Una Luna molto concreta, possessiva e appassionata entra in Toro e anima l'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 23 aprile in maniera imprevedibile. Le sensazioni prendono il volo e l'emotività si miscela alla passione, grazie alla presenza di Urano e Sole che rivoluzionano i sentimenti in maniera sorprendente. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo di giovedì

Ariete: la vicinanza di Luna si fa sentire e rende il sentimento più concreto. Un nuovo spirito d'iniziativa allarga la mente e sprigiona un'intuizione utile per indirizzare le energie al meglio, trovando le soluzioni giuste al momento giusto.

Toro: Luna nel segno sprigiona belle sensazioni in coppia. Siete romantici e passionali, ma anche possessivi e gelosi. Sole mitiga queste sensazioni dirompenti, acuendo la sensibilità dell'astro d'argento. Urano nel segno produce cambiamenti sorprendenti.

Gemelli: attenzione a non nascondere i sentimenti, poiché immersi nella realtà e lambiti da una concretezza che fa passare al secondo posto le emozioni. Luna molto vicina a voi incrocia le sue energie con una Venere molto ricettiva, quindi ascoltate quella voce del cuore che grida dentro voi per far fuoriuscire nuove percezioni sensibili.

Cancro: Luna, Urano e Sole dal Toro risultano benefici per voi e introducono intriganti novità in coppia. Alcune intuizioni geniali risultano formidabili per individuare un problema e trovare la soluzione giusta. Siete anche più magnetici, affettuosi e vitali.

Leone: gli astri consigliano di riflettere prima di prendere decisioni affrettate e agire con lungimiranza. Forse alcuni progetti premono per essere attuati, ma valutate le situazioni a 360° perché forse non è il momento adatto per passare all'azione.

Vergine: buona l'influenza di Luna dal Toro che acuisce il senso pratico ed esprimete la vostra sensibilità in maniera concreta, accogliendo le esigenze del partner con affettuosità e premura. Buona anche la passionalità potenziata da un Urano in Toro in splendida forma.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buone prospettive animano l'amore e spazzano via le nubi che hanno offuscano la storia fino a ora.

È il momento di raccogliere i frutti che avete seminato con costanza e passione. Gli astri presenti in Toro quasi sfidano a fare sempre di più per concretizzare i sogni tenuti da troppo tempo nel cassetto.

Scorpione: attenzione a non lasciarvi prendere dalla pigrizia e dall'indolenza, a causa di Luna in dissonanza che fa venir meno gli stimoli giusti per progredire in coppia. Il comportamento è molto altalenante, potete mancare di intuizione e passare da una gioia immotivata alla tristezza più cupa.

Sagittario: attenzione ad alcune discussioni che pesano in coppia e possono creare attrito. Forse siete troppo capricciosi nell'ottenere subito ciò che desiderate, quando invece con la pazienza concretizzerete un successo più stabile e durevole per l'amore.

Non siate impazienti quindi, tutto accade a suo tempo.

Capricorno: misteriosi e sensuali al tempo stesso, beneficiate di Luna dal Toro che insieme a Plutone e Giove, fanno amare in modo più appassionato e intuitivo. Una figura di tipo femminile può esservi d'aiuto per risolvere alcuni attriti di coppia, provocati da Mercurio che interferisce negativamente sulla comunicazione.

Acquario: siete un po' giù di morale a causa di Luna in quadratura che interferisce con Saturno e Marte. Trovate difficoltà nel comunicare le idee e le emozioni, poiché presi da una freddezza eccessiva e insensibile. Venere in compenso cerca di contrastare quest'aridità, riscaldando i cuori con il suo calore brioso.

Pesci: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e miscela emotività e romanticismo a passionalità e possessività. Urano garantisce tanta voglia di fare in coppia. Potete contare anche sull'influenza benefica di Plutone e Giove che fanno portare avanti i progetti a due con successo.