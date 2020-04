L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 aprile prevede che i Cancro sentiranno la necessità di stabilità e sicurezza per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Capricorno sarà libero dagli impegni e avrà più tempo da dedicare alla propria anima gemella. La Luna sarà in posizione sfavorevole per i nativi Bilancia, che avrà qualche difficoltà con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 15 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 aprile 2020 segno per segno

Ariete: partirà molto bene la giornata per voi nativi del segno, grazie al Sole in ottima posizione.

In amore il vostro sorriso contagioso metterà di buon umore anche la vostra anima gemella, al punto che uscire di casa per andare a lavorare potrebbe essere difficile per voi. Se siete single prendere le distanze dagli altri non farà per voi, e troverete un modo per rimanere in contatto con i vostri amici. Nel lavoro non avrete più motivo di preoccuparvi per mansioni che avete svolto molto bene. Voto - 8

Toro: sul fronte sentimentale sarete un'ottima spalla sulla quale il partner potrà appoggiarsi, confidandosi con voi.

Se siete single dovrete cercare di pensare positivo se volete davvero trovare l'amore. Nel lavoro sentirete la necessità di lavorare con un gruppo di lavoro in modo da sfruttare i momenti di debolezza con l'aiuto di altri. Voto - 7,5

Gemelli: sarete pronti a rimettervi in gioco a livello sentimentale grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo. Recuperare stima e fiducia nei confronti del partner sarà più facile per voi, mettendoci un po’ di sincerità e di romanticismo.

Se siete single lasciate andare chi non vorrà inseguire i vostri ideali. In ambito lavorativo potreste riuscire ad ottenere buoni risultati senza necessariamente imporre le vostre idee ai colleghi. Voto - 7,5

Cancro: in amore sentirete la necessità di ritrovare una certa stabilità e sicurezza nei confronti della vostra anima gemella, per cercare di vivere come una normale famiglia, oppure per avviare nuovi e interessanti progetti.

Se siete single se nutrite interesse per qualcuno, non esitate a farvi avanti. In ambito lavorativo non lasciatevi condizionare troppo da discorsi economici, altrimenti non farete gli investimenti che avevate programmato. Voto - 7

Leone: Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete potrebbe rendere la vostra giornata decisamente più favorevole per quanto riguarda l'ambito lavorativo. I vostri guadagni infatti potrebbero leggermente salire e vi servirà come stimolo per non mollare e dare sempre di più. In amore tutta la vostra positività si riverserà anche verso la vostra relazione di coppia, che secondo l'oroscopo punterete più sulla fiducia che sul romanticismo.

Se siete single date più attenzioni alle vostre faccende personali per il momento. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che prevede il pianeta Mercurio in opposizione al vostro cielo secondo l'oroscopo di mercoledì. Tale disposizione planetaria renderà la vostra relazione di coppia poco soddisfacente, dove tutto vi sembrerà più accessibile. Se siete single dovrete avere molta forza interiore per farvi avanti con la persona che vi piace. Nel lavoro Mercurio potrebbe ostacolare la realizzazione dei vostri progetti, e fareste meglio a non fare niente di avventato. Voto - 7

Bilancia: la Luna non si troverà in posizione favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo non sarà molto convincente, tanto che qualunque argomento tratterete con il partner, potrebbe comunque nascere un litigio. Se siete single potreste essere aggressivi e vi scalderete facilmente. Sul fronte lavorativo accettare qualche critica senza controbattere potrebbe esservi utile in futuro. Voto - 6

Scorpione: il pianeta Marte si troverà in quadratura al vostro cielo durante la giornata di mercoledì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single non tiratevi indietro, e continuate a corteggiare la persona che amate, senza esagerare.

Se avete una relazione fissa non siate troppo pretenziosi nei confronti del partner, se non volete causare litigi. In ambito lavorativo sarà una giornata molto intensa, ma riuscirete a trarne degli ottimi guadagni. Voto - 7,5

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete, il vostro oroscopo sarà caratterizzato da un ottimo periodo per quanto riguarda il lavoro. Se di recente non avete avuto delle idee brillanti, adesso il periodo sarà più favorevole per portare audacemente a termine le vostre mansioni. In ambito sentimentale se non siete soddisfatti della vostra relazione di coppia, forse sarebbe il caso di sistemare alcune cose tra voi e il partner.

i cuori solitari sapranno come attirare l'attenzione nei confronti di una persona in particolare. Voto - 7,5

Capricorno: avrete modo di sentirvi più liberi e indipendenti secondo l'oroscopo di mercoledì, grazie anche a Giove in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avrete la possibilità di gestire come più credete le vostre le vostre mansioni, cercando di ottenere ottimi guadagni. Sul fronte sentimentale sarete in fermento per qualcosa che dovrete fare insieme al partner e cercherete di rendere l'evento il più unico possibile. I single potranno ritrovarsi a consolare un amico che sta attraversando un momentaccio.

Voto - 8

Acquario: configurazione astrale che prevede il pianeta Marte in congiunzione al vostro cielo, assieme a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Con questa disposizione planetaria riuscirete a trarre il meglio da questa giornata, a partire dalla sfera sentimentale, dove l'affiatamento di coppia sarà molto alto e saprete come far felice la vostra anima gemella. Se siete single se qualcosa non funziona nella vostra ricerca all'amore, cercate di cambiare. Nel lavoro un paio di buoni insegnamenti vi renderanno ancora più attivi e con una gran voglia di rivoluzionare alcune situazioni. Voto - 8,5

Pesci: Venere in quadratura dal segno dei Gemelli vi darà un grande aiuto per quanto la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì.

Sarete particolarmente disponibili nei confronti del partner e avrete modo di trascorrere dei bei momenti insieme. Se siete single lasciate che gli altri possano commettere liberamente i propri errori e lasciateli vivere la loro vita. In ambito lavorativo vi sembrerà tutto una sfida e farete tutto il possibile per ottenere il meglio. Voto - 8