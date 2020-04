L'oroscopo della giornata di giovedì 16 aprile prevede qualche piccola perplessità in amore per i nativi sotto il segno dell'Ariete, mentre il Sole in trigono per il segno del Leone, permetterà di esprimere molto bene i propri sentimenti con il partner. Il settore professionale sarà molto soddisfacente per i nativi Scorpione, mentre Acquario si sentirà molto fiducioso, pronto a dare il meglio di sé sotto ogni ambito. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 16 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 16 aprile 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà ancora una volta un magnifico Mercurio nel vostro segno zodiacale, pronto a darvi una mano anche in questa giornata di giovedì.

In amore vivrete in piena libertà la vostra relazione di coppia, consapevoli di poter fare tutto ciò che volete. Se siete single prendetevi più cura di voi stessi al momento. Nel lavoro Mercurio favorevole vi renderà più semplice svolgere adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di giovedì che potrebbe far nascere qualche piccola perplessità sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Se siete sicuri dei vostri dubbi allora potreste anche parlarne alla vostra anima gemella, ma in caso contrario forse fareste meglio a non accusare il partner.

Se siete single forse potreste non essere del giusto umore per trovare l'amore. Nel lavoro forse non per colpa vostra, ma potrebbero esserci alcuni imprevisti nello svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 6,5

Gemelli: parte centrale della settimana non particolarmente a vostro agio per voi nativi del segno sul fronte lavorativo. Potrebbe essere necessaria una pausa di riflessione per cercare di capire cosa non va.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere proteggerà la vostra relazione di coppia, evitando possibili litigi. Se siete ancora dei cuori solitari sarete più disponibili nei confronti dei vostri familiari o amici. Voto - 7

Cancro: oroscopo di giovedì a vostro favore. Sul fronte sentimentale il periodo sarà molto soddisfacente per voi nativi del segno, vivendo la vostra relazione di coppia esprimendo al meglio i vostri sentimenti.

Se siete single vivrete il rapporto con una persona a voi casa quasi come se fosse più di un'amicizia. Nel lavoro sarete invitati a non sottovalutare alcune situazioni per non avere problemi. Voto - 7,5

Leone: il Sole si troverà in trigono al vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Per quanto riguarda la sfera lavorativa riuscirete ad abbandonare alcuni vostri timori e sarete più convinti delle vostre abilità, ma ci vorrà ancora un po’ prima che torniate a guadagnare bene. In amore metterete da parte alcuni problemi di coppia ed esprimerete i vostri sentimenti nel modo più sincero possibile.

Se siete single trovare l'amore potrà essere difficile, ma non per questo non vorrà dire che non ci riuscirete. Voto - 7

Vergine: previsioni per la giornata di giovedì abbastanza positive per voi nativi del segno considerato Mercurio in posizione favorevole. In ambito sentimentale sarete felici con il partner, e avrete modo di vivere piacevoli avventure con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single provate a sperimentare nuovi metodi per trovare la vostra anima gemella. Nel lavoro la creatività non sarà il vostro forte, ma dovrete assolutamente avere delle idee interessanti.

Voto - 7

Bilancia: oroscopo di giovedì che potrebbe riservarvi qualche piccolo imprevisto per quanto riguarda il lavoro considerato che Mercurio si troverà in opposizione nel vostro cielo. Le vostre mansioni infatti potrebbero subire dei ritardi e non sarà facile poi recuperare. In amore non siate apatici nei confronti dei vostri cari in quanto rischierete di incrinare i vostri rapporti. Se siete single le connessioni romantiche in questo periodo potrebbero essere poco convincenti. Voto - 6

Scorpione: con Marte in quadratura dal segno dell'Acquario, l'oroscopo della giornata di giovedì sarà alquanto convincente per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Infatti, nonostante alcuni cambiamenti in vista, sarà facile per voi portare a termine le vostre mansioni, in fretta e con precisione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete a trovare del tempo libero da dedicare alla vostra anima gemella, anche sacrificando parte del vostro tempo libero per voi stessi. Voto - 8,5

Sagittario: se siete single potreste sentirvi piuttosto demoralizzati in quanto consapevoli di avere poche possibilità di vivere una relazione con la vostra potenziale anima gemella. Ciò nonostante questo non vorrà dire che non potrete essere amici. Se avete una relazione fissa fate splendere la vostra bellezza per ottenere quanto vi preme dai rapporti personali.

Nel lavoro il periodo sarà piuttosto delicato e potrebbe essere difficile riuscire a guadagnare bene dalle vostre mansioni. Voto - 7

Capricorno: giornata di giovedì promettente per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo grazie a Giove in congiunzione al vostro cielo. Le faccende più movimentate saranno il vostro forte, dove riuscirete ad esprimervi al meglio. In amore riscoprirete il piacere di stare con la vostra anima gemella, facendo qualcosa che non facevate insieme da tempo. Se siete single il tempo libero è fatto per divertirsi e voi riuscirete a sfruttarlo al meglio.

Voto - 8

Acquario: configurazione astrale che prevede il pianeta Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale assieme a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. In ambito lavorativo sarete molto fiduciosi delle vostre capacità, tanto che non avrete bisogno di ulteriori chiarimenti su come svolgere un progetto. In amore se siete single non siate scettici e non arrendetevi nella vostra ricerca al principe azzurro. Se avete una relazione fissa prenderete molto seriamente il legame di coppia, a livello affettivo e non solo. Voto - 8

Pesci: oroscopo della giornata di giovedì all'insegna della vitalità e dal buonumore.

In amore non cambiate nulla al momento della vostra relazione di coppia in quanto tutto funzionerà alla perfezione e ne sarete entusiasta. Se siete single ci sarà tanto piacere e tanto divertimento tra voi e i vostri amici, anche a distanza. Nel lavoro svolgerete le vostre mansioni con convinzione sarà la chiave per ottenere discreti successi. Voto - 8