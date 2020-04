L'Oroscopo di domani 22 aprile 2020 è pronto a valutare la giornata del prossimo mercoledì. In evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline del giorno incentrate come al solito sull'amore e sul lavoro. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro segno? Bene, prima di passare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sui sei simboli sotto analisi in questa sede che, lo ricordiamo, interessano i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso l'ottima posizione della Luna, questo mercoledì in entrata nel segno del Toro e subito in splendida congiunzione a Sole, anche quest'ultimo presente nel segno.

Ottima la giornata anche per il Leone, in periodo davvero fortunato valutato con cinque stelle. Invece, per quanto concerne le difficoltà poste in essere dalle effemeridi, l'oroscopo del giorno 22 aprile invita alla prudenza gli amici del Cancro e della Vergine, entrambi considerati "sottotono".

Andiamo ad approfondire il discorso analizzando a fondo la scaletta con le stelle del giorno prima di soffermarci sulle previsioni zodiacali quotidiane.

Classifica stelline 22 aprile 2020

Un nuovo mercoledì è in imminente arrivo; allora cosa c'è di meglio se non tastare il polso alla nuova classifica stelline quotidiana?

La scaletta in questo contesto è generata dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, ed interessa, come già anticipato, i simboli astrali rientranti nella sestina da Ariete a Vergine. Senza tergiversare oltre, visto che già in parte abbiamo anticipato qualcosa, passiamo subito al dunque. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro, Vergine;

★★: NESSUNO.

Oroscopo mercoledì 22 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Il prossimo mercoledì non sarà affatto male, secondo le previsioni del giorno, per tantissimi di voi appartenenti all'amabile segno dell'Ariete. Diciamo che gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità: insomma, una via di mezzo senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, ci saranno certamente i presupposti per affrontare qualsiasi problema che potrebbe sortire nel periodo.

L’umore sarà dei migliori ed a fine giornata farete un bilancio sicuramente soddisfacente del rapporto che state vivendo con chi amate. Single, a molti di voi gli astri concederanno una tregua. Grazie alla Luna, presente nel vostro segno fino a sera (poi passerà in Toro), potrete apprezzare la compagnia dei familiari e regalarvi una giornata davvero speciale. Nel lavoro, giornata quietamente produttiva, in perfetta sintonia con il transito lunare odierno. Piccoli passi in avanti, ma indovinati, precisi e costanti. Alla fine saranno quelli che vi consentiranno di coprire lunghe distanze nel vostro operato.

Toro: 'top del giorno'. Partirà speditamente alla grande già dal primo mattino questo vostro mercoledì di metà settimana. A portare tanta voglia di fare, di parlare o di esplorare nuovi orizzonti (tutto rigorosamente in virtuale, è bene precisarlo), certamente sarà l'ingresso della Luna in entrata nel vostro segno e subito in congiunzione al vostro "buon Sole". In amore, gli astri porteranno una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno già una vita affettiva abbastanza serena, mentre chi ha difficoltà in atto le vedrà incamminarsi verso soluzioni soddisfacenti. Anche l'intesa con il partner sarà eccellente, sotto tutti i punti di vista.

Single, giornata intrigante, molto interessante per il segno del Toro. Il Sole e la Luna vi coccoleranno: comincerete bene la giornata perché sarete motivati e pieni di fiducia in voi stessi. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero consiglia massima fiducia nelle vostre capacità. Questo vi permetterà di agire con maggiore sicurezza aiutandovi a cancellare l’ansia di questi giorni.

Gemelli: ★★★★. La giornata del 22 aprile si mostra, almeno sulla carta, semplice ma certamente abbastanza positiva. Lasciatevi pure sedurre da situazioni difficili, quanto improbabili, ma proprio per questo così affascinanti da portare a buon fine.

Se avete già delle questioni aperte, non rinunciate ad un sereno confronto sulle problematiche impellenti: prevenire è meglio che curare, sappiatelo! In amore intanto, non ponete limiti alle opportunità che i pianeti vi potranno riserveranno questo mercoledì, soprattutto perché il rapporto con il partner sarà protetto da Venere, nel frangente ancora sotto ottimo aspetto dal trigono con Marte. Giornata felice e propositiva anche per chi è in coppia. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano che le stelle favoriranno una giornata abbastanza gradevole, in gran parte come logico sia, da trascorrere con la famiglia e all'insegna della serenità.

Nel lavoro, la riflessione vi sarà di grande aiuto per evitare eventuali passi sbagliati: occhio agli investimenti, fatti o che dovrete fare.

Astrologia del giorno 22 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Giornata classificata con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Le predizioni zodiacali del giorno invitano ad allentare l'eventuale tensione che si è creata in famiglia o in altri ambienti. Affrontando le situazioni delicate, non abbiate timore di scontrarvi con "certe verità", anche se dovessero apparire piuttosto scomode da digerire. Caso mai, provate ad essere equi ed imparziali.

Per quanto riguarda l'oroscopo sulla giornata di domani, parlando d'amore, Giove e Saturno, contrari per via della loro negativa specularità, minacciano delle piccole turbolenze nella vostra vita di coppia. In altre parole, potrebbe mostrarsi chiaramente l'esigenza di un cambiamento nel modo di porsi nel rapporto. Meditate, cercando di scovare ogni appiglio capace di riportare la serenità con la persona che amate. Single, quando vi fate cogliere dal pessimismo riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi o preoccupanti. Quindi, state su col morale e non fatevi mettere ansie da problemi inesistenti.

Il lavoro infine, potrebbe sfuggirvi dalle mani: state attenti a controllare ogni cosa prima di agire.

Leone: ★★★★★. La giornata sarà all'insegna della piena positività, con ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale. Secondo quanto emerso dalle effemeridi, riportato fedelmente nelle previsioni del giorno, l'input raccomandato dalle stelle è quello di non isolarsi troppo. L'oroscopo in questo caso consiglia di sfruttare al meglio le vostre doti migliori, allo scopo di fare da calmiere in qualsiasi ambito o situazione. In amore, l'invito è quello di prenderete delle decisioni soprattutto nella vita privata: mettete da parte ogni incomprensione con la persona amata, così facendo regalerete ad entrambi una giornata serena da trascorrere senza problemi.

Single, in un baleno recupererete il buonumore e la voglia di fare! Vi immergerete nel disbrigo delle faccende domestiche o dei vari impegni in calendario con forza e rinnovato vigore. Nel lavoro, sarete in grado di fare progressi in quei progetti ritenuti per voi importanti. I vostri sforzi riscuoteranno presto le soddisfazioni che meritano.

Vergine: ★★★. Il prossimo giorno in calendario sarà all'insegna del poco invidiabile periodo "sottotono". Secondo le previsioni di oggi, non ci sarà di certo spazio per movimenti o aggiustamenti vari, specialmente in campo sentimentale. Sappiate che, spesso, la vita ci impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: già da oggi dovete iniziare ad usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza.

L'oroscopo di domani mercoledì 22 aprile perciò consiglia in amore massima fiducia e pensiero positivo. E' il momento di rinnovare l'intesa con la persona amata, magari di gettare via vecchie abitudini di coppia cercando di inaugurare un modo diverso di stare insieme. Single, che micidiale agguato planetario vi attende al varco in questo periodo! Un aspetto stressante sarà dato dalla speculare negatività della Luna, il che manderà sicuramente all'aria un programma tanto atteso, oltre a rendere altalenante il vostro umore. Nel lavoro, dovrete fare uno sforzo per mantenere una calma sufficiente.

Questo vi permetterà di sviluppare piani d'azione per il futuro.

