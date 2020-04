Il mese di aprile è finalmente entrato nel pieno dei suoi giorni e sta già donando giornate speciali ad alcuni tra i segni zodiacali. L'oroscopo di questo terzo weekend del mese, compreso tra venerdì 17 e domenica 19, non può che preannunciare giornate luminose per qualcuno. Il segno dei Pesci riuscirà a realizzare qualche piccolo piano, per quel che gli è possibile in questo periodo. Ariete e Bilancia potranno godere di giornate fortunate e piene d'amore, mentre coloro nati sotto al segno della Vergine potrebbero trovarsi costretti a fare i conti con lo stress accumulato durante le giornate precedenti.

Il periodo che sta per arrivare potrebbe sembrare "buio" per qualcuno, ma basta solo avere pazienza e stringere i denti per un po'.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, per i nati sotto al segno dell'Ariete, quello che sta per avvicinarsi sarà un weekend a dir poco fortunato. Si potrà godere sicuramente di ottima compagnia ed il sorriso potrebbe non mancare mai. L'amore sarà nell'aria ed anche a distanza riuscirà a far sentire la propria influenza.

Toro - decisamente in celere ripresa. Secondo l'oroscopo, il periodo in arrivo è adagiato su di una strada tutta in discesa. Il cambiamento interiore ha reso questo segno decisamente migliore anche alle percezioni altrui ed adesso non resta altro che mettere in pratica ciò che di buono è venuto fuori.

Gemelli - il segno dei Gemelli può finalmente dire addio alle turbolenze che continuavano a mettere a dura prova non solo la pazienza, ma anche il rapporto all'interno della coppia.

In questo fine settimana ci si potrà dedicare, finalmente, al relax in compagnia delle persone care ed amate.

Cancro - le energie non mancheranno di certo, così come non sono mancate durante tutta la settimana. Certo, ci si potrebbe sentire leggermente più scarichi, ma se si è troppo carichi di energia non ci si riesce a godere neanche quel riposo che in tanti vanno ricercando. Meglio scaricarsi, quindi, e lasciare che la stanchezza renda il riposo migliore.

Leone - la felicità, nonostante il periodo che si sta attraversando, non si può dimenticare facilmente. Il sorriso, anche se non è così frequente, può riuscire a far dimenticare quelle note di malinconia che durante i giorni appena trascorsi non si sono allontanati neanche per un istante. Arriverà presto il momento in cui ci si potrà riabbracciare con il partner.

Vergine - come già anticipato, i nati sotto al segno della Vergine potrebbero ritrovarsi costretti a fare i conti con lo stress ed il nervosismo. Sfortunatamente non può essere sempre tutto "rose e fiori" e qualche piccolo momento negativo potrebbe anche starci, purché sia breve e non si dilunghi troppo nel tempo.

Stringere i denti sembra essere, attualmente, l'unica soluzione plausibile.

Oroscopo del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - è già stato detto che l'amore è nell'aria e che il prossimo weekend sarà completamente invaso dal romanticismo, ma c'è da aggiungere che questo particolare periodo potrebbe anche portare alla nascita di emozioni e sensazioni uniche. Attenzione ad accettare ciò che ci viene donato, specialmente se questi "doni" arrivano da persone amate.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questo fine settimana, la fortuna potrebbe essere già voltata ad osservare in direzione di questo segno.

Sembrerebbe proprio essere il momento più adatto per azzardare qualche passo in più, facendo sempre bene attenzione a dove si mettono i piedi.

Sagittario - se si ha la possibilità di lavorare da casa, specialmente in un periodo complicato come quello che si sta attraversando per adesso, sarebbe meglio concentrarsi il più possibile e dedicarsi al raggiungimento dei propri obiettivi. Qualche nota di stress potrebbe infastidire questo segno, ma una distrazione, di qualunque genere, potrebbe risultare d'aiuto.

Capricorno - se ci si è lasciati alle spalle qualche attività, che sia qualcosa di legato al lavoro o semplicemente un hobby, forse è arrivato il momento più adatto per rispolverarla e cercare di portarla a compimento.

La quarantena fornisce più tempo da dedicare sia ai lavori manuali che intellettuali e queste giornate potrebbero essere viste come "un'opportunità in più".

Acquario - anche per l'Acquario, questo sembra essere il momento ideale per cercare di realizzare almeno uno dei piani che ci si era prefissati. L'organizzazione potrà essere curata nel dettaglio e gli imprevisti calcolati scrupolosamente. Meglio analizzare la situazione a 360° ora che se ne ha la possibilità.

Pesci - la cultura rende l'uomo libero, o almeno questo è ciò che si credeva un tempo. Adesso l'unica libertà che si va ricercando è quella di potere uscire di casa senza doversi preoccupare troppo.

Sfortunatamente si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere l'esito dei sacrifici di ognuno di noi, ma essere in grado di rispondere a domande che si consideravano complicate potrebbe portare qualche soddisfazione.