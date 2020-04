L'Oroscopo di domani, giovedì 16 aprile, è pronto a svelare come sarà questa giornata di metà settimana. La Luna, ancora in Acquario, spargerà motivazione, idee e voglia di reagire. Ci sarà un alto movimento economico, sia in entrata che in uscita. Qualcuno si dedicherà allo shopping, come nel caso dell'Ariete e altri sistemeranno i loro conti. Nel complesso si preannunciano 24 ore gradevoli, si intravederà la luce in fondo al tunnel. Andiamo subito a scoprire nel dettaglio le previsioni astrali del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: gli ultimi 4 segni

Ariete - 12° in classifica - La negatività attira altra negatività e ne avete già fin troppa nella vostra abitazione. Un po' di shopping online potrebbe risollevarvi il morale, ma attenzione a non spendere più di quanto potete permettervi, specialmente adesso che navigate in cattive acque. Prevenire è meglio che curare, per cui valutate se effettuare dei tagli o attuare dei cambiamenti produttivi. Un po' di attività fisica non potrà che incrementare il vostro benessere fisico e mentale, avete un gran bisogno di scaricare lo stress.

Sagittario - 11° posto - Evitate di assumere dei comportamenti sabotativi. Molte volte conta più il viaggio che la meta, per cui non fate di tutta l'erba un fascio. Non accampate mille scuse, anche tra le mura di casa ci si può prendere cura di se stessi. Dunque, concedetevi una giornata di puro relax e fate un bagno rinfrancante o una maschera rimpolpante, ma resistete dalla voglia di fare il colore in casa!

Anche meditare aiuta a ritrovare se stessi. Ciononostante, in questa giornata potreste provare una sgradevole sensazione di inadeguatezza. Cercate di comprendere e di estirpare tutte le vostre paure.

Gemelli - 10° in classifica - Le regole fanno bene, ma se sono troppo rigide portano soltanto rancore e infelicità. Ammorbiditevi, ossia cercate di migliorare quegli aspetti interiori che non vi piacciono e valorizzate ciò che invece apprezzate.

Basta poco per raddrizzare una giornata storta, ma tutto dipende da voi. Lasciatevi andare e scrollatevi l'ansia di dosso. Ascoltate della musica piacevole, conversate pacatamente (anche attraverso i social) e organizzate una serata a base di film e buon cibo.

Vergine - 9° posto - Necessitate di un punto di riferimento positivo, ovvero di qualcuno e/o di qualcosa che vi spronino ad andare avanti perseguendo nei vostri progetti. La paura di prendere delle cantonate vi blocca, ma è meglio sbagliare che vivere di rimpianti e incertezze. Chiedete consigli, informatevi, colmate eventuali lacune attraverso la lettura dei libri giusti.

Tutto si può ottenere con la volontà e la costanza. Aprite bene gli occhi perché c'è qualcosa che vi sfugge.

Oroscopo del giorno: i 4 segni nella media

Toro - 8° in classifica - Questo è un periodo senza molti svaghi, perciò vi annoiate tantissimo o ve la prendete con gli altri inquilini per qualsiasi sciocchezza. È assolutamente inutile abbaiare alla luna, come si suol dire. Ritrovate il vostro equilibrio a partire dalle piccole cose di ogni giorno. Guardate dei video esilaranti, scoprite nuove barzellette, confidatevi con una persona cara, tutte queste azioni serviranno a migliorarvi la giornata.

Cercate, per quanto possibile, di tenervi fuori dai guai e da chi non vi supporta.

Capricorno - 7° posto - In giornata incomincerà ad intravedersi un miglioramento. Anche se avete ancora delle matasse da sbrogliare, qualcosa inizierà a girare nel senso giusto. Le relazioni restano un punto dolente. Non sottovalutate il potere di un dialogo pacato basato soprattutto sull'ascolto. Dal confronto sano, infatti, può scaturire qualcosa di buono. Chi vive da solo o ha un partner lontano, si ritroverà a sentire nostalgia della famiglia e della persona amata in modo più accentuato del solito. Nuove forme di svago in arrivo.

Leone - 6° in classifica - La felicità è soggettiva e cambia con il passare del tempo, così come i sogni e le ambizioni. In questo periodo avete vissuto una serie di alti e bassi, vi è parso si stare sulle montagne russe. A partire da questo 16 aprile, l'oroscopo annuncia stelle buone che invitano a fare i bilanci. Mettere ogni cosa nero su bianco aiuta a fare mente locale e a tenere tutto sotto controllo. Nelle prossime 24 ore potreste ritrovarvi a dialogare con un membro della famiglia di una certa questione. Coloro che hanno perso il lavoro o si sono visti dimezzare la paga, entro qualche settimana riusciranno a trovare qualcosa su cui puntare.

Scorpione - 5° posto - Nei giorni precedenti siete stati intrattabili e irritabili, forse avete litigato con una persona cara a causa di certe divergenze di opinioni. A parte un briciolo di agitazione (siete un segno costantemente ansioso), queste saranno 24 ore si sorrisi e chiarimenti. Un video o una foto vi renderanno di buonumore. Per i cuori solitari stanno per giungere una serie di liete novità. Presto ogni cosa evolverà. Coloro che hanno vissuto una perdita o una rottura di recente, non dovranno abbattersi perché il mare torna calmo dopo la tempesta.

Classifica oroscopo: i primi 4 segni

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede ben posizionati all'interno della classifica.

Avete le mani bucate, spendete e spandete. Siete un segno che vive di sogni e fantasia, il che è molto bello. In queste 24 ore, tutto in voi brillerà e sarete di buonumore. La pazienza è una vostra qualità, in questo periodo ne avete fin tanta. Una notizia vi farà rivedere il bicchiere mezzo pieno. I genitori dei Pesci devono supportare i figli senza denigrarli.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche si rivelano grandiose per voi nativi di questo diplomatico e simpatico segno. Dopo un iniziale stato di confusione, avete accettato l'intera situazione e avete imparato a destreggiarvene.

Anche se dentro vi sentite ancora un po' deboli e terrorizzati dal domani, in queste 24 ore vi riscoprirete straordinariamente sereni e progettuali. Le idee vi travolgeranno e sprizzerete fascino da tutti i pori. Dovrete forse rivedere delle cose e rimetterle a posto. Chi ha dei figli, vive per loro e vorrebbe renderli estremamente felici.

Cancro - 2° in classifica - La ruota tornerà a girare per il verso giusto. Dopo aver vissuto un periodo giù di corda, per voi giungerà il momento di risalire la china. La montagna, soprattutto se vista da lontano, può sembrare piuttosto elevata e irraggiungibile, ma concentrandosi sul cammino, giorno per giorno, potrete raggiungere la vetta e ammirare il metaforico panorama mozzafiato.

I grandi successi derivano dai grandi sforzi. In queste 24 ore si registreranno dei movimenti economici, parliamo di entrate e uscite. Pensate di più a voi stessi, meritate di essere felici e soddisfatti.

Acquario - 1° posto - Giovedì che dir favoloso è poco! Tutti i conti finalmente vi quadreranno. Una persona che non vedete da diversi mesi vi penserà poiché attratta da voi. Momenti piacevoli e vicinanza in famiglia. Tornerete ad essere positivi e a vedere la luce in fondo al tunnel. Il peggio potrà dirsi passato.