L'oroscopo del giorno 30 aprile 2020 è pronto a mettere in chiaro come evolverà la quarta giornata dell'attuale settimana. In questo contesto le previsioni zodiacali di giovedì, sviluppate dall'Astrologia del periodo, sono rivolte in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In risalto nel periodo una bella novità a livello astrologico, certamente interessante ai fini delle predizioni giornaliere. Trattasi dell'ingresso della Luna in Leone, appunto questo giovedì alle ore 03:06 della prima mattinata.

Continua l'interessante trigono in atto tra Venere e Marte con il Sole in quadratura alla stessa, come pure verso Saturno.

Prima di andare al dunque mettiamo in chiaro chi, tra i sei segni analizzati, avrà il piacere di indossare la corona riservata al migliore in assoluto. Senz'altro, a svettare nell'Olimpo della positività, in primis Acquario e Pesci, segni in giornata super-fortunata valutata a cinque stelle. In quanto ai segni in difficoltà nel periodo, l'Oroscopo di giovedì 30 aprile indica abbastanza problematica la giornata per lo Scorpione, in questo frangente considerato "sottotono".

Classifica stelline 30 aprile 2020

Gli astri sono pronti a dare l'ok a quei pochi segni fortunati previsti per questo giovedì. In evidenza in questo contesto la scaletta con le stelle riguardanti i simboli astrali della seconda sestina, valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi. La nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 30 aprile 2020 appena svelata, mostra in primo piano il segno dell'Acquario insieme a Pesci, entrambi posizionati al primo posto della classifica.

A seguire altri tre specialissimi segni che andremo subito a scoprire nella tabella posta di seguito.

A voi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★: Scorpione:

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 30 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, anche se in certi momenti potrebbero sortire dal nulla problemi anche abbastanza importanti.

Le predizioni giornaliere prevedono in amore poco o niente in termini di novità. In coppia altresì, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, la vita affettiva avrà momenti di tensione e qualche parola di troppo. Moderate le aspettative e dimostrate, invece, la vostra dedizione (pazienza) verso il partner. Single, le cose iniziano a mettersi in positivo in merito alla "quarantena". Iniziate ad affilare le armi della seduzione: prima di riprendere la vostra ricerca dell'anima gemella, domandatevi innanzitutto cosa vorreste trovare di bello da un ipotetico lui o lei. Le previsioni del giorno, riguardo il lavoro, concentratevi solo sul vostro operato e nulla più: non perdetevi in distrazioni inutili o destabilizzanti, potrebbero nuocere al buon esito delle attività.

Scorpione: ★★★. Giornata di metà settimana poco consona alle aspettative dei più. Infatti, il periodo è stato valutato decisamente in "sottotono". In amore, dunque, il frangente potrebbe dare adito a qualche delusione oppure a talune irrequietezze oltre che in coppia, in qualche caso anche con i figli. Soprattutto, potrebbero riaffiorare errori passati, pronti a tormentare di nuovo la vostra vita affettiva. Single, l'oroscopo del giorno vi vede un pochino preoccupati. Se state pensando di scoprire le carte verso qualcuno/a, fate attenzione: è troppo presto per dichiarare eventuali sentimenti alla persona interessata.

Sappiate che potrebbe non ricambiare il vostro affetto. Nel lavoro intanto, cercate di rimanere con i piedi per terra, senza pretendere più di quello che vi spetta: per ora accontentatevi.

Sagittario: ★★★★. Si preannuncia un giovedì abbastanza convincente, specialmente sul lato sentimentale. Quasi sicuramente un po' meno invece per le attività legate alla quotidianità, come nel lavoro o nella professione. In amore, sentirete il bisogno di imprimere una correzione di rotta alla vostra vita affettiva. Magari di inventarvi nuovi parametri per stare insieme, anche se avete una già relazione abbastanza appagante.

Single, avete le idee non tanto chiare, non sapete bene neanche voi cosa volete dal cuore: schiaritevi le idee, forse vi sentirete meglio. Sappiamo che volete a tutti i costi incontrare l'anima gemella. Questo però deve accadere naturalmente, altrimenti non sarà vero amore: lasciate fare, qualcosa accadrà quando sarà il momento. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 30 aprile al Sagittario indica che l'attività potrebbe divenire più vantaggiosa oppure portare nel tempo i riconoscimenti che cercate Muovetevi con astuzia, tanto per non perdere tempo.

Astrologia del giorno 30 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì predice che partirà immersa nella routine più scontata la giornata di metà settimana. Qualcuno di voi si troverà a subire rallentamenti per questioni familiari che richiederanno maggior presenza "di testa". In amore, per quanto riguarda la sfera sentimentale di coppia, in molti avrete modo di festeggiare una lieta notizia in compagnia della persona a voi cara. Siatene felici. Single, siete maestri nel farvi desiderare, ma attenti a non tirare troppo la corda, ok? Sappiate che la pazienza altrui, seppur notevole, a lungo andare potrebbe finire.

Nel lavoro invece, tutto sommato si prevede un buon momento, che andrà comunque supportato con intelligenza e abilità. Non sottovalutate una nuova proposta: più avanti vi accorgerete meglio della sua validità.

Acquario: ★★★★★. Questo giovedì si presume possa essere una giornata dalle ottime premesse, specialmente nei riguardi di affetti e sentimenti. Per molti nativi il periodo sarà all'insegna dei sogni, delle belle illusioni e del romanticismo. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, se attualmente siete stabilmente in coppia attenzione: atmosfere troppo coinvolgenti potrebbero suggestionare qualcuno di voi, trascinandolo verso un’avventura mozzafiato, ma ad alto rischio!

Fatevi due conti e vedete se davvero vale la pena rischiare... Single, la determinazione non vi manca e neanche la fortuna, quindi siate sereni. Il periodo sembra favorevole: pronti a concludere positivamente quella situazione che avete in ballo da un po'? Nel lavoro invece, sarete abbastanza decisi, energici e intuitivi, dotati soprattutto di un fiuto imbattibile. Saprete scegliere istintivamente le strategie da utilizzare per essere vincenti.

Pesci: ★★★★★. Giornata ottima su quasi ogni comparto, valutata nelle predizioni zodiacali del giorno con le cinque stelle della positività. Secondo l'oroscopo per la giornata di giovedì 30 aprile riguardo l'amore, avrete solamente voglia di trascorrere del tempo con il vostro partner, perciò non avrete bisogno di niente altro.

Organizzate una cenetta mettendo in preventivo un dopo-cena infuocato: divertitevi, finalmente potete farlo. Se single invece, un bellissimo periodo sta per bussare alla porta dei sentimenti, promettendo ogni sorta di meraviglie. Tra non molto vi sentirete inebriati di ineffabili dolcezze: una relazione affettiva è pronta ad esplodere e divenire la fonte primaria di ogni pensiero. Nel lavoro, a forza di essere protagonisti nel dire la vostra, non mancheranno certo buone occasioni da sfruttare. Avrete energie, argomenti e opportunità per imporvi e far valere le vostre ragioni.