L'Oroscopo di domani venerdì 10 aprile 2020 è pronto a valutare i settori della vita legati all'amore e al lavoro. In primo piano la parte finale della settimana messa in relazione ai dodici segni dello zodiaco.

Diciamo subito che ad avere accanto la mano fortunata della Luna, in entrata nel segno proprio questo venerdì, saranno i nati nel segno del Sagittario. Decisamente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri anche Ariete, Leone, Vergine, Bilancia e Pesci, tutti valutati in periodo a cinque stelle.

Ad avere difficoltà nel periodo, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di venerdì 10 aprile, saranno invece i Cancro, nel frangente sottoposti a notevoli dissonanze planetarie.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di venerdì per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo venerdì 10 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Questo vostro venerdì si presume possa essere altamente proficuo in molti settori della vita. In amore, l’atmosfera che si respirerà tra voi e la vostra dolce metà sarà serena, adatta per favorire un dialogo aperto o per sgombrare definitivamente eventuali equivoci che si erano creati nei giorni scorsi.

Single, sarà una giornata liberatoria e piacevolmente sorprendente. In tanti avrete modo di esprimere i propri sentimenti, senza restrizioni: approfittatene per far sentire il vostro affetto ai familiari. Lavoro, giorno ideale per pianificare possibili cambiamenti nella sfera di proprio interesse: potranno essere decisivi per il futuro.

Toro: ★★★★. Giornata lineare per gran parte del periodo, sufficientemente buona e potenzialmente in grado di portare anche qualche piccola ma interessante soddisfazione.

In merito ai sentimenti, soprattutto coloro in coppia, vivranno un momento particolarmente stabile. I rapporti di lunga durata godranno dei tepori della nuova bella stagione, ormai arrivata. Single, se avete attraversato un momento difficile non preoccupatevi, perché adesso vedrete le cose da un punto di vista più positivo. Nel lavoro, avrete bisogno di più rassicurazioni. In generale, sarete molto percettivi e l’ottima intuizione vi impedirà di sbagliare.

Gemelli: ★★★★. La giornata del 10 aprile sarà indicativamente indirizzata verso un periodo abbastanza sereno, privo di stress. L'Astrologia applicata al vostro segno prevede situazioni non troppo impegnative. In amore, darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente. Di sicuro questo atteggiamento vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza. Single, sarete leggeri e socievoli, ma pronti a spostare le montagne se necessario, anche solo per aiutare un amico/a in difficoltà. Lavoro al passo ma Urano vostro amico, favorirà alcuni cambiamenti che desiderereste vedere in campo professionale.

Cancro: ★★★. In arrivo un venerdì valutato dall'Astrologia quotidiana con la spunta riservata ai periodi 'sottotono'. In questo caso la quinta giornata di questa settimana sarà piatta e molto farraginosa. In amore, sarete consapevoli di poter agire in altri modi, soprattutto se in questo periodo state cercando di raddrizzare una situazione sentimentale difficile. Spesso per ottenere qualche risultato apprezzabile basterebbe, ad esempio, dialogare con la persona amata ed ascoltarla di più. Single, non fossilizzatevi sulle cose del vostro passato, ma spazzatele via con la certezza che per voi potrebbe iniziare molto presto un futuro migliore.

In campo lavorativo vi sentirete sotto attacco e la vostra proverbiale pazienza potrebbe venir meno. State calmi!

Leone: ★★★★★. Sarà una giornata sicuramente vincente in molti comparti, soprattutto in merito ad alcune situazioni che avete attualmente abbastanza a cuore. In merito all'amore, la giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà sotto il segno della più totale complicità sentimentale. Con il partner tutto a gonfie vele: la sua dolce presenza vi farà sentire protetti ed amati. Single, questo venerdì vi vedrà brillare in modo particolare per la vostra carica umana tra le più autentiche.

La Luna vi donerà simpatia ed affabilità: coniugando brio e gentilezza d’animo, avrete tutti dalla vostra parte. In merito al lavoro, in arrivo molto presto, nuove opportunità capaci di rendervi ottimisti e produttivi. Quindi, siate pronti ad accettare nuove sfide.

Vergine: ★★★★. In arrivo una giornata stabile, anche se poco creativa e abbastanza 'moscia'. In diverse occasioni potreste sentirvi giù di tono, anche senza avere un motivo preciso per esserlo. In amore, la Luna vi consentirà di ascoltare attentamente tutto quello che il vostro partner avrà da dirvi, starà poi a voi fornire i consigli in merito.

In tanti trascorrerete una giornata, ancor di più la serata, piacevolmente insieme. Single, il periodo scorrerà in modo assolutamente veloce e piacevole grazie all'attuale congiuntura astrale abbastanza positiva. Nel lavoro invece, dovete iniziare a pensare positivo, magari certi problemini potrebbero svanire da soli o assumere una rilevanza tutta differente. Prendete le decisioni che dovete, ma non aggiungete ansie su ansie.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Vi sentite incerti? Avete qualche dubbio sul partner o sulla validità del vostro rapporto di coppia? Avvertite sensazioni che vi rendono irrequieti nel lavoro?

Niente paura, questo venerdì si presume possa essere la giornata ideale per dare risposte o almeno restituire una certa tranquillità. In amore sforzatevi di essere reattivi, pronti a sfruttare il momento: sarete degni protagonisti in ogni occasione grazie alla splendida forma fisica e mentale. In coppia a prevalere sarà la voglia di collaborare unita alla semplice curiosità. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva il vostro modo di vedere la vita. Per qualcuno sarà ora di dare ascolto agli amici veri. Lavoro in lieve ripresa.

Scorpione: ★★★★.

Una giornata poco impegnativa ma in linea generale certamente buona e senza troppo vicissitudini con cui scontrarsi. Nelle ultime settimane molti di voi Scorpione hanno sostenuto diverse battaglie a qualsiasi livello (e lo sapete!): bene, per rincuorarvi vi diciamo che già nella seconda parte della giornata di venerdì arriveranno probabilmente le prime soddisfazioni. L'oroscopo consiglia in amore un maggiore impegno nelle questioni riguardanti il menage sentimentale. Cercate di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete, dedicando più tempo al rapporto: vedrete che tutto andrà nel migliore dei modi.

sarete molto sensibili a causa della Luna in Sagittario, per questo sarà inevitabile rimanere particolarmente urtati da possibili battutine, per voi tragicamente irritanti. Nel lavoro intanto, se state cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non dovete esitare.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 10 aprile indica l'ingresso della Luna nel segno senza dubbio portatrice di tangibili riscontri positivi, in diversi campi. I vostri astri saranno attivi e pimpanti, senza dubbio ben portati a dare supporto: come sarà in amore? Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore, un paio di idee che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere (ri)messe in gioco.

Single, il fascino non mancherà e alcune delle ultime conoscenze potrebbero essere pronte a dare importanti soddisfazioni. Riuscirete a non farvi cogliere di sorpresa? Valutate se essere eventualmente accondiscendenti, oppure se vorrete rimanere ancora da soli (fino a quando?). Nel lavoro, si prevedono sorprese e straordinarie opportunità di aumentare i guadagni o di compiere vantaggiose operazioni finanziarie. Cercate di giocare al meglio le vostre carte per uscirne vincitori.

Capricorno: ★★★. In arrivo un giorno valutato con le tre stelle relative ai frangenti 'sottotono'. Diciamo che un lungo periodo di riflessione e confronto con voi stessi è quello che vi ci vuole, per il momento.

In amore, la Luna in transito in Sagittario proprio questo venerdì, renderà molti nativi particolarmente stizzosi e facili agli alterchi. Buono il dialogo con la persona amata, a patto che quest'ultima non contraddica troppo i vostri punti di vista. Single, il vostro sesto senso vi farà meditare a lungo prima di prendere delle decisioni. Per ora le risposte saranno indeterminate e avrete la tendenza a essere inflessibili. Probabile che le emozioni non vadano di pari passo con la ragione e questo potrà rendervi, per poco tempo, insicuri ed attaccabili. Nel lavoro, sarete lenti ed il vostro nervosismo arriverà alle stelle! Visto che al momento i vostri riflessi saranno piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni.

Acquario: ★★★★. Giornata decisamente normale, valutata nell'oroscopo di venerdì con le quattro stelle affibbiate ai periodi di routine. In alcuni momenti della giornata potreste sentirvi penalizzati per via di Marte sotto quadratura da Urano. In amore, sostenere o rassicurare il proprio partner sarà una vostra priorità: siate innanzitutto dei buoni 'ascoltatori' e poi applicatevi affinché eventuali problemi siano risolti al più presto. Single, la situazione astrale anche se non abbastanza promettente, diciamo che attrae. Qualcuno/a, forse inizialmente un po' antipatico/a, cercherà di stupirvi allo scopo di farvi innamorare: ci state o no? In generale, potrete ottenere risultati positivi solo se vi impegnate a fondo. Nel lavoro, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili, cercate di giocare al meglio le vostre carte e siate sereni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 10 aprile indica che partirà molto bene questa parte finale della settimana. Il periodo pertanto sarà vivibile, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. In generale, a molti di voi Pesci le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa: vivrete dei momenti indimenticabili. In campo sentimentale, finalmente anche qua meno pressioni sul vostro cielo attuale: potrete senz'altro lasciarvi andare in amore, specialmente voi nativi già in coppia. Single, il settore delle amicizie sarà molto illuminato, anzi, diciamo pure che brillerà per buona parte del periodo. Questa potrebbe essere la giornata ideale per avviare qualche sogno nascosto nel cassetto dei desideri. Nel lavoro sarete socievoli e brillanti riuscendo a primeggiare anche in questo ambiente, senza problemi.

Classifica stelline 10 aprile 2020

Un nuovo venerdì sta per arrivare. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. In questo caso la nostra classifica stelline quotidiana potrebbe essere lo strumento ideale per dare un peso e una misura alla giornata in oggetto. Abbiamo già parlato dei singoli segni, adesso resta solo da confermare quanto espresso nelle precedenti valutazioni.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del 10 aprile per tutti i segni dello zodiaco: