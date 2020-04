Il mese di aprile sta per giungere ormai al suo termine e non poteva di certo mancare l'oroscopo della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26. La situazione generale sta iniziando a fare avvertire lo stress ad alcuni dei segni zodiacali, ma la speranza riesce a far sorridere la maggior parte di essi. Due tra i segni potrebbero incorrere in qualche problema: il Sagittario e lo Scorpione. I nati sotto al segno dell'Acquario, invece, riusciranno a convogliare le proprie energie nella realizzazione dei propri piani, mentre il Toro avvertirà uno strano senso di oppressione e tornerà a desiderare ardentemente la libertà.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo l'oroscopo, la settimana che sta per arrivare sarà tra le più positive di tutto il periodo. Venere sarà dalla stessa parte dell'Ariete e non potrà che portare quelle note di amore alle varie giornate. Ben presto si potrà tornare ad abbracciare le persone amate.

Toro - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno del Toro potrebbero ritrovarsi a 'tu per tu' con un insolito senso di oppressione dovuto allo stress. Questo è un segno solitamente pacifico e paziente, ma un'attesa troppo prolungata come quella attuale, non può che fare spazientire anch'esso.

Gemelli - l'amore sembra essere nell'aria. Chi ha la fortuna di ritrovarsi accanto alla persona giusta, specialmente in questo momento, potrà godere non solo della sua compagnia, ma anche di momenti indimenticabili. Chi invece abita lontano dall'anima gemella potrà riuscire a farla sorridere anche a distanza.

Cancro - lo stress, sfortunatamente, non lascia in pace e nessuno ed anche i nati sotto al segno del Cancro potrebbero ritrovarsi faccia a faccia con questo nemico.

Qualche piccola incomprensione rientra nella normalità, ma fortuna vuole che non si tratti di nulla di così preoccupante o catastrofico.

Leone - un segno più combattivo del Leone non si è ancora visto. Nonostante lo stress accumulato nelle giornate precedenti, i nati sotto a questo segno zodiacale non demorderanno e saranno in grado di affrontare la settimana che sta per arrivare senza troppi problemi.

Vergine - i nati sotto al segno della Vergine risultano essere tra i più pignoli. Questa loro particolarità li rende in grado di scendere a compromessi con fin troppa semplicità, raggiungendo i propri scopi con il minimo sforzo. Attenzione a non esagerare, non sempre ci si ritrova di fronte a persone ragionevoli.

L'oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - lo stress, a causa della luna in opposizione, potrebbe toccare il picco nelle giornate comprese tra lunedì 20 e mercoledì 22 aprile. Con il sopraggiungere del weekend si vedrà sicuramente un netto miglioramento, ma fino ad allora sarà necessario imparare a controllare le proprie emozioni ed evitare le discussioni.

Scorpione - in un periodo come questo, l'oroscopo non può che donare un unico consiglio: non abbattersi. È importante imparare a stringere i denti e andare avanti anche quando tutto sembra remare contro. La forza di volontà e la speranza risultano essere delle valide alleate per impedire di farsi inconsciamente del male.

Sagittario - potrebbero sopraggiungere problematiche inaspettate nei primi giorni della nuova settimana. Il segno del Sagittario potrebbe sentirsi come "in trappola" e non essere in grado di controllare quegli attacchi di ansia causati dallo stress. Affidarsi alla fede ed alla speranza potrebbe aiutare.

Capricorno - il periodo attuale non aiuta di certo l'economia ed il Capricorno ne sta avvertendo le conseguenze proprio in questo momento. Le spese ci sono e non accennano a diminuire, mentre le entrate iniziano a scarseggiare. Portare pazienza, purtroppo, risulta essere l'unica opzione valida, almeno per il momento.

Acquario - le energie non mancheranno e potranno essere utilizzate per cercare di realizzare quelli che sono i propri sogni. Potrebbe sembrare difficile e forse anche impossibile vedere avverarsi i propri sogni, ma con molta pazienza e caparbietà si potrà riuscire nell'intento.

Pesci - ripensare a ciò che è stato e a quel che invece poteva essere non è di certo un'ottima idea.

Pensare al passato e rimuginare su esso porta solo sofferenza e nervosismo. Per tale motivo è necessario concentrarsi sul presente e su quel futuro che si sta avvicinando con rapidità. Guardare avanti è più importante e salutare rispetto al pensare al passato.