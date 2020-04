Luna in Ariete diventa più istintiva ed energica, animando l'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 22 aprile in maniera passionale e dirompente. Le emozioni diventano poco governabili e necessitano di essere vissute con un'immediatezza molto concreta e impulsiva. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno che trasformano gli affetti nella relazione a due.

Impulsività e immediatezza nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: l'impulsività e il sentimento camminano in maniera impetuosa con Luna nel segno che rende gli affetti molto dinamici, passionali ed energici.

Attenzione però a non cercare di dominare il partner con le vostre idee, piuttosto seguite il consiglio di Mercurio nel segno che sprona di aprirvi a una comunicazione intelligente.

Toro: alcune situazioni di coppia creano sconcerto e non capite cosa stia succedendo. Saturno in quadratura a Sole e Urano, crea tensioni e non vedete l'ora di liberarvi di alcuni pesi che vi opprimono. Ma attenzione a non prendere decisioni avventate, valutate il tutto analizzando la situazione a 360°.

Gemelli: l'immaginazione si fa fervida e può consigliare di prendere delle decisioni in coppia molto impulsive.

Potete lasciarvi prendere da veri e propri "colpi di testa" che fanno decidere in maniera sconsiderata. Che ne dite di approfondire il tutto, prima di prendere delle decisioni affrettate?

Cancro: siete molto impetuosi con Luna dissonante dall'Ariete che può rendere le sensazioni troppo rancorose, facendovi diventare irascibili. In amore volete portare avanti le vostre idee a tutti i costi, ma al tempo stesso siete superficiali.

Non lasciatevi prendere dall'incostanza.

Leone: buono l'amore di coppia, grazie agli influssi positivi di Luna dall'Ariete che lambiscono come in un abbraccio. Battaglieri e più dinamici, prendete in mano la situazione e superate le avversità con coraggio e intraprendenza. La passionalità diventa più immediata e istintiva grazie a una Luna molto magnetica.

Vergine: Luna dall'Ariete e Saturno dall'Acquario sprigionano un senso di responsabilità che fa assumere i propri doveri in coppia, con disciplina e organizzazione.

Ma questo modo di fare può soffocare i sentimenti, poiché state costruendo un muro di mattoni solo sulle vostre spalle e non su quelle di entrambi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dall'Ariete diventa molto dirompente e può causare uno squilibrio affettivo. Incrociando le sue energie con Plutone posizionato in Capricorno, punta un riflettore sull'insoddisfazione e sulla voglia di cambiare ciò che non va, ribaltando alcuni vecchi schemi che non sono più adatti al presente che state vivendo.

Scorpione: Luna e Mercurio dall'Ariete quasi sfidano ad approfondire le sensazioni a due, avviando un dialogo chiarificatore costruttivo per la relazione.

Plutone e Giove sono fortunati per voi e invitano ad andare oltre la superficialità della coppia, scavando in profondità a caccia di emozioni nuove.

Sagittario: Luna e Mercurio influiscono benevolmente sull'amore e siete più comprensivi nei confronti del partner. Aprite il cuore e seguite questa scia curiosa che invoglia a rivoluzionare la relazione in maniera più eccitante. Nuove emozioni non aspettano altro che di essere vissute con slancio.

Capricorno: attenzione a un'instabilità causata da Luna e Mercurio in quadratura dall'Ariete che possono provocare squilibri affettivi in coppia. Alcuni impulsi inconsci salgono a galla, a causa di Plutone che vi costringe a scavare nella vostra interiorità facendovi vivere anche compulsioni irrazionali.

Acquario: l'amore di coppia diventa più responsabile e voi prudenti, ma avvertite un'insoddisfazione che vi fa assumere carichi troppo pesanti difficili da sostenere individualmente. C'è troppa tecnica nel modo di amare, che dovrebbe essere meno metodico e più creativo.

Pesci: Nettuno si carica di energia positiva e incrocia le sue energie con Urano, aprendovi la mente e facendo approfondire alcune intuizioni che prima erano celate ai vostri occhi. Un'illuminazione sta per giungere e rivoluziona la relazione a due in maniera profonda e vitale.