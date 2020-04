L'Oroscopo di domani, lunedì 20 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La mattinata incomincerà con il transito della Luna dal Pesci all'Ariete. Se il weekend è stato piuttosto creativo e energico, questo lunedì porterà maggiore sprint per molti segni zodiacali. La settimana incomincerà con un buon cielo astrologico caratterizzato principalmente dalla fase calante dell'astro luminoso. La Luna in Ariete accentuerà la fantasia e la comprensione, per cui tutto sarà possibile! Per queste 24 ore, all'ultimo posto si posiziona il Sagittario che risulta, ormai da diverso tempo, insoddisfatto.

Approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi 4 segni

Sagittario - 12° posto - Non siete granché soddisfatti della vostra vita e di voi stessi. Coltivate dei rancori o dei rimpianti, ma se non li scardinate non vivrete mai in maniera appropriata. Dovete imparare a lottare per i vostri sogni e progetti. Nel complesso si delinea un lunedì nervoso e improduttivo, qualcuno rischierà di andare in escandescenze.

Provate a spostare il mobilio o a pulire l'armadio, tutto ciò vi darà un senso di appagamento e di rigeneramento. In questo periodo avete bisogno di ricominciare da zero o almeno da quelle cose che più vi garbano. Dunque, considerate l'idea di leggere dei libri motivanti e di crescita personale. Non è mai troppo tardi per cambiare e migliorarsi.

Acquario - 11° in classifica - Stando alle previsioni astrali, in queste 24 ore del 20 aprile vi sentirete squilibrati e forse avvertirete un po' di malessere fisico.

In genere combattete spesso con mal di testa o con il mal di stomaco, ma anche la pressione non scherza. Ultimamente avete il caos in testa e non sapete che pesci prendere. Avete voglia di tutto e niente. Amore, soldi, relazioni, per il momento sarà meglio stendere un velo pietoso in questi campi non a caso nulla di tutto ciò vi interessa come una volta. Tempo al tempo e tutto passerà.

Vergine - 10° posto - La voglia di evadere sarà di gran lunga maggiore in queste 24 ore segnate dal transito lunare nel domicilio dell'Ariete.

Il giorno della settimana che detestate in misura maggiore è proprio il lunedì. Chi studia o dovrà sostenere degli esami, dovrà concentrarsi sui compiti e ripassare senza distrarsi. Procrastinare, ossia rinviare le cose all'infinito, non produce nulla di buono e questo vale anche per coloro che hanno messo in stand by i propri sogni/progetti. Anche se gli incassi risultano bassi, continuate a lavorare sodo e a farvi notare. Non permettete alla scontentezza di avvolgervi e fate dei bei pensieri. Accettatevi per ciò che siete e amatevi anche nelle ore più buie.

Gemelli - 9° in classifica - Dedicate la giornata alla cura della vostra persona perché vi state lasciando andare.

Decidete, dunque, di mettervi a dieta e di fare maggior movimento. In serata recuperate le energie e conciliate il sonno con un bel bagno caldo e avvolgente. Con le piccole cose si ottengono grandi risultati perché la perfezione sta nei dettagli. C'è qualche nativo dei Gemelli che serba dei dubbi o dei rancori, ma tutte queste cose affosseranno mente e spirito a lungo andare. Non vedete l'ora di poter prendere appuntamento dall'estetista e/o dal parrucchiere, ma resistete alla tentazione di ricorrere al fai-da-te, come ad esempio colorarvi o tagliarvi i capelli, anche se c'è già qualcuno ha combinato un bel pasticcio!

Oroscopo del giorno: i 4 segni nella media

Capricorno - 8° posto - Non esagerate con le aspettative altrimenti finirete per collezionare soltanto delusioni, inoltre, sarete degli eterni infelici. Avere dei sogni è più che legittimo, ma guai ad avere degli attaccamenti morbosi. In questa giornata dovrete rivedere dei conti che non vi quadrano da tempo. Una notizia vi farà fare i salti di gioia a breve. Con i famigliari cercate di non discutere anzi, sarà meglio fingersi accondiscendenti e non andare fuori di testa. Nel tardo pomeriggio ritroverete serenità e capirete tante cose importanti. Qualche nativo del Capricorno vorrebbe programmare le vacanze estive ma l'incertezza dilaga.

Leone - 7° in classifica - Avete imparato più cose in questo 2020 che in tanti anni di vita. Rispetto a qualche mese fa, siete molto più forti e consapevoli, inoltre, avete rivalutato determinate questioni che prima davate per scontate. Ogni medaglia ha una doppia faccia ma spetta a ciascuno di noi scegliere se focalizzarsi sull'aspetto negativo o positivo. Comunque sia, si può dire che avete riscoperto il mondo! Le coppie vivranno 24 ore intense e soprattutto passionali. Possibili fuoriuscite di denaro, qualche conto dovrà essere sistemato al più presto.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche annunciano che la settimana si avvierà abbastanza speditamente.

Se nei giorni scorsi avete lavoricchiato distraendovi facilmente, finalmente ritroverete lo sprint e la voglia di fare di un tempo. Siete un segno diplomatico e accurato, ma la necessità di essere dei perfezionisti spesso vi ha fatto saltare dei progetti che avevate in cantiere. In giornata, in famiglia dovrete essere più morbidi che mai. Stringete i denti perché questa situazione sta per volgere a conclusione e potrete riappropriarvi della vostra amata vita. In amore occorrerà fare il primo passo, non permettete alla fiamma di spegnersi. Ogni tensione sarà presto allentata.

Toro - 5° in classifica - Da un po' di tempo vi sentite di gran lunga meglio e in pace con il mondo, il motivo di ciò è dovuto alla presenza del Sole nel vostro segno che vi accompagna e vi sprona a reagire.

Aspettatevi, dunque, una giornata importante in cui si verificheranno delle cose più o meno incisive. Un movimento economico o una notizia particolare vi scuoteranno dal vostro stato di torpore. Tornerà a primeggiare l'amore e la voglia di stringere delle nuove amicizie e ciò sarà possibile grazie a internet e alle moderne tecnologie. Rilanciate dei progetti poiché questa sarà una settimana piuttosto proficua. Le nubi, che da tempo ruotano nel vostro cielo, finalmente cominceranno a dipanarsi.

Classifica oroscopo: i primi 4 segni

Ariete - 4° posto - Giornata meravigliosa e con qualche possibilità di trionfo grazie alla Luna che soggiornerà nel vostro segno a partire dalla mattinata presto.

Se avete in cantiere dei lavori/progetti, finalmente noterete dei risultati più che soddisfacenti. Avrete le migliori opportunità da cogliere al volo. Dopo una prima fase di assestamento, avete ormai imparato a non aspettarvi più niente da nessuno e dagli eventi. In giornata risulterete radiosi e smaglianti, ogni incertezza vi scivolerà di dosso. Eventuali problemi economici o burocratici, al più presto saranno risolti. Concentratevi sui vostri affetti. Grazie alle tecnologie moderne, la distanza può essere accorciata. Apritevi alla vita ed essa si aprirà a voi.

Scorpione - 3° in classifica - Questa sarà una giornata perfetta per incominciare la settimana con lo spirito giusto.

Coloro che sono sempre indaffarati tra lavoro, casa e figli, finalmente riusciranno ad ottenere spazio e serenità. Mettetevi in primo piano poiché un pizzico di egoismo non fa mai male. Quando state bene con voi stessi, la felicità si espande e influenza chi vi circonda, compresi i figli, i genitori e il partner. Dunque, ogni giorno ritagliatevi almeno un'ora per voi e regalatevi dei momenti di relax personale. Presto i vostri sforzi saranno premiati, intanto lasciatevi guidare dall'istinto.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 20 aprile dice che, rispetto a qualche mese fa, siete diversi e maturi.

Avete sfruttato questa 'vacanza forzata' per fare pulizia attorno a voi ma anche dentro di voi. Avete letto, riflettuto e approfondito perciò si può dire che avete compiuto dei notevoli passi avanti. Dei nuovi progetti risultano in cantiere, non siete un segno che si da per vinto tanto facilmente, al massimo vi piegate ma non vi spezzate! Non siete più disposti a rinunciare a voi soltanto per far contenti gli altri. L'umore di questo splendido lunedì sarà stellare così come la voglia di rimboccarsi le maniche.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani 20 aprile vi sorride. Avrete una mattinata favolosa.

La Luna vi abbandonerà attorno alle ore 07.00, ma voi risulterete vincenti e produttivi. Le idee vi investiranno e sprizzerete fascino da tutti i pori. Tornerete a pensare al vostro benessere e sarà abbastanza facile che vi promettiate di mettervi a dieta in settimana. In tutto questo tempo trascorso dietro le mura domestiche avete compreso milioni di cose. Vi sentirete pronti a ripartire e a battagliare. La vita è breve ma è anche importante, tanto vale viverla a proprio piacimento e non per ottenere l'approvazione altrui.