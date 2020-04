L'Oroscopo del weekend dei giorni 25 e 26 aprile è pronto a snocciolare come volgerà a conclusione questa settimana. Dopo mesi difficili per tanti, diverse problematiche cominceranno ad essere risolte e questo grazie all'entrata della Luna nel segno dei Gemelli. Saranno 48 ore piene di divertimento, voglia di reagire e di collaborare. La passione sarà stellare per i nati della Vergine e dell'Ariete.

Non resta che scoprire nei dettagli le previsioni dell'astrologia del weekend.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'ultimo weekend di aprile promette dei colpi di scena. Se i mesi scorsi sono stati problematici e con diversi intoppi incresciosi, finalmente in casa vostra tornerà l'equilibrio e la serenità. Vi preparerete, non solo mentalmente, ma anche fisicamente, al grande rientro che però sarà piuttosto insolito. Sabato sera un bel film catturerà la vostra attenzione e finirete per fare le ore piccole svegliandovi con calma nella mattinata di domenica.

Comunque sia, non vedete l'ora di riappropriarvi della vostra vita!

Toro - Aspettatevi un fine settimana abbastanza sensazionale. Giungeranno delle notizie importanti. La vostra vita al più presto subirà una scossa e molte cose evolveranno. Se non volete rimanere al punto di partenza dovrete necessariamente mettervi in cammino. L'amore potrà tornare a risplendere, infatti le coppie sgattaioleranno via dallo stato di torpore in cui si sono ritrovati per molto tempo.

In questo periodo avete imparato una grande lezione che vi sarà utile per sempre.

Gemelli - Sabato vi sveglierete con un bel sorriso stampato sulle labbra e questo dipenderà dall'entrata della Luna nel vostro giocoso segno. Riuscirete a fare mille cose, anche quelle che avete sempre rinviato per mancanza di voglia e di tempo. Domenica vi sentirete molto più creativi e quindi sorprenderete i vostri cari o la persona amata con un gesto inaspettato.

Una novità busserà alla vostra porta e presto questa situazione potrà essere stipata nel cassetto dei ricordi. Sentirete l'avvicinarsi di venti di cambiamenti.

Cancro - L'ultimo weekend di aprile regalerà una serie di novità che potrebbero scombussolarvi nel profondo. Avrete una gran voglia di rinnovarvi, di andare dal parrucchiere e dall'estetista. Siete stati fermi per molto tempo e quindi non vedrete l'ora che arrivi maggio e poi l'estate (con il vostro compleanno). Avete in serbo una serie di programmi e probabilmente avete imparato a fare delle nuove cose in questo periodo di vacanza forzata.

L'amore presto tornerà a consolidarsi, occorrerà solamente avere pazienza. Conoscenze virtuali per i cuori solitari.

Le previsioni astrologiche dal Leone allo Scorpione

Leone - L'energia ruggente, che in generale contraddistingue i nativi del vostro segno, tornerà alla ribalta. Ritroverete la voglia di amare, di progettare e di viaggiare anche se per alcune cose bisognerà aspettare un bel po' di tempo. Vi riorganizzerete per riprendere in mano la vostra vita. Nelle settimane scorse vi siete ripromessi di godere ogni istante all'aria aperta e di non dare più niente per scontato. Comunque sia, qualcuno si ritroverà ad impastare o a realizzare una cenetta spettacolare e succulenta che lascerà i commensali a bocca aperta.

Via libera alla creatività!

Vergine - La passione per le coppie che si amano, risulterà estremamente vertiginosa in questo fine settimana. Avrete a che fare con 48 ore piuttosto differenti. Anche se qualche imprevisto non mancherà, riuscirete a trascorrere due buone giornate. Dovrete bandire la malinconia perché non si può vivere nel passato. Sabato sera farete faville. Ogni vostro hobby o interesse risulterà vincente, ma cercate solamente di limitare le chiacchiere nella giornata di domenica dato che sarete molto logorroici.

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo promettente weekend vi vedranno piuttosto impegnati nelle varie faccende domestiche.

Nonostante abbiate lavorato per tutta la settimana, sarete di corsa ma cercate di farvi dare una mano. In famiglia, spesso sbroccate perché nessuno vi aiuta. Comunque sia, le serate di sabato e domenica risulteranno molto rilassanti, vi coccolerete davanti alla televisione (magari in lieta compagnia), è possibile anche un po' di passione con il partner.

Scorpione - Dopo una settimana carica di ansia, questo weekend porterà finalmente un pizzico di serenità. Ritroverete il respiro ed ogni incomprensione sarà ripianata. I single si ritroveranno a trascorrere le serate di sabato e domenica davanti alle piattaforme di messaggistica istantanea, ma attenzione a non prendere tutto per oro colato.

Coloro che sono da tempo in apprensione per la situazione economica o lavorativa, non dovranno fare altro che lavorare sulle proprie capacità e sul proprio curriculum. Anche un periodo del genere può offrire delle opportunità irripetibili ma dovrete essere capaci di prendere il treno al volo.

Oroscopo del fine settimana da Sagittario a Pesci

Sagittario - Tante cose risultano in serbo in questo weekend. Siete un segno amante della libertà, perciò avete sofferto tanto in questi mesi dato che non sopportate sentirvi inchiodati tra le mura di casa. Attendete il momento esatto in cui potrete riappropriarvi della vostra quotidianità.

Vi mancano gli amici, i bar e i negozi in cui vi divertivate a fare spese pazze. Presto o tardi, specialmente se avrete pazienza, questo desiderio si avvererà. Coloro che hanno perso un impiego non dovranno disperarsi poiché entro giugno un'alternativa valida busserà alla vostra porta e potrete ricominciare.

Capricorno - Avrete a che fare con un sabato e una domenica di completo recupero psicofisico. Vi sentirete bene dopo gli ultimi accadimenti che vi hanno sconfortato. Quelle sensazioni di inadeguatezza e di incertezza interiore scompariranno e ritornerete a capire tante cose. Non fatevene una colpa se vi hanno rimpiazzato o se il mondo vi è crollato addosso da un momento all'altro.

Non si può sapere con certezza cosa riserva il futuro, ma il cielo astrale si presenta bene dato che la seconda metà dell'anno vi sorriderà. Coltivate i vostri progetti e non lasciate i sogni ad ammuffire nel cassetto.

Acquario - Non è stato un mese facile, ma a dire il vero l'intera annata non si è presentata granché bene. Ne avete viste di cotte e crude. Avete vissuto la terribile sensazione di perdere il controllo della vostra vita. Quelle certezze che fino all'anno scorso vi apparivano quasi scontate, ora non lo sono più. Comunque sia la vera forza sta nell'adattarsi ai cambiamenti. Prestate attenzione in queste 48 ore, non distraetevi troppo tra i fornelli!

Dovrete stringere i denti ancora per qualche tempo, ma tornerete a fare i salti di gioia perché dopo la tempesta spunta l'arcobaleno.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana vi vedrà in fase di riposo. Nonostante i tempi, recentemente non vi siete fermati un solo istante. Anche se forse vi hanno dimezzato la paga oppure avete perso il lavoro, non siete un segno che getta la spugna perciò avete "tirato avanti la carretta". Ed ecco che questo weekend farà al caso vostro donandovi un po' di svago. In famiglia non mancheranno sorrisi e allegria, presto ci sarà una nuova situazione da vivere soprattutto nella prossima settimana.