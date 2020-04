Giovedì 23 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole ed Urano stazionare in Toro, mentre Marte e Saturno saranno nell'orbita dell'Acquario. Giove e Plutone permarranno in Capricorno come Venere che proseguirà il suo moto in Gemelli. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Mercurio resterà sui gradi dell'Ariete. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Bilancia ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: prospettive mutate. Il Novilunio che si formerà quest'oggi in Toro potrebbe aprire le porte a nuove possibilità per i nati Leone, a patto che siano disposti a mutare le proprie prospettive, sia in amore che nel lavoro.

2° posto Toro: sinceri. A prescindere dalle conseguenze, i nati del segno questo mercoledì avranno buone chance di sfoggiare una sincerità senza eguali, dono gradito della congiunzione che si formerà tra i Luminari nella loro orbita e l'austero Saturno d'Aria.

3° posto Acquario: lavoro top. Mercoledì in cui i nativi del segno, specialmente le prime due decadi, vedranno presumibilmente avanzare con celerità i loro progetti professionali in essere. Qualche malumore, invece, sarà probabile nelle coppie traballanti.

I mezzani

4° posto Scorpione: amore top. La Luna Nuova che nascerà nell'amico/nemico Toro renderà probabilmente più scorrevoli ed affettuose le vicende amorose, con grande soddisfazione della dolce metà che ultimamente lamentava una certa trascuratezza.

5° posto Sagittario: briosi. La voglia di ridere e scherzare in queste 24 ore non dovrebbe mancare in casa Sagittario, sopratutto nel focolare domestico dove il partner diverrà anche un compagno di giochi.

Servirà diplomazia nelle faccende lavorative.

6° posto Gemelli: altalenanti. La spensieratezza delle ore mattutine potrebbe cedere il passo ad un umore decisamente più uggioso nel pomeriggio per i nati del segno. Sarà bene evitare eventuali discussioni chiarificatrici, perchè difficilmente daranno l'esito sperato.

7° posto Pesci: diplomatici. In ambito professionale i nativi daranno, con ogni probabilità, sfoggio di una delle loro innate peculiarità, ovvero la diplomazia, riuscendo a cavarsela anche nelle discussioni più controverse.

8° posto Cancro: relax. Marte ed il Sole in angolazione poco conciliante potrebbero ridurre al lumicino il bottino energetico nativo, facendo optare molti tra loro per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

9° posto Vergine: confusi. Riuscire a fare il punto della situazione avendo ben chiaro dove orientarsi non sarà, c'è da scommetterci, un esercizio semplice per i nati del segno. Farebbero bene, quindi, a rimandare ogni scelta a data da destinarsi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Le configurazioni planetarie cambiano considerevolmente ed i nativi potrebbero accusare il 'colpo' divenendo oltremodo nervosi, sopratutto nell'ambiente di lavoro.

Tenere la bocca cucita dovrà essere un mantra per scongiurare ulteriori contrasti professionali.

11° posto Bilancia: stress. Le molteplici incombenze che graveranno sul groppone nativo dovranno essere procrastinate o delegate a terzi perché, in caso contrario, lo stress potrebbe prendere il sopravvento.

12° posto Capricorno: nuove realtà. La giornata aprirà presumibilmente la porta a scenari inediti sul percorso esistenziale dei nati Capricorno, i quali essendo poco avvezzi ai mutamenti repentini si sentiranno lievemente destabilizzati.