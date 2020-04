L'Oroscopo di giovedì 30 aprile promette vivacità e un atteggiamento fuori dagli schemi usuali, capace di fare rivoluzionare le sfere vitali in maniera imprevedibile. Gli astri si muovono in sinergia per attuare cambiamenti positivi sia per l'amore che per il lavoro. Saturno splende in Acquario e spinge ad attuare i desideri con maggiore determinazione, mentre una Luna affettuosa in Cancro regala splendide sensazioni amorose, tutte riassunte nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì da Ariete a Vergine

Ariete: il lavoro riprende quota con Saturno e Marte in posizione favorevole. Dopo un periodo di blocco dove vi era l'impossibilità di progredire, nuovi progetti vengono alla luce e sono tutti da concretizzare con successo. La Luna produce sfiducia in amore poiché in quadratura dal Cancro, ma Venere splende per voi dai Gemelli.

Toro: Urano nel segno rende tutto rivoluzionario ed entusiasmante ma la Luna dal Cancro esorta a valutare le situazioni in modo più oculato, prendendo le decisioni giuste e valutando anche le conseguenze che le scelte possono sprigionare in amore.

Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: la vicinanza di Luna rende l'amore più intuitivo e affettuoso. Sigillati tra vari pianeti favorevoli, non avete nulla da temere soprattutto con Venere nel segno che promette bene in sinergia con Mercurio che garantisce belle novità a voi single. nuova energia positiva anima la sfera professionale.

Cancro: Plutone in opposizione cerca di offuscare un po' il cielo amoroso, ma non lasciatevi prendere da dubbi e insicurezze.

La Luna nel segno approfondisce gli affetti con maggiore slancio garantendo splendidi momenti a due. In ambito lavorativo, viene richiesto maggiore impegno per progredire.

Leone: Urano, Sole e Mercurio riservano grandi sorprese dal Toro, capaci di rivoluzionare la solita routine in maniera imprevedibile. Una nuova vivacità lambisce e spinge a passare all'azione in amore, si prospettano grandi novità per voi single.

Attenzione ad alcune difficoltà sul lavoro.

Vergine: possono arrivare delle notizie accattivanti per l'amore grazie a Urano, Mercurio e Sole in trigono dal Toro. La Luna dal Cancro rende gli affetti un po' mutevoli. Una soluzione è alle porte e risulta diversa dalle vostre aspettative. In ambito lavorativo, non siate pigri e investite maggiore energia nella professione svolta.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non date retta ad alcune noie che possono sorgere in ambito lavorativo. Alcuni colleghi introducono pettegolezzi offensivi, poiché invidiosi del vostro operato. In amore, un aiuto prezioso offerto da una persona a voi cara risulta di primaria importanza per sbloccare una situazione in sospeso.

Scorpione: attenzione a una quadratura di Saturno e Mercurio che può causare confusione mentale sia in amore che sul lavoro. Gli altri lanciano delle sfide capaci di sminuire le vostre idee, ma portate avanti con coraggio i progetti in cui credete. Alti e bassi sul lavoro.

Sagittario: Venere e Nettuno in quadratura sprigionano eccessiva emotività, quindi attenzione a non prendere delle decisioni importanti in amore. Sul lavoro la carica energetica conferita da Marte è forte, quindi investite nei progetti in cantiere con maggiore determinazione e intraprendenza. Buono il sex-appeal per voi single.

Capricorno: buono l'influsso uraniano che dal Toro crea elettricità ed eccitamento. Cercate di essere più flessibili in amore, lasciandovi andare alle emozioni con maggiore slancio e vincendo un'opposizione lunare che crea mutevolezza. Ottime prospettive si aprono in ambito professionale.

Acquario: possono sorgere dei conflitti in amore a causa di una quadratura di Saturno con Mercurio che chiude alla comunicazione e tende a farvi isolare. Anche in ambito lavorativo siete privi di stimoli e andate avanti per inerzia. Che ne dite di trarre energia positiva e sensibile da una Luna molto affettuosa posizionata in Cancro?

Pesci: Venere risulta in quadratura e crea un po' di problemi in amore. Ma coltivate i vostri desideri con perseveranza e ricordate che Giove e Plutone splendono per voi dal Capricorno, ampliando anche le prospettive sentimentali di voi single. Attenzione ai pettegolezzi sul lavoro.