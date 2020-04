Un nuovo mese sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 1° maggio 2020 con i cambiamenti, dal punto di vista astrologico, che porteranno stelle e pianeti.

Astri e oroscopo 1 maggio: la giornata

Ariete: in amore Giove dissonante potrebbe costituire un limite nelle coppie. Vi sentite maggiormente nervosi e in balia degli eventi. Nel lavoro sono diversi i progetti in ballo, ma in questo momento è difficile realizzarli tutti.

Toro: per i sentimenti attenzione a Marte in opposizione.

L'inizio di maggio, però, vede la presenza del Sole nel segno in opposizione, che porta qualche disagio. Nel lavoro, rispetto all'andamento del mese di aprile, la situazione è più interessante: dovete stare comunque attenti alle uscite.

Gemelli: a livello amoroso Venere continua ad aiutarvi: non sottovalutate i prossimi giorni. Situazione di crescita per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro è importante parlare e discutere delle situazioni che state vivendo.

Cancro: per i sentimenti Marte, favorevole dal 13, vi porta a vivere in maniera più positiva le relazioni già da ora.

Questa giornata potrebbe portare anche alcune soluzioni. A livello lavorativo, se avete iniziato un nuovo progetto, è normale adesso vivere delle tensioni.

Leone: in amore dovete superare un po' di tensioni, non mancherà in questa giornata qualche piccolo disagio. Cercate di non pensare più al passato e a chi vi ha traditi. Nel lavoro Mercurio e Sole dissonanti vi portano a vivere con più stanchezza alcuni progetti.

Vergine: a livello sentimentale, da tempo, qualcosa non va come vorreste. Vi sentite molto energici e forti, ma cercate comunque di seguire le esigenze della persona amata. Nel lavoro, nonostante il periodo difficile, avete sempre qualche responsabilità in più.

Previsioni e oroscopo del 1° maggio: la giornata dei 12 segni

Bilancia: a livello amoroso, con Venere favorevole, si può parlare di un periodo importante.

Questo momento è molto significativo per voi. Le sensazioni che proverete in questo giorno saranno positive. A livello lavorativo si possono risolvere discussioni riguardanti il futuro, anche se di recente c'è stata una chiusura.

Scorpione: in amore situazione astrologica positiva. In questa giornata, però, potrebbe esserci qualche piccolo disagio, questo anche a causa della Luna dissonante che chiede maggiore attenzione. Nel lavoro alcuni ostacoli e imprevisti non vi hanno del tutto abbattuto, siete stati bravi a reagire.

Stelle e oroscopo del 1° maggio: la giornata

Sagittario: a livello amoroso alcuni dubbi possono nascere per delle questioni non risolte sorte nel mese di aprile.

Nel lavoro alcuni sono indecisi se accettare o meno una proposta, l'importante è capire quello che volete fare in vista del futuro.

Capricorno: per i sentimenti Giove continua un transito positivo nel segno. Le coppie che stanno insieme da tempo, però, stanno vivendo un periodo di riflessione. Nel lavoro occorre fare il punto della situazione, probabile che un accordo vada a cambiare le cose.

Acquario: in amore Luna in opposizione può provocare qualche disagio: occorre andare avanti nelle vostre scelte. A livello lavorativo qualcuno è rimasto fermo, ma adesso con un po' di buona volontà si riparte.

Pesci: per i sentimenti il mese di maggio parte con qualche dubbio, in particolare in quelle relazioni sentimentali che sembravano più stabili. Nei rapporti in crisi meglio parlare con attenzione in questi giorni. Nel lavoro vi sembra di fare molto, ma ottenere poco.