L'Oroscopo di domani, venerdì 3 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna, in fase crescente, soggiornerà nella casa del Leone regalando 24 ore sorprendentemente piene di sprint. Inizierà una fase di assestamento generale, con la Pasqua in dirittura d'arrivo e le giornate più lunghe, molti progetti e sogni saranno ripescati. C'è chi desidera un sostanziale cambiamento come nel caso del Toro e chi invece prenderà delle decisioni (Bilancia). Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni astrologiche del 3 aprile

Toro - 12° in classifica - Nei giorni scorsi avete avuto modo di riflettere a lungo, ma in queste 24 ore potreste sentirvi stufi dell'intera situazione. Forse in casa l'atmosfera non è delle migliori o magari non sapete più che pesci pigliare. Bramate un cambiamento e per vederlo sapete bene che dovete darvi una mossa, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Verranno tempi migliori, tenete duro!

Sagittario - 11° posto - Le previsioni dell’oroscopo si rivelano nella media.

Marzo è stato caratterizzato da un flop dietro l'altro. Ormai non riponete più delle aspettative nei mesi venturi, avete forse deciso di vivere alla giornata prendendo le cose così come vengono. Non fate altro che rivangare i vecchi tempi, quando eravate liberi come una libellula. Inconsapevolmente avevate tutto ma solamente adesso ve ne siete resi conto. Cercate di fare uno sforzo in più e concentratevi sul presente.

Curate il vostro organismo perché vi siete trascurati abbastanza.

Scorpione - 10° in classifica - I cuori solitari stanno vivendo un periodo decisamente complicato dato che sono in una fase di stallo e di incertezza. Da molte settimane gli incontri sono ridotti al lumicino, ma per fortuna c'è Internet per approfondire le conoscenze via web. In questa giornata, l'oroscopo dice che vi sentirete a corto di energie specialmente nel tardo pomeriggio: 'Aprile dolce dormire'.

Rinviate le questioni di affari. Concentratevi su nuovi scopi di vita.

Acquario - 9° posto - Siete dei grandi sognatori, sempre in cerca del vero senso della vita. In queste giornate vi siete dedicati alla meditazione e alla riflessione interiore. Avete capito diverse cose e probabilmente avete tagliato i ponti con quelle situazioni poco sane e non oneste. Cercate di focalizzarvi su quello che funziona e che vi appaga nel profondo. Trascorrete queste 24 ore in maniera spensierata e scrollatevi l'ansia di dosso. Se avete dei figli cercate di proteggerli nel miglior modo possibile e di passare del tempo con loro al sicuro tra le mura di casa.

Vergine - 8° in classifica - Ultimamente siete stati con il fiato sospeso, in attesa di risvolti positivi. Avete rivisto alcune questioni, magari a livello economico e/o lavorativo. Qualcuno ha dovuto abbandonare dei progetti a cui teneva molto, altri invece hanno affrontato delle liti pesanti. Comunque sia, presto tornerà il sereno, ma nell'attesa impegnatevi a migliorare. Spostate il mobilio, rinnovate il guardaroba, rivedete i conti, basta poco per ritrovare sprint. Guardatevi attorno: cosa volete cambiare?

Ariete - 7° posto - In questa giornata avrete modo di ridefinire e rivedere alcune cose, probabilmente delle questioni lasciate in sospeso agli inizi dello scorso mese.

Ci sono dei momenti in cui avete la netta sensazione di brancolare nel buio. Tuttavia, non riponete i vostri progetti nel cassetto dei sogni, piuttosto cercate di guardarvi attorno perché la soluzione che state cercando è dietro l'angolo!

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° in classifica - In questo venerdì sarete alle prese con l'ennesima pulizia casalinga, ormai non fate altro! Cercate di sfruttare questo periodo per perseguire i vostri sogni di vita: studiate, leggete e approfondite attraverso il web. Provate ad alzarvi qualche minuto prima del consueto e dedicatevi esclusivamente alla vostra persona.

Ossigenate la stanza con l'aria fresca del primo mattino oppure fate una bella doccia appena alzati, tutto ciò servirà a rinfrancare e a tonificare mente e corpo.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche del 3 aprile sono positive e vi invitano a prendere una decisione. In queste lunghissime giornate, che vi sono apparse tutte identiche e insipide, vi siete presi del tempo per voi. Forse avete avuto uno stop lavorativo oppure avete dovuto affrontare alcuni imprevisti spinosi che vi hanno demoralizzato. Comunque sia, in queste 24 ore vi sentirete ruggenti e pieni di inventiva. Potrebbero nascere dei nuovi progetti!

In serata risulterete passionali e appagati, l'amore di coppia trionferà.

Cancro - 4° in classifica - L’oroscopo del 3 aprile anticipa che sarà un venerdì interessante e pieno di forze. Dopo settimane difficili, finalmente avrete modo di rimettervi in carreggiata. A volte avete l'autostima sotto ai piedi, ma è colpa della trascuratezza, non a caso vi siete lasciati un po' andare. Dunque, rimettetevi in forma tramite un'equilibrata alimentazione e delle passeggiate per le stanze della casa. Riorganizzatevi e programmate tutte quelle cose che dovete necessariamente fare. Relax con il partner in serata, anche via social.

Pesci - 3° posto - In questo periodo volete tutto, dall'amore al lavoro! Non vedete l'ora che tutto questo finisca e che possiate tornare in libertà. Ma del domani non vi è certezza, per cui cercate di vivere nel presente. Focalizzatevi piuttosto sul vostro aspetto fisico, non abbandonatevi al cibo spazzatura. Questo sarà un venerdì rilassante e molto felice. Le coppie sposate o conviventi avranno modo di accrescere l'intimità e l'affiatamento che in questo periodo conta moltissimo. Progettate delle vacanze da fare tra l'estate e l'autunno.

Capricorno - 2° in classifica - La solitudine è importantissima dato che aiuta a prendere consapevolezza del proprio essere.

Sapere di potersela cavare da soli è una grande certezza. Coloro che sono single da qualche mese finalmente si sentiranno meglio e soprattutto migliori. Le coppie, invece, risulteranno in sintonia in queste 24 ore. La primavera promette una serie di novità, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana. Possibili conoscenze via social per i cuori solitari, ma non prendete tutto per oro colato.

Leone - 1° posto - La Luna nel vostro domicilio donerà vigore e sprint e farà da preludio ad una settimana astrologica interessante (la prossima). Vi alzerete decisamente di buonumore e avrete una gran voglia di splendere.

C'è chi si truccherà o magari indosserà un bel capo di abbigliamento e c'è chi si divertirà dietro ai fornelli o nel fai-da-te. Prestate maggiormente attenzione alle novità che vi perverranno in giornata, chi vive in famiglia non dovrà dare per scontata una determinata situazione. Rivedete i vostri desideri di vita e stilate un piano d'azione perché presto dovrete incamminarvi.