L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 29 aprile approfondisce il transito dei pianeti favorevoli, puntando un riflettore sull'emotività di una Luna in Cancro e le novità garantite da Mercurio in Toro. Plutone in Capricorno approfondisce il tutto in maniera introspettiva e profonda, scrutando l'interiorità di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Nuove evoluzioni ambiziose, sensibili e intellettive sono garantite nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: non lasciatevi scoraggiare da una Luna un po' malinconica, poiché in quadratura dal Cancro. Investite sentimenti autentici e spontanei in coppia e lasciatevi alle spalle un passato che ha fatto soffrire. Saturno e Marte attuano cambiamenti innovativi, dove i risultati si vedono a breve termine.

Toro: siete molto aperti alla comunicazione, quindi via libera al dialogo con il partner, che tuttavia spinge a farvi affermare le idee facendo aprire la coppia a esperienze più eccitanti.

Urano nel segno fa prendere decisioni affrettate, senza prima accertarvi di aver tratto le conclusioni giuste.

Gemelli: l'intelligenza brillante colora l'amore di coppia di sfumature intuitive e frizzanti, grazie a Venere che splende per voi nel segno. Tendete al flirt e utilizzate un dialogo sbarazzino e loquace con il partner, puntando molto sulla simpatia e sullo charme che di certo non mancano con gli astri a voi favorevoli, che spingono ad approfondire il rapporto con gioia.

Cancro: il mondo interiore acquista molteplici sfaccettature con Luna nel segno, che sprigiona al tempo stesso amore e incertezza. Le sensazioni diventano molto profonde e intuitive con l'astro d'argento che punta un riflettore sull'emotività, acquisendo energia positiva dagli astri presenti in Toro, che invogliano a vivere l'amore di coppia con maggiore vitalità e concretezza.

Leone: non pensate di essere sempre nel giusto, incaponendovi sulle vostre idee senza lasciare campo libero al partner.

La vicinanza di Luna cerca di mitigare un'eccessiva ambizione che vi fa fare di testa vostra, senza aprirvi alla possibilità d'intavolare un dialogo chiarificatore.

Vergine: siete troppo impazienti e suscettibili con Venere in quadratura che produce incertezza in amore, ma Luna mitiga queste sensazioni, rendendo le emozioni più fluide e profonde. Sentite forte la paura dell'abbandono, ma ammortizzate il tutto con alcune piccole rassicurazioni giornaliere manifestate dal partner a voi vicino.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere splende per voi dai Gemelli e garantisce nuovo brio in coppia, smorzando un po' la pigrizia che vi è consona.

Apritevi alle opportunità stimolanti tutte da vivere in due, per beneficiare di momenti davvero strepitosi. Se sorgono piccoli rancori, non esitate a chiarire mettendo da parte l'orgoglio.

Scorpione: diventate passionali e sognatori grazie all'influenza di Luna in Cancro, che fa captare le emozioni in maniera introspettiva e le lascia fluire con slancio e maggiore sensibilità. Attenzione a un Mercurio in opposizione che vi rende molto suscettibili alle critiche e alle parole pronunciate dal partner.

Sagittario: attenzione a non lasciarvi irritare da alcuni battibecchi che sorgono in famiglia e minacciano la serenità di coppia.

Gli astri dal Toro spingono a dialogare di più con il partner, mettendo da parte l'orgoglio e analizzando il tutto con maggiore concretezza e realismo.

Capricorno: attenzione al transito di Plutone nel segno che in trigono a Mercurio, fa vedere risvolti misteriosi nel rapporto a due. Potete travisare le parole del partner, puntandogli il dito contro e fiutando l'inganno dappertutto. Non lasciatevi suggestionare da questo transito ingannevole, piuttosto apritevi di più all'ascolto della persona amata.

Acquario: Marte e Saturno nel segno esortano a non prendere delle decisioni affrettate. Piuttosto avviate una riflessione che fa tergiversare un po' per analizzare la situazione amorosa a 360°.

Solo così potete prendere la decisione giusta.

Pesci: Luna risulta in posizione benefica dal Cancro e rende gli affetti più emozionanti e profondi. Attenzione a un Nettuno che cerca di offuscare un po' l'amore, insinuando dubbi e incertezze in coppia. Cercate di essere realisti valutando quelli legittimi e quelli che non hanno ragione di essere.