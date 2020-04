L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 18 aprile approfondisce l'entrata fortunata di Luna in Pesci. L'astro d'argento, nella consistenza acquosa di questo segno zodiacale sensibile e mutevole, si trova in perfetta sintonia e sprigiona sensazioni romantiche, intuitive e molto profonde. Di questo modo di amare anche un po' altalenante poiché reso simile all'andirivieni delle onde del mare, beneficiano anche il Capricorno, il Toro, Scorpione e Cancro.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: Sole nel segno sprigiona una grande vitalità e la voglia di diventare padroni del vostro destino. Gestite al meglio la relazione, Mercurio è dalla vostra parte e produce un bisogno di novità, per evolvere in modo più entusiasmante.

Toro: Marte e Urano agiscono in quadratura e causano irrequietezza. Avete bisogno di attuare cambiamenti creativi e non attendete gli eventi, piuttosto ve li procurate in modo anche esplosivo. La Luna cerca di mitigare il tutto con il romanticismo, rendendo tutto un po' surreale grazie alla presenza di Nettuno favorevole dai Pesci.

Gemelli: la quadratura di Venere con Luna dai Pesci risulta comunque positiva per voi poiché garantisce armonia, grazie al satellite notturno in Pesci che si carica di energia sensibile, molto misteriosa e intuitiva. Attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti della persona amata.

Cancro: lo spirito collaborativo tra Luna e i Pesci si fa sentire nel vostro domicilio astrologico ed elargisce sensazioni profonde.

La partecipazione emotiva è tanta e l'astro d'argento influisce positivamente, contrastando Plutone e Giove in opposizione che quasi sfidano creando attrito.

Leone: Saturno e Marte in opposizione remano contro e stendono un'ombra sulla relazione, ma Venere in posizione positiva dai Gemelli, cerca di contrastare il tutto garantendo un'affettività ragionata e al tempo stesso briosa. Beneficiate dell'influenza di Sole e Mercurio che fanno analizzare il rapporto in maniera più approfondita.

Vergine: non lasciatevi prendere da alcuni ricordi di un passato che non ritorna più. Luna e Nettuno in opposizione incrociano una quadratura con i Nodi lunari del Cancro che causa fragilità e vulnerabilità nei confronti degli affetti. Fronteggiate il tutto con coraggio e ricordate che Plutone e Giove attuano un cambiamento costruttivo e consapevole.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, cercate di lottare per il vostro sogno poiché il destino sta preparando per voi sorprese inaspettate. Coltivate le speranze in due e tenete a freno i ricordi passati che possono offuscare il presente in maniera nostalgica.

Scorpione: l'influenza rigeneratrice di Luna dai Pesci si fa sentire e sprigiona una sensibilità intuitiva e molto magnetica. Riuscite a percepire i sentimenti più nascosti del partner e siete molto affascinanti in coppia, poiché pervasi anche dall'influenza benevola di Plutone e Giove che avviano un'introspezione profonda ed evolutiva per voi.

Sagittario: cercate di equilibrare al meglio sentimento e sensualità, in modo tale da rinvigorire il rapporto in maniera più completa e armoniosa. Attenzione alla Luna in quadratura dai Pesci che può confondere un po' le idee e miscelare il sogno con la realtà.

Capricorno: Sole e Mercurio influenzano le sensazioni in dissonanza e minacciano le vostre energie, rendendovi fiacchi e privi di motivazioni stimolanti. Forse la vostra è solo noia, che ne dite quindi di rendere la relazione a due più intrigante organizzando una sorpresa per il vostro lui/lei ?

Acquario: difficile essere sicuri di aver adempiuto a tutto in coppia. Saturno con Urano sprigiona la sensazione di non fare mai abbastanza e risulta un po' difficile equilibrare razionalità e azione. Non lasciatevi prendere da una determinazione troppo rigorosa che diventa quasi spietata, piuttosto lasciate fluire le emozioni di una Luna molto romantica in Pesci.

Pesci: la Luna nel segno anima le sensazioni rendendovi romantici e sensibili. Proprio come l'acqua del mare in continuo movimento, così Luna con il suo elemento fluido scioglie le sensazioni e vi rende alquanto mutevoli, misteriosi, profondi e intuitivi.