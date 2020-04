Oroscopo del giorno [VIDEO] 4 aprile 2020. L'amore va a gonfie vele per il Cancro e la Vergine: farete il pieno di baci. I nati sotto il segno dello Scorpione hanno un'ottima occasione per dare un calcio al passato e ricominciare a vivere. Leone e Pesci: non lasciatevi ingannare dal primo che passa e vi da un po' di corda. Scopriamo insieme, segno per segno, le previsioni del 4 aprile 2020.

Segni di aria Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: con la testa siete ancora in vacanza. I problemi sul lavoro non si risolvono da soli, meglio affrontarli subito.

Pure l'amore risente del clima pesante della situazione: siete scarichi e senza stimoli.

Bilancia: anche se non amate molto i cambiamenti è vietato adagiarsi sugli allori. Pe chi è in cerca d'impiego arriva una conferma: Chi è in coppia tende a mandare tutto all'aria, i single sono aggressivi.

Acquario: buone occasioni di incontri amorosi. Concentratevi: non partite subito in quarta, verificate prima se la persona è sincera. Le coppie vivono momenti intensi. Lavoro: nuove proposte.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: per i single periodo ottimo per iniziare una sana relazione. Sul lavoro fate una lista di cose da fare e portate a termine almeno le più importanti, altrimenti ve ne pentirete.

Scorpione: sul lavoro raccogliete i frutti dell'impegno profuso nei mesi passati. Forti emozioni potrebbero farvi barcollare e il vostro cuore ricadere sui vecchi cocci. Un consiglio: liberatevi dal passato.

Pesci: in amore allontanate una persona che non mantiene le promesse. Chi vuole un amore vero non lo cerchi dietro un computer. Sul lavoro tutto procede bene: siete richiesti.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: l'oroscopo di oggi [VIDEO]vi dice di andare con cautela. Le beghe sul lavoro dovranno essere affrontate con molta pazienza per ottenere risultati impensabili. In amore cercate di trovare un po' di romanticismo.

Leone: bei guadagni in arrivo. Cercate di salire su quel treno che sta passando. In amore qualche vecchia fiamma potrebbe turbare l'equilibrio di coppia. State attenti.

Sagittario: sul lavoro sono previsti ritardi, ma passerà presto. Fermatevi: non fatevi prendere dalla gelosia e dal nervosismo. Lasciate stare le persone che mettono in cattiva luce le altre.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: sul lavoro si richiede impegno e voi siete i numeri 1. Gentili ma determinati, sarete apprezzati dai vostri colleghi. I single devono scegliere bene il partner: tenete gli occhi aperti.

Vergine: sarete strepitosi e pieni di iniziative.

Riceverete tanti complimenti ma fate attenzione agli adulatori. In amore le coppie stanno cercando di andare d'accordo. Lavoro imminente in vista.

Capricorno: grandi cose in vista sul lavoro. Riconoscerete la strada per il successo. Ci vuole accortezza: in amore sarete freddi. Il partner potrebbe insospettarsi. Il cielo vi vuole più sicuri di voi.