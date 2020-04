L'Oroscopo di domani 30 aprile 2020 è arrivato, puntuale all'appuntamento con le stelle del prossimo giovedì. L'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco, quindi relativamente ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, annuncia il passaggio della Luna in Leone.

In questo contesto pertanto, a fare la parte del leone (scusate il gioco di parole non voluto) sarà proprio lo stesso Leone, posizionato al primo posto in classifica, meritatamente al "top del giorno". Invece, a soffrire più del solito secondo le previsioni zodiacali di giovedì 30 aprile, saranno gli amici appartenenti al Toro.

Allora, vediamo come sono stati valutati complessivamente tutti gli altri simboli astrali iniziando a dare uno sguardo alla nuova classifica quotidiana, in bella vista a seguire.

Classifica stelline 30 aprile 2020

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale.

In evidenza tra questi il segno del Leone, risultante al primo posto nella nostra classifica stelline quotidiana del 30 aprile 2020. In merito alla situazione astrale generale, intanto, la giornata vede anche altri due segni super-positivi: il Cancro e la Vergine, ambedue classificati nel periodo con le cinque stelle della buona sorte.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna in Leone;

: Leone - Luna in Leone; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: nessuno

★★: Toro.

Oroscopo giovedì 30 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★.

Giovedì giornata incentrata quasi tutta sulla normalità del periodo. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, andrà sicuramente tutto secondo i vostri piani e vi sentirete finalmente soddisfatti. L'Astrologia, per molti di voi nativi in ottimo aspetto, vi farà sentire forti e gioiosi, pronti ad accogliere tutto ciò che la vita di certo porterà in dono a voi e al vostro partner. Single, la vostra energia sarà davvero alle stelle, e anche fisicamente vi sentirete in gran forma.

Tutto questo aiuterà senz'altro ad affrontare la giornata come si deve. Al lavoro troverete buone soluzioni ad attendervi, alcune delle quali davvero geniali ed insperate. Preziosi appoggi consentiranno la realizzazione di progetti ritenuti impossibili fino a ieri.

♉ Toro: ★★. La giornata del 30 aprile si appresta a portare qualche problema in più da risolvere specialmente in coppia, in famiglia o nei confronti di colleghi. In amore, l'oroscopo prevede qualche piccola contrarietà dovuta ad astri dispettosi: ipotesi da mettere prossimamente in conto. Non mancheranno infatti, incomprensioni nella vita a due: molto dipenderà comunque anche da voi.

Per evitare inutili stress generati da litigi sarebbe opportuno tenere un atteggiamento conciliante e controllato. Single, giovedì si preannuncia per molti di voi un po' "strano" o al limite particolare. Un filo di malinconia sarà presente nel primo pomeriggio a causa di leggere turbolenze astrali generate dalla Luna attualmente per voi dissonante. L'atmosfera surreale favorirà l'insorgere di una notevole svogliatezza. Nel lavoro, non allarmatevi se dovesse arrivare una battuta d'arresto. Se così fosse, questa vi darà modo di riprendere fiato e riorganizzare le idee.

♊Gemelli: ★★★★. L'oroscopo prevede che partirà senza strappi e senza troppo sprint questo vostro giovedì di metà settimana.

Alla fine però vi accorgerete che, nel complesso, il periodo ma non sarà stato affatto spiacevole. In campo sentimentale avrete una gran voglia d'amore e tanta passione. Sentirete il desiderio di dare uno slancio in più alle persone che avete accanto. Chi è in coppia si metterà alla ricerca di un motivo per parlare e sorridere delle vicissitudini della vita, in questo momento un po' particolare. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che arriverà anche per voi il momento di prendervi la giusta rivincita. Solitamente siete disposti a passare oltre e perdonare, ma in questo periodo avrete poca voglia di chinare la testa.

Anche se avrete difficoltà a comprendere le persone a voi vicine, sarete felici e sorridenti lo stesso. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno prevede un giovedì positivo: potrebbero arrivare discrete soddisfazioni. Diciamo comunque che, gran parte di queste saranno piccole rispetto allo sforzo impiegato.

Previsioni zodiacali del 30 aprile: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★★. Giornata di ritorno della corrente settimana considerata quasi perfetta, meritatamente classificata a cinque stelle. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indica la probabile venuta di un bellissimo periodo.

L'intesa con il partner sarà a dir poco entusiasmante e tanti di voi nativi vivranno allegri e spensierati. Single, questo sarà sicuramente un ottimo periodo per molti di voi. Pertanto, sforzatevi di non rovinate tutto con la vostra mania di perfezionismo. Anzi, cercate di pensare alle cose importanti e rilassatevi cercando di vivere in modo pieno insieme ai vostri affetti più cari. Nel lavoro invece, avrete una straordinaria creatività, il che vi permetterà di brillare più degli altri. A fine settimana potrebbero esserci notizie interessanti che vi riguardano.

♌ Leone: 'top del giorno'. Partirà deliziosamente bene questo vostro giovedì di metà settimana.

In amore, la Luna nel segno vi farà sentire il calore e l'affetto delle persone che amate. In generale, l'oroscopo indica che potrebbe essere una giornata da dedicare alle cose che amate più fare. Vivrete finalmente un giorno capace di restituire parte di quelle buone situazioni che negli ultimi tempi avevate un po' perso. In alcuni casi avvertirete il bisogno (anche) di un pochino di libertà in più: vi mostrerete insofferenti nei confronti di tutte quelle situazioni ritenete inutili e/o scontate. Single, con l’aiuto delle stelle potrete realizzare ciò che avete in mente. Eventuali progetti si muoveranno presto nella direzione desiderata.

Nel lavoro tutto sarà in movimento insieme a voi. Un vero caleidoscopio in cui saprete destreggiarvi benissimo, riconoscendo le occasioni da non perdere e le persone giuste.

♍ Vergine: ★★★★★. Giornata di metà settimana pregna di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni. Riuscirete ad emanare molto carisma, cosa che potrebbe accrescere il vostro prestigio e la vostra immagine in ambito familiare e professionale. Parlando d'amore, l'oroscopo di domani giovedì 30 aprile consiglia di puntare tutto sulla fortuna: i pianeti promettono una giornata stimolante, all'insegna del buonumore e della voglia di fare.

Un partner molto comprensivo poi, vi aiuterà a vivere in modo migliore questo giorno nel caso sorgessero problemi o intoppi. Single, finalmente tornerà Venere a favore grazie alla positiva specularità verso il vostro segno. Vi sentirete su di giri oppure avrete voglia di essere al centro dell’attenzione. Nel lavoro, per chiudere, buone stelle stimoleranno la voglia di riuscire e quindi, la vostra ambizione. Avrete indubbiamente idee vincenti o illuminazioni improvvise: potrebbero essere molto utili nel vostro operato.

