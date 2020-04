L'Oroscopo di domani, martedì 28 aprile 2020 è pronto a mettere in chiaro come andrà la seconda giornata della corrente settimana. Come da titolo, le previsioni zodiacali di martedì, sviluppate dall'Astrologia del periodo, interessano in questo contesto solo Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In primo piano, già pronti a far faville principalmente nei comparti legati all'amore e al lavoro, sono quattro segni: Gemelli, Cancro, Toro e Leone. Al top con cinque stelle troviamo i primi due simboli astrali indicati poc'anzi, ovvero Gemelli e Cancro, considerati altamente fortunati nel periodo.

Non male i restanti due sottoscritti in giornata di normale routine, dunque valutati con quattro stelle.

Invece, secondo l'oroscopo del giorno 28 aprile, poche occasioni di successo si prospettano per i nativi dell'Ariete e della Vergine, in probabile difficoltà in questa parte della settimana. Non resta che andare subito a valutare in modo dettagliato i singoli segni, interrogando le stelle in merito alla classifica e poi al probabile andamento messo in chiaro nelle predizioni astrali riguardo la giornata sotto analisi.

Classifica stelline 28 aprile

Ansiosi di scoprire la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 28 aprile 2020? Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ovvero quella compresa da Ariete a Vergine. Prima di andare a "gustare" come si deve lo schema riepilogativo sottostante, d'obbligo rimarcare nuovamente i segni migliori tra i sei in analisi.

A gongolare, come già anticipato in apertura, Gemelli e Cancro: il sensibile segno d'Aria avrà il positivo supporto di Marte in trigono a Venere, pianeta di settore; il Cancro invece potrà beneficiare della Luna (nel segno) in trigono a Sole e Urano in Toro.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Oroscopo di martedì 28 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

Giornata d'inizio settimana valutata con il pessimo segno di spunta relativo ai momenti "sottotono". Pertanto, questo martedì potreste vedere tutto in maniera critica o dubbiosa: meglio essere prudenti per evitare passi falsi con le persone del vostro giro. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, servirebbe tenere un po' più a freno la tentazione di stuzzicare in qualche modo la persona amata. Il rischio di farla arrabbiare sarà alto, così tanto da poter iniziare una accesa discussione anche per motivi effimeri. Single, in famiglia invece affannarsi nel cercare di mettere lo zampino in ogni cosa.

Organizzatevi al meglio, magari chiedete collaborazione senza essere troppo pretenziosi: di certo eviterete tempo perso e relativo stress. Nel lavoro invece, idee o progetti che non decollano, incontri e appuntamenti mancati, potrebbero mettervi un po' d'ansia addosso. Rilassatevi, molto presto tutto questo sarà solo un ricordo.

Toro: ★★★★. Questo martedì della settimana appena iniziata si annuncia stabile e abbastanza sereno per gran parte di voi Toro. In amore, la Luna in sestile al vostro Sole vi farà sentire più belli ed affascinanti del solito. Ci saranno tante persone vogliose di riempirvi di complimenti, qualcuna tra queste anche un pelino invidiose del vostro stato.

In tanti, soprattutto amici e parenti stretti, sono ansiosi di trascorrere di nuovo un po' di tempo insieme a voi. Single, vi attende una giornata tranquilla, con poche sorprese e pochi impegni. D'altro canto, non vi dispiacerà di certo che, una volta tanto, tutto evolverà come da voi desiderato. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica piccole ma interessanti soddisfazioni in arrivo. Se non tutto, almeno una parte delle incombenze sembreranno più facili del solito da affrontare, senza tanti problemi.

Gemelli: ★★★★★. La giornata si annuncia vincente, pronta a sfornare qualcosa di buono a molti di voi Gemelli.

In amore Venere, pianeta di settore, si troverà in ottimo trigono astrale con Marte in Acquario. Non mancheranno entusiasmo e calore capaci di regalare una vita affettiva intensa e variegata. In coppia, il pianeta dei sentimenti e del buon dialogo sarà il vostro più grande sostenitore, permettendo di risolvere alcuni problemi ultimamente diventati assillanti. In miglioramento il vostro modo di comunicare, sopratutto con amici e familiari. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì invitano ad essere meno ansiosi: dedicate la giornata anche un po' al relax. Vedrete che senz'altro vi piacerà permettendovi di trascorrere alcune ore distaccati da stress o problemi.

Nel lavoro, sarete abbastanza convincenti e carismatici. Sarete voi domani a dettare le regole del gioco, quindi preparatevi...

Astrologia del giorno 28 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Il prossimo martedì 28 aprile si prevede molto soddisfacente per la maggior parte di voi del Cancro. L'oroscopo sulla giornata di domani, parlando in merito all'amore, indica una giornata certamente positiva. Soprattutto negli affetti famigliari, partner e figli in testa, tutto sarà possibile: prendere nuove iniziative, fare scelte importanti o condividere un'idea non troverà ostacoli. Single, dopo un po' di giorni non proprio rilassanti, tra non molto avrete modo di rifarvi.

Potrete realizzare molto presto tutto ciò che avevate programmato nei primi mesi di quest'anno e non troverete quasi nessun intoppo a sbarrare il cammino. Nel lavoro, vedrete realizzarsi con successo qualcuno tra i vostri vostri progetti. Agendo in modo elastico e con maggior dinamismo, senz'altro darete un buona spinta alle vostre possibilità.

Leone: ★★★★. In arrivo un giorno decisamente "stanco" già in partenza, relegando questa parte della settimana appena iniziata in un contesto alquanto ordinario. Per mantenere un certo equilibrio ci vorrebbe una nuova strategia: spazzate via le incertezze e puntate diretti all'obiettivo.

In amore, l'oroscopo predice alla maggior parte di voi di poter veleggiare sereni tra nuvolette tinte nel rosa. Sarete consapevoli di essere riusciti (finalmente!) ad esprimere tutto il potenziale affettivo a disposizione sia nei riguardi del partner che dei figli. Single, grinta e forza d’animo saranno due aspetti che, in questa giornata, vi contraddistingueranno e vi aiuteranno ad essere comunicativi con amici e parenti. Nel lavoro, nelle questioni importanti, cercate di ascoltare anche il parere degli altri. Non dimenticate però di portate acqua al vostro mulino: esponete con garbo e competenza eventuali opinioni.

Vergine: ★★. La giornata sarà mediamente improntata ai periodi poco positivi, valutata con il simbolo del "ko". Le previsioni astrologiche di martedì prevedono quindi, specialmente in amore, più di qualche difficoltà da superare. L'oroscopo di domani 28 aprile consiglia in questo caso, per chi è in coppia, di darsi una mossa: non date per scontata la disponibilità del partner, anzi adoperatevi nell'aiutare a superare eventuali preoccupazioni in primis rassicurando col vostro amore. Single, avete una forma fisica non proprio perfetta, quindi non assumete nuovi impegni. Sappiate che le stelle sconsigliano categoricamente l'affaticarsi troppo.

Nel lavoro, per chiudere, tutto abbastanza tranquillo. La vita tutto sommato vi sorriderà. Questo comunque non significa poter tirare la corda più di tanto, specialmente nelle questioni finanziarie. Un occhio di riguardo alle uscite di denaro.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.