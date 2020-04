L'Oroscopo di domani, sabato 25 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Saranno 24 ore importanti specialmente stando al profilo astrologico dato che si verificherà la transizione lunare dal Toro al Gemelli. Essendo in piena fase crescente, ciascun segno si sentirà più spontaneo che mai ed avrà una forte voglia di cambiare. Con l'estate che si avvicina prepotentemente sarà del tutto normale mettere nero su bianco una serie di buoni propositi da attuare nei prossimi giorni. Ne vedranno delle belle i nativi del Cancro mentre i Capricorno si ritroveranno a trascorrere un piacevole fine settimana.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni astrali del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° in classifica - La pazienza è la virtù dei forti, ma voi siete stufi di sentirvi ripetere a pappagallo che andrà tutto bene. Sono stati dei mesi alquanto difficili, vi siete dovuti adattare a questa nuova situazione che ha messo a dura prova il mondo intero. Comunque sia, in un modo o in un altro verrete a capo di quel problema che vi attanaglia da tempo.

Riorganizzate la vostra quotidianità come meglio credete. Possibili viaggi all'orizzonte anche se non sarà possibile andare molto lontano.

Ariete - 11° posto - Mercurio vi renderà entusiasti al limite dell'esaltazione. In questa giornata avrete un po' di confusione mentale. Dovrete guardarvi alle spalle perché degli imprevisti saranno in agguato. Economicamente parlando, non sono stati dei mesi facili da affrontare dato che avete avuto una bella gatta da pelare.

Comunque sia, la salute e il benessere delle persone care viene prima di ogni cosa. In giornata vi ritroverete a contestare un accadimento, ma andateci piano con le parole.

Leone - 10° in classifica - Quando dormite poco o male siete di cattivo umore e facilmente irritabili. Fare le ore piccole non fa per voi, soprattutto se per una ragione o per un'altra siete costretti ad alzarvi presto. Le parole sono un'arma a doppio taglio: se usate a sproposito feriscono più di una lama.

Vi aspetta una serata piacevole in cui avrete modo di dedicarvi completamente alle cose che più vi stanno a cuore come lettura, serie tv, chat. Prestate molta attenzione ai fornelli! Siccome la vostra attenzione risulterà un po' fiacca, sarà meglio cercare di non improvvisare.

Acquario - 9° posto - Vi ritroverete a fare dei lavoretti all'interno della vostra abitazione. La voglia di rinnovare l'ambiente che vi circonda sarà benefica dato che vi conferirà nuova linfa vitale. Cercate di non dimenticare che il silenzio è un toccasana. Coloro che sono nel commercio si sono dovuti reinventare per non affondare.

C'è qualche nativo di questo segno che ha paura di non riuscire a sbarcare il lunario. Siete troppo stressati, prima di addormentarvi rilassate la mente attraverso la lettura o la meditazione.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Bilancia - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche rivelano che in questa giornata avrete un bel po' di conti da rivedere. Occorrono circa due mesi per far propria una nuova abitudine, dunque, il trucco sta nell'insistere in questo lasso di tempo dopodiché ogni azione vi verrà naturale. Il tempo passa senza fermarsi, per cui ciò che appare distante, in realtà, è molto più vicino.

Le credenze sbagliate fomentano dubbi e insicurezze, cercate di bandire o diminuire i vizi nocivi che vi torturano.

Scorpione - 7° posto - Questo è un periodo incertissimo in cui volete tutto e niente. Bene o male tirate avanti. Coloro che sono genitori, passato l'iniziale periodo di paura, ora si sentono di gran lunga più stabili anche se qualche preoccupazione è tuttora presente soprattutto se si hanno dei figli che abitano in un altro paese. Per fortuna a breve sarà possibile rivedersi e riabbracciarsi. Fatevi trovare pronti per l'agognato ritorno alla normalità e programmate ogni cosa.

Toro - 6° in classifica - Da tempo siete in attesa di qualcosa che però tarda ad arrivare.

Non siete un segno che si lascia 'sotterrare' dagli eventi, al massimo vi piangete addosso ma poi vi rimboccate le maniche. Detto ciò, si prospetta una giornata ricca di spunti e soprattutto di azione. Avete un gran bisogno di ricominciare e di scovare delle soluzioni proficue. Approfittate di questo cielo astrale caratterizzato dalla presenza del Sole nel vostro segno e ripartite dalla revisione dei conti. Mettete nero su bianco i vostro obiettivi e le aspettative che covate, dopodiché studiate un metodo accurato per metterli in atto. Anche se siete preoccupati per il futuro economico o lavorativo, non avete nessuna intenzione di gettare la spugna.

Cancro - 5° posto - L’oroscopo di domani 25 aprile dice che ne vedrete delle belle in queste 24 ore in cui la voglia di trasformare la vostra vita risulterà maggiore. Possedete molteplici qualità: siete empatici, sensibili ed anche ottimi ascoltatori. Anche se cadete, vi rialzate più forti di prima. Avete capito una marea di cose dalla vita, perciò siete una preziosa compagnia. Non riducetevi all'ultimo minuto e considerate l'idea di fare una piccola vacanza quando tutto questo sarà finito. La vostra serata ideale è a base di pizza e film in famiglia.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di sabato vi vedrà in rapida ripresa dopo la giornata di venerdì.

State vivendo un periodo valido grazie a Nettuno nel segno che vi fa sentire molto più indipendenti e sciolti. Ogni problema o critica non è riuscito ad intaccarvi minimamente. La vostra simpatia, per queste 24, brillerà pnel firmamento. Non passerete affatto inosservati. Non è tutto oro quel che luccica, perciò mettete in conto ogni cosa. Siete un segno goloso, non è facile resistere alle tentazione. Tuttavia cercate di ripartire dal vostro benessere interiore e mettetevi a dieta se lo riterrete opportuno.

Capricorno - 3° posto - Avrete modo di trascorre un weekend davvero meritevole. Avete avuto una difficoltosa settimana in cui forse avete dovuto togliere le castagne dal fuoco.

Adesso che il peggio sembra essere passato, vi sentirete meglio. In giornata vi riapproprierete delle vostre capacità ed avrete voglia di progettare, viaggiare e ricominciare anche nel caso in cui abbiate perso tutto. La vita è una sfida e questo lo sapete bene. Ciononostante, c'è qualche nativo del Capricorno che è in pensiero per i suoi cari. Gli incubi smetteranno di tormentarvi. Serata di assoluto relax davanti alla tv.

Gemelli - 2° in classifica - All'orizzonte incomincerà ad intravedersi una via d'uscita. Presto potrete smettere di crogiolarvi nella noia e nel pessimismo. Non è stato un bel mese, avete sofferto di insonnia e incubi ricorrenti.

Per fortuna queste magiche 24 ore spazzeranno via tutti gli accadimenti nefasti. Questo significa che, anche se avete perso qualcosa di prezioso per voi, riuscirete comunque a rimettervi in sesto e a splendere. Ci vorrà del tempo per tornare al 100% ma ce la farete perché non siete soli. Per alcuni nati del Gemelli, questo periodo è servito a ricompattare la famiglia anche se dei litigi non sono mancati. Nuove opportunità stanno per giungere all'interno della vita dei cuori solitari.

Vergine - 1° posto - Buon sabato, era ora! Ritroverete il sorriso e la voglia di trascorrere del tempo con le persone a voi care.

Puntate alla qualità e non alla quantità, siate dei perfezionisti ma senza esagerare. Ogni cosa segue il suo corso, per cui cercate di non fare tutto in fretta e furia. Affidatevi al tempo, che tra l'altro è il miglior medico e consigliere di vita. Dopo una settimana alquanto sfortunata e costellata di incubi e timori, finalmente vi riprenderete ciò che vi appartiene e potrete fare un bel respiro di sollievo.