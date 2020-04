L'Oroscopo di domani, mercoledì 15 aprile 2020, è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata in esame. La buona Astrologia è applicata al terzo giorno della settimana con in analisi i soliti settori riguardanti l'amore e il lavoro. Diciamo subito che la giornata di mercoledì nasce sotto i buoni auspici della Luna in Acquario: su tale base astrologica si sviluppa la nostra seguitissima classifica stelline, incentrata appunto sul periodo in oggetto. Il contesto si preannuncia molto favorevole, oltre che per l'Acquario valutato meritatamente al "top del giorno", anche per Leone, Vergine e Capricorno.

Questi tre specialissimi segni avranno ottime probabilità di spuntare un mercoledì vincente in quasi ogni settore, per questo tutti sono stati valutati in classifica con le cinque stelline della buona sorte. Non all'altezza delle attese invece, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di domani 15 aprile, risulterà il frangente per Gemelli e Scorpione, indicati con solo due stelline in scaletta.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di mercoledì per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo 15 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Questa parte della settimana sarà allineata alla classica giornata di routine per molti di voi nati sotto al perspicace simbolo dell'Ariete. In campo sentimentale potrete finalmente riprendere le redini di un rapporto che, soprattutto nei giorni scorsi, aveva causato inquietudini o momenti di incertezza. Single, l'asso nella manica sarà la vostra capacità di mixare affettività e relax, così anche in casa riuscirete a divertirvi.

Comunicate apertamente senza peli sulla lingua con le persone intorno a voi: prima di esigere date. Date senza secondi fini. Nel lavoro ci saranno parecchie occasioni per dare una svolta interessante o risvolti più concreti della vostra esistenza. Non sottovalutate le piccole cose, ma sforzatevi di mettere del vostro in tutto ciò che farete.

Toro: ★★★. Visto il periodo valutato con il "sottotono", questo mercoledì dovrete fare l'impossibile per trovare più tranquillità interiore.

Riguardo l'amore, non si può certo affermare che la Luna in Acquario vi sia amica. Troppi gli intoppi provocati dall'attuale dissonanza lunare, con conseguenze decisamente poco gradevoli, soprattutto nella vita coniugale. Single, le antenne iperattive vi aiuteranno a indovinare problematiche e aspettative delle persone care, consentendovi così di tamponare per tempo una forte litigata. Nel lavoro una notizia vi renderà intrattabili, ma saprete sicuramente gestirla con grande disinvoltura. Riuscirete a disimpegnarvi grazie, soprattutto, al consiglio di una persona in gamba che vi vuole bene.

Gemelli: ★★.

Come messo in evidenza nelle precedenti previsioni settimanali, questo in analisi potrebbe essere davvero uno tra i vostri giorni peggiori. Si profila, dunque, un mercoledì con problemi da risolvere, soprattutto in amore. Marte vi farà sentire irrequieti e per questo non vi andrà di dialogare. Vi sentirete abbattuti e poco propensi a dedicarvi alla persona amata. Single, la Luna sarà abbastanza agitata sopra il vostro cielo, complicandovi la vita o rendendo difficili i rapporti con i familiari. Sul lavoro potreste avere qualche difficoltà a causa di una situazione potenzialmente in grado di sfuggirvi di mano.

Mantenete il controllo e tutto si sistemerà.

Cancro: ★★★. In arrivo un mercoledì 15 aprile portatore delle antipatiche tre stelline relative ai frangenti valutati "sottotono". In evidenza, quindi, una giornata pensierosa da vivere con una certa concentrazione. In amore la vostra gelosia non avrà ragione di essere: siate prudenti con il partner se non volete rovinare tutto. Abbiate un comportamento degno di voi e soprattutto siate sereni. Single, imparate a volervi bene, solo così potrete schivare i colpi e salvarvi da una situazione non molto piacevole. Nel lavoro avrete idee molto vaghe, probabilmente sarà perché sarete stanchi e magari avrete bisogno di un piccolo periodo di riposo.

Leone: ★★★★★. Una giornata più che ottima, ovviamente da tener presente soprattutto se dovessero capitare momenti impegnativi o eventualmente concitati. In ambito sentimentale sarà un mercoledì luminoso: potreste avere tantissime soddisfazioni. Tutto procederà a gonfie vele e il vostro rapporto con la persona amata potrebbe subire una positiva impennata. Single, è il momento di prendere una decisione importante, anche perché la vostra attuale visione della vita è molto più ampia del solito. Quindi non esitate a farlo, qualunque cosa facciate. Sul lavoro sarete motivati e opererete con tanto entusiasmo.

La Luna vi porterà ben presto a raggiungere risultati incoraggianti.

Vergine: ★★★★★. In programma una giornata "top" anche per voi Vergine. Quindi molto bene questa parte della settimana, sulla carta sicuramente vincente in ogni settore. Una rinnovata passione in amore sarà il fulcro sul quale gireranno le emozioni più belle. Le stelle regaleranno gioie e suggestioni: sarete, infatti, più che mai padroni dei vostri sogni. In tanti, inoltre, avrete la giusta carica per vivere bene il periodo insieme al vostro partner. Single, probabilmente trascorrerete questa giornata senza fare nulla di importante, ma avrete, invece, voglia di distrarvi o di farvi coccolare dai vostri familiari.

Nel lavoro mettete a posto le questioni in sospeso e studiate nuove azioni in grado di rendere più facile il vostro operato.

Previsioni zodiacali del 15 aprile, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. Giornata di metà settimana valutata come abbastanza mediocre. Tranquilli, non è prevista affatto negativa, solo che dovrete avere l'accortezza di usare un po' più la testa. In amore è in preventivo un periodo discreto, soprattutto per le coppie unite da più tempo. Praticamente, in campo sentimentale quasi tutti voi potreste dormire sonni abbastanza tranquilli, forti della convinzione che questo mercoledì non porterà sorprese spiacevoli.

Single, evitate rischi inutili, soprattutto se non avete bene sotto controllo l'attuale situazione. Nel lavoro, invece, darete il meglio di voi stessi: allargando il raggio d'azione vi sarà facile dare il via a nuovi affari redditizi.

Scorpione: ★★. Questo mercoledì a metà percorso settimanale, per tanti di voi Scorpione, si preannuncia abbastanza negativo. Secondo quanto messo in conto dall'Astrologia applicata al vostro segno, saranno da evitare attacchi gratuiti o discussioni inutili. In amore pertanto, visto il periodo poco favorevole, si consiglia tanta concentrazione nelle situazioni più importanti.

La giornata di certo taglierà le gambe alle migliori aspettative: viaggi, relazioni e incontri tutti da tenere in caldo, ovviamente rimandati ad altra data. Se single, invece, dovrete difendervi da chi prova un po' di invidia nei vostri confronti e inventa storie sul vostro conto. Nel lavoro non sarà la giornata adatta per osare e chiedere più del dovuto. Aspettate che le acque si calmino e poi tornate all'attacco.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 15 aprile indica questa parte della settimana discretamente positiva. Mettete pure da parte ogni dissidio, ponendovi nei confronti delle persone in modo semplice e sincero.

In amore ottimo periodo, con partenza alla grande già dal primo mattino: potrebbero continuare le piccole incertezze riscontrate nei giorni precedenti, comunque quasi tutte in via di risoluzione. Il consiglio per cercare di alzare l'indice di complicità con il partner è quello di stare calmi e sereni. In amore vivrete momenti davvero piacevoli con il partner: il frangente sprona a sfruttare la reale positività per rimettere in sesto qualche situazione fuori controllo. In coppia l’intesa e la complicità saranno perfette. Nel lavoro, invece, in arrivo buone opportunità per chi è in cerca di occupazione.

Capricorno: ★★★★★. Questo metà settimana non sarà troppo impegnativo. Secondo l'oroscopo quotidiano saranno pochi e tutti risolvibili gli eventuali problemi con cui potreste dover fare i conti. In amore il vostro rapporto sarà più facile da gestire e più sicuro. Sarà tempo di avere totalmente fiducia nel vostro partner: non abbiate paura di lasciarvi andare, anzi, prendete voi qualche bella iniziativa. Single, molti di voi isaranno proiettati verso l’incontro perfetto: belli e affascinanti come siete non troverete sicuramente nessuna difficoltà a fare conquiste o ad avere nuovi contatti. Nel lavoro sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che siete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli.

Acquario: "top del giorno". Sarà una splendida giornata, a tratti davvero molto efficace e portatrice di importanti novità a livello sentimentale. L'ingresso della Luna nel segno senz'altro darà una grossa spinta alle questioni d'amore. In coppia c'è una bella novità: una notizia sorprendente vi farà passare una serata fantastica con la persona che amate. Sarà altresì una giornata all'insegna delle effusioni e delle romanticherie. Single, in questo momento, più che mai, avete fascino da vendere: sarete irresistibili e non passerete inosservati. Diciamo che il momento è adatto per quella cosa che già sapete, ma che non avete avuto mai il coraggio di mettere in pratica. Nel lavoro sarete semplicemente effervescenti, brillanti e starvi accanto sarà per tutti un piacere.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 15 aprile indica l'arrivo di un giorno abbastanza normale. Se non proprio splendido, questo mercoledì sarà confortevole almeno per alcuni aspetti, per altri forse un po' meno. In amore buono il rapporto di coppia. In primo piano soprattutto l'amicizia e i rapporti con il parentado, messi in risalto dal momento sicuramente improntato al buon dialogo: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Single, bene se appartenenti a coloro con storie d'amore in procinto di avviarsi, ancora meglio chi ha chiuso un rapporto da poco e cerca di rifarsi una storia. Nel lavoro andrà quasi tutto a gonfie vele, quindi approfittate del momento per prendere o proporre nuove iniziative.

Classifica stelline 15 aprile 2020

La classifica stelline quotidiana, generata dall'oroscopo del 15 aprile 2020, è pronta per essere consultata da voi lettori. Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, tutti e dodici i segni interessanti l'arcata zodiacale. Abbiamo già svelato i simboli astrali più fortunati del momento: l'Acquario in prima posizione, a seguire al secondo posto in classifica il terzetto formato da Leone, Vergine e Capricorno. Per i restanti segni vi rimandiamo direttamente al riepilogo generale condensato nel prospetto sottostante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata del 15 aprile, valido per l'intero zodiaco: