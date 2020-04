L'Oroscopo del giorno 22 aprile 2020 è pronto a scoprire le carte in merito a come sarà questo mercoledì. Sotto analisi nel contesto i settori della vita riguardanti l'amore e il lavoro, ovviamente relazionati ai soli sei simboli astrali rientranti nella seconda sestina dello zodiaco. Quindi, curiosità alle stelle soprattutto per i nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci valutati, oltre che nelle singole predizioni, anche nella classifica stelline. Ansiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di mercoledì 22 aprile?

Iniziamo a dare voce ai segni migliori, giustamente valutati nelle previsioni zodiacali di mercoledì con cinque stelle: Bilancia e Pesci.

Il riservato segno d'Aria potrà giovare della positiva specularità della Luna, nel contesto in congiunzione al Sole in Toro. Invece a coloro dei Pesci arriveranno i flussi benefici generati dal sestile Nettuno-Plutone. A dare man forte agli altri due predetti segni, altri tre in giornata tranquilla: Scorpione, Capricorno e Acquario, giustamente prelevati tra i sei simboli sotto analisi in questa sede.

In merito alla coda della classifica, parlando di simboli astrali in difficoltà, l'oroscopo di mercoledì 22 aprile non vede di buon auspicio il periodo per coloro nati sotto al segno del Sagittario.

Il meritevole segno di Fuoco dovrà sottostare ai flussi negativi generati dalla speculare posizione della Luna, al momento in quadratura a Plutone, Giove e Saturno. Andiamo alla classifica finale per poi proseguire con le nuove predizioni zodiacali.

Classifica stelline 22 aprile

L'Astrologia è pronta a pronosticare se sarà o meno una buona giornata per i sei segni appartenenti alla seconda metà del ventaglio zodiacale.

Punto centrale, su cui poter aggrappare sogni e speranze in questa parte della settimana, la nostra puntuale e - si spera - precisa classifica stelline interessante l'oroscopo del 22 aprile 2020. A questo punto, visto che in apertura abbiamo già dato un'infarinatura generale sui migliori e peggiori della giornata, inutile tergiversare oltre, ma andiamo subito al risultato condensato delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★: Nessuno;

★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 22 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per il settore famiglia, sostenuti dal dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, nel periodo sarete molto intraprendenti e (strano ma vero) metterete a segno un gran numero di punti a vostro favore, sia in famiglia che esternamente.

Il partner apprezzerà questo vostro insolito modo di fare e ne gioirà insieme a voi. Single, dedicate più tempo libero a cercare nuove amicizie sui social oppure cercando tra i contatti d'amicizia presenti nella vostra rubrica telefonica. In mancanza, lo svago sarà il benvenuto, sempre tenendo d'occhio eventuali interessi sentimentali. Sappiate che il tempo passa e non ritorna... Le previsioni del giorno invece, nel lavoro, indicano che forse scoprirete di avere molti punti in comune con chi opera affiancato a voi. Diciamo che finora non avete avuto modo di apprezzare e conoscere a fondo qualche collega.

Scorpione: ★★★★. La giornata di prossimo arrivo, per tanti Scorpione, potrebbe iniziare in modo un po' anonimo. A mancare quel guizzo mattutino capace di dare forza e coraggio per iniziare bene il periodo. La carta del cielo, analizzata dalle attuali predizioni, mostra un discreto Mercurio in Ariete parzialmente speculare, positivo al 35%. Di contro ecco spuntare la Luna, negativa al 30% per via delle quadrature specificate in apertura. In amore diciamo subito che nulla sarà scontato: essere "sorprendenti" sarà la vostra parola d'ordine e ci riuscirete perfettamente. Perché non fare una piccola sorpresa al partner?

Intanto durante la serata attenti a non farvi sfuggire una buona occasione... Single, l'oroscopo del giorno prevede una nuova amicizia, che forse sta già solleticando la vostra fantasia. Cercate di darvi da fare entro i limiti del possibile (telefono, pc o piccione viaggiatore, tutto fa brodo!), senza perdere troppo tempo. Nel lavoro cercate innanzitutto di stabilire un contatto con le persone che contano. Questo mercoledì in molti potreste ottenere considerevoli vantaggi.

Sagittario: ★★. Giornata decisamente "no", valutata nell'oroscopo quotidiano come negativa. Le relazioni familiari, decisamente meno quelle di lavoro, potrebbero andare incontro a piccole crisi soprattutto a causa della vostra incontenibile ansia.

Intanto l'amore potrebbe riservare qualche lieve incomprensione. Diciamo che potreste essere un po' distanti e freddi nei confronti della persona amata: non dimenticate che solo il partner può dare quel brio in più che manca alla vostra vita, quindi perché metterlo in secondo piano? Single, una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze "stravaganti" di quest'ultima. Nel frattempo iniziate pure ad affilare le vostre armi! Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 22 aprile per il Sagittario, indica una certa stanchezza: non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze, pertanto cercate di non compromettere gli sforzi fatti finora.

Riposatevi appena ne avrete facoltà.

Astrologia del giorno 22 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica che potreste essere costretti a fare i conti con qualche ostacolo in più. A meno che sappiate già esattamente quali sono i vostri obiettivi da raggiungere e come procedere per ottenerli. In amore le stelle sono convinte che ce la metterete tutta affinché il rapporto di coppia funzioni. Solo impegnandovi a fondo i risultati non mancheranno. Ne siete convinti? Se sì, allora non rimuginate cose che non stanno né in cielo né in terra e agite.

Single, contrariamente agli appartenenti ad altri segni, il vostro fascino è decisamente aumentato, merito vostro o di qualche nuovo trattamento di bellezza? Comunque sia, sappiate che le emozioni iniziano a farsi largo nella vostra vita, anche se il vero e proprio miglioramento si vedrà tra qualche mesetto: state calmi e preparatevi a gioire... Nel lavoro, invece, le stelle sembrano essere in ottima posizione: perché non approfittare per osare nuovi investimenti oppure per aumentare le entrate? Dai, è ora di mettere a frutto nuovi e vecchi insegnamenti o esperienze (chiamatele come vi pare!).

Acquario: ★★★★. Questa parte della settimana si prevede discreta per tanti di voi nativi. Diciamo pure che sarà un giorno abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatico o poco reattivo alle vostre attese. Cercate innanzitutto di non sprecare le opportunità che dovessero manifestarsi in campo sentimentale. In amore infatti, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, la giornata interessante questa parte della settimana sarà positiva, anche se non mancheranno momenti un po' più impegnativi. In coppia tutto andrà bene, a parte qualche piccolo inconveniente che risolverete facilmente con l'aiuto della persona amata.

Single, molti dei recenti cambiamenti (che solo voi sapete) non sono stati messi in preventivo, per questo avete cercato di adattarvi alla meno peggio: adesso è ora di dire "stop". Pronti a tagliare i cosiddetti "rami secchi"? Fatelo! Nel lavoro, invece, cercate di stare tranquilli, magari facendo una sorta di "retromarcia" su ciò che sapete. Forse riuscirete a rimettere in sesto un progetto a cui tenete in modo particolare.

Pesci: ★★★★★. Le previsioni zodiacali sulla giornata per voi dei Pesci non prevedono particolari problemi o seccature. In generale si annuncia un mercoledì di grande vivacità, pervaso da una ricercata voglia di vivere.

Le stelle illumineranno la vostra vita famigliare e lavorativa: tutto andrà secondo le aspettative comuni. Secondo l'oroscopo del giorno 22 aprile riguardo l'amore, dovreste approfittare della felice disposizione delle stelle per ammorbidirvi o assumere un atteggiamento più dolce nei confronti di chi amate. Basta poco per ottenere un miglior equilibrio nella vita di coppia, sappiatelo. Se single, invece, è probabile che già da oggi la condizione di "solitari" possa subire un cambiamento inaspettato. Quindi non perdete le occasioni che il cielo generosamente potrebbe offrire, ma afferratele al volo, ok? Nel lavoro, per concludere, non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto, adottate un atteggiamento severo e procedete risoluti verso gli obiettivi prefissati.