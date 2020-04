L'Oroscopo di maggio per i Gemelli approfondirà la sfera sentimentale e quella lavorativa, analizzando i transiti planetari favorevoli per consolidare l'amore e far cogliere al volo le opportunità allettanti che si presenteranno in ambito professionale. Il mese di aprile è stato un un po' sottotono a causa dell'isolamento a casa, ma i Gemelli potranno ripartire alla grande, carichi di energia positiva e ricchi di voglia di fare. La parola d'ordine sarà "agire", rimboccandosi le maniche e cogliendo al volo le occasioni propizie riassunte nelle seguenti previsioni astrali fortunate.

Occasioni promettenti per la sfera professionale nell'oroscopo dei Gemelli

Il mese di aprile ha provato sia fisicamente che psicologicamente voi nati dei Gemelli. Ma un segno così forte di certo non si perde d'animo e subito vi riprenderete alla grande, cogliendo al volo le sfide che il destino vi offrirà. L'oroscopo di maggio si aprirà infatti in maniera propizia grazie al transito di Sole nel Toro, fino al 20 maggio e quindi per quasi tutto il mese. Sarete carichi di energia spontanea e ricchi di voglia di fare.

Grazie all'influsso di Urano nel Toro, ci saranno grandi cambiamenti, però dovrete studiare a fondo ogni progetto e rimuovere tutte quelle situazioni immobili capaci di bloccare le idee e non farvi portare a termine i progetti che più stanno a cuore. Di sicuro, aprile è stato un periodo finanziariamente impegnativo, ma con un po' di premura e di costanza potrete tuffarvi nel lavoro e risolvere tanti problemi che sono stati in sospeso fino ad ora.

La prudenza sarà indispensabile per voi poiché avrete Marte e Nettuno in quadratura e quindi potrebbero sorgere degli impedimenti e dei conflitti. Ma impegnandovi al massimo, potrete risolvere il tutto in maniera brillante. Sarà un mese di maggio in cui dovrete buttarvi a capofitto nel lavoro e recuperare il tempo perso. Sarete positivi e avrete tanta voglia di fare, grazie a Saturno e Marte in Acquario che vi renderanno molto battaglieri e vi spingeranno a fare delle scelte professionali creative e innovative che getteranno le basi per progetti futuri molto interessanti.

Avrete anche Mercurio dal 12 maggio nel vostro segno che vi regalerà una grande comunicativa e fortuna in campo professionale.

Tante novità in campo amoroso nelle previsioni astrali di maggio per i Gemelli

Per voi Gemelli si aprirà con il mese di maggio un periodo davvero fortunato in amore. Avrete Venere dalla vostra fino al 7 agosto e vivrete dei magnifici momenti in campo amoroso. Il Sole nel vostro segno dal 20 maggio potenzierà l'influsso di Venere che vi regalerà un grande fascino e un potente carisma. Mercurio poi dal 12 si unirà a Venere e questo vi renderà molto comunicativi, tanto che nessuno potrà resistervi.

Voi coppia potrete vivere momenti meravigliosi con il proprio partner. Qualsiasi nube che offuscava l'orizzonte nei mesi precedenti, si dissolverà. Sarà un periodo veramente bello per quanto riguarda la sfera sentimentale di voi Gemelli e tanti legami verranno rinforzati e subiranno una svolta positiva molto interessante. I nati dei Gemelli saranno affascinanti e seduttivi e nessuno potrà resistere loro. Tante occasioni propizie saranno regalate anche ai single che potranno approfondire un'amicizia o una conoscenza in grado di rivelarsi molto interessante. Con il pianeta dell'amore che transiterà nel vostro segno, ci saranno parecchie opportunità amorose anche per i single.

Nel mese di maggio chi è alla ricerca dell'anima gemella, conoscerà tante persone affascinanti con cui dovrà assolutamente approfondire la conoscenza. Mercurio insieme a Venere vi regaleranno una grande comunicativa, che dovrete usare per conoscere a fondo queste nuove amicizie e sicuramente tra queste troverete la persona che fa al caso vostro.