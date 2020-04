L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 15 aprile sprigiona sensazioni intense per alcuni segni zodiacali e altre più ragionate, grazie alla presenza di Urano in Toro e di Luna in Capricorno. Per il Toro e gli altri segni di Terra il legame viene rafforzato da sensazioni emotive più profonde. Il Capricorno invece, in sinergia con la Vergine, Scorpione e Pesci vivono l'amore in modo più rigido e controllato nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: attenzione a una dissonanza di Luna che causa un atteggiamento mutevole e altalenante in coppia. Occhio quindi agli sbalzi d'umore che gettano luci e ombre sul rapporto a due, perché acuiscono un'eccessiva sensibilità che si alterna a un modo di fare troppo impetuoso. Riequilibrate il tutto.

Toro: riflessi portentosi animano la relazione a due, grazie a Urano che tutto rivoluziona in maniera imprevedibile. Incrociando le sue energie con i pianeti presenti in Capricorno, nuove esperienze si fanno largo in coppia e sono il risultato di idee davvero originali.

Gemelli: sgomberate la mente dai ricordi passati e progredite in coppia, vivendo attimo dopo attimo con maggiore slancio. Venere stringe una quadratura con Nettuno un po' difficile per l'amore, ma dalla vostra avete Sole e Mercurio che sanno dare i consigli giusti per evolvere.

Cancro: Plutone in opposizione insieme a Luna e Giove, può insinuare qualche dubbio in amore e offuscare la relazione a due in modo troppo suscettibile.

Cercate quindi di arginare dei pensieri malsani che sicuramente sono infondati e molto suggestionati da Mercurio e Sole in quadratura, che creano confusione.

Leone: forse in coppia vi sentite ostacolati dalle idee del partner che non sono in sintonia con le vostre. Ecco perché alcune situazioni risultano spiacevoli. Urge quindi compiere le azioni giuste per rivoluzionare il tutto con originalità, rompendo gli schemi standardizzati e introducendo novità entusiasmanti in coppia.

Vergine: Giove e Luna splendono per voi dal Capricorno e i sentimenti prendono il volo, poiché spinti da un atteggiamento vostro più chiaro nei confronti di ciò che provate per il partner. Attenzione a non rendere l'amore troppo rigido poiché contaminato da un senso del dovere troppo radicato in voi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i Nodi lunari dal Cancro rievocano sensazioni appartenute al passato che possono sprigionare nostalgia, ma cercate di progredire investendo nel presente con maggiore consapevolezza. Solo imparando dagli sbagli passati potete raggiungere l'armonia ambita, rivalutando il tutto con maggiore forza d'animo.

Scorpione: l'influenza benefica di Giove in Capricorno lambisce anche voi e vi aprite agli affetti in maniera più profonda e spontanea. Siete alla ricerca di un benessere mentale e sentimentale molto desiderato. Dunque non temete, fronteggiate con coraggio e maggiore intraprendenza una quadratura di Saturno e Marte che crea tensione.

Sagittario: Nettuno in quadratura congela un po' l'amore, introducendo delle difficoltà che appesantiscono i sentimenti. In compenso però Sole e Mercurio splendono per voi, ricaricandovi di energia positiva e promettendo delle belle notizie benefiche per la coppia.

Capricorno: Luna presente nel segno acuisce un'emotività intensa che dà campo libero ai sentimenti. Giove si impegna al massimo per garantire benessere in coppia, fronteggiando la presenza di Saturno nel segno che insinua un modo di vivere le sensazioni più controllato e rigido.

Acquario: la quadratura degli astri presenti in Capricorno si fa sentire e causa sensazioni altalenanti in coppia. Passate da una gioia eccessiva alla negatività più nera, non sapendo bene come indirizzare queste energie vitali per ottenere serenità e armonia. Non siate impulsivi e contate su una Venere briosa, curiosa e razionale che vi aiuta dai Gemelli.

Pesci: Giove e Plutone garantiscono fortuna dal Capricorno e in sinergia con Luna e il vostro Nettuno, regalano sensazioni intense e profonde in coppia. Alcune novità sentimentali vi attendono e riscaldano i cuori, rendendo anche la relazione a due più passionale e piccante.