stanchi e stressati e le difficoltà sul lavoro vi metteranno molto sotto pressione.

Potrebbero esserci delle piccole incomprensioni con il partner, il consiglio dell'oroscopo è quello di procedere lentamente nella relazione, riflettete bene sul vostro futuro e state lontani da situazioni che potrebbero mettervi a rischio. Potrebbe essere d'aiuto parlare al telefono con un amico fidato, cercate di aprirgli il vostro cuore e di spiegargli i sentimenti provati, se sarete aperti ai consigli, potreste riuscire a risolvere la maggior parte dei vostri problemi

Cancro: gli amici sono sempre stati molto importanti per voi, però, qualche commento fuori luogo, potrebbe irritarvi e farvi discutere con una persona molto vicina.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di non lasciarsi trasportare dalla frustrazione e di ragionare con calma, a volte la contingenza appare più tragica di quella che è in realtà e alla base di tutto ci potrebbe essere solo un piccolo fraintendimento. Potrebbe aiutare il vostro umore, trascorrere la serata con il partner o con la famiglia, godetevi i momenti insieme e cercate di lasciarvi alle spalle le cose negative. La situazione sul lavoro inizierà a migliorare, è tempo di lavorare sul progetto dei vostri sogni!

Previsioni astrologiche del 7 marzo: Vergine intraprendente, difficoltà lavorative per la Bilancia

Leone: potreste essere turbati da un improvviso calo di energia, non amate quando vi sentite scarichi e abbattuti però, come tutti, anche voi avete bisogno di riposo e potrebbe essere il momento giusto per rispolverare vecchi interessi come la lettura, la musica e il disegno. Il vostro partner, anche se potrebbe non comprendervi fino in fondo, vi sarà accanto e cercherà di risollevarvi il mortale. Sul lavoro vorreste riuscire a fare di più, vi sentirete ambiziosi e pieni di progetti da realizzare, ma il consiglio è quello di dare spazio anche a voi stessi.

Attenzione ai piccoli malanni di stagione come tosse e raffreddore.

Vergine: emergeranno tutte le caratteristiche della vostra personalità. Ci sarà chi rimarrà piacevolmente stupito, ma anche chi vi giudicherà troppo testardi ed esuberanti. Se siete single, la vostra intraprendenza potrebbe darvi l'opportunità di conoscere persone nuove e vivaci come voi, il consiglio è quello di essere voi stessi e di non dare peso eccessivo alle critiche. Sul lavoro potrebbe esserci qualche difficoltà, la giornata procederà a rilento però, se non vi perderete d'animo, riuscire a risolvere tutto e ad arrivare, serenamente, a fine giornata

Bilancia: la giornata potrebbe far vacillare il vostro equilibrio: difficoltà sul lavoro, in amore e in famiglia vi causeranno stress.

L'oroscopo consiglia di distaccarvi da ciò che vi fa stare male e di avere un confronto sano con le persone che potrebbero ferirvi. Il partner, dopo gli eventi recenti, riuscirà ad aprirsi con voi, vi parlerà dei suoi problemi e vi chiederà un consiglio, non siate troppo accondiscendenti, ma usate la dolcezza e l'empatia per aiutarlo. Attenzione a qualche piccolo disturbo digestivo, ultimamente avete esagerato un po' con i cibi pesanti, una cena leggera e una tisana calda potrebbero aiutarvi.

Scorpione: la situazione in famiglia continuerà ad essere tesa, cercherete di chiarire però non sarà ancora il momento giusto per arrivare a una soluzione.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di dedicarvi ai vostri interessi e di condividere le preoccupazioni con il partner: saprà starvi accanto e farvi sentire tutto il suo amore. Potreste avere delle sorprese positive sul lavoro, il vostro impegno verrà ripagato e sarete soddisfatti di voi stessi. In amicizia le cose andranno a gonfie vele, tutti vi stimano e vi vogliono bene, attenzione solo a non dare fiducia a chi non la merita.

Oroscopo del 7 marzo: Capricorno fantasioso, Pesci un po' ansioso

Sagittario: l'oroscopo rivela che ci sarà una ripresa positiva in famiglia, tutte le incomprensioni si appianeranno e potrete godervi una giornata tranquilla e serena.

Il vostro partner vi concederà tante attenzioni e avrà tanta voglia di comunicare con voi. Sarete felici di questa situazione però attenzione a non farvi distrarre troppo da piccole difficoltà lavorative, potrebbe essere utile non sovraccaricarvi e dedicare dei piccoli momenti ad amici, partner e figli. Dal punto di vista della salute potreste avere un po' di mal di schiena, niente di allarmante, il consiglio è quello di riposarvi e di non fare sforzi eccessivi.

Capricorno: creatività e fantasia la faranno da padrone nella giornata di sabato, verrete travolti da un'ondata di energie positive e darete il massimo per realizzare i vostri obiettivi.

Nel mentre avrete molte idee e progetti che, però, potrebbero non essere condivisi da amici e famiglia. Il consiglio è quello di non farvi scoraggiare e credere in voi stessi. Il partner potrebbe essere poco incline all'ascolto, forse sarà turbato da sue questioni personali e preferirà rimanere un po' sulle sue. La cosa migliore è quella di lasciargli la sua libertà e di non forzarlo troppo a parlare. I figli potrebbero non essere in vena di ricevere consigli

Acquario: non allarmatevi se notate qualche piccola difficoltà sul lavoro, ci saranno alti e bassi, ma il vostro segno è sicuramente in ripresa.

Vorreste sentire più vicino il vostro partner, a volte vi sentite un po' soli, ma dentro di voi sapete che il vostro amore è ricambiato. Potrebbe esserci una sorpresa inaspettata da parte di un amico che non sentivate da tempo, vi farà piacere parlare con lui e vi torneranno in mente tanti piacevoli ricordi. Attenzione ai mal di testa, cercate di non prendere freddo e state attenti ai repentini cambi di temperatura. Potrebbe essere il momento giusto per trascorrere del tempo all'aria aperta.

Pesci: l'oroscopo rivela che potreste sentirvi ansiosi e stressati, avrete qualche piccola preoccupazione dal punto di vista della salute e tenderete ad allarmarvi.

Il consiglio è quello di parlarne subito con il medico per chiarire i vostri dubbi, una volta risolta la situazione il vostro umore si risolleverà. Il partner sarà poco comprensivo nei vostri confronti, vi troverà eccessivamente ansiosi e, forse, per farvelo capire utilizzerà dei modi bruschi. Il consiglio è quello di cercare di distrarvi con le cose che vi piacciono, potreste trascorrere la serata davanti al vostro programma preferito o cucinando qualcosa di sfizioso.