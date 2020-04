L'oroscopo della giornata di martedì 21 aprile, annuncia momenti più che soddisfacenti sul posto di lavoro per i nativi Ariete, che riusciranno a far valere le loro abilità sotto diversi aspetti. Scorpione riuscirà a contenere la calma e l'ansia in vista di un avvenimento importante, come un esame, mentre per il Leone, Sole e Giove portano lieti eventi sul fronte sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 21 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 21 aprile 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi permetterà di godere ancora di una buona giornata con il Sole in congiunzione nel vostro cielo.

In ambito sentimentale mettete pure da parte preoccupazioni e ansietà in quanto sarete al sicuro da qualunque pericolo avendo la vostra anima gemella al vostro fianco. Se siete single avrete modo di trascorrere momenti abbastanza gradevoli. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbe sembrarvi più difficile ottenere dei risultati soddisfacenti, e sarà necessario dunque più impegno. Voto - 7,5

Toro: bella giornata da dedicare all'amore secondo l'oroscopo di martedì. Potrete permettervi di sfruttare l'ottima posizione del pianeta Venere per godere ancora un po’ dell'ottima intesa di coppia che ci sarà tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single avete acquisito molta più sicurezza in questo ultimo periodo e questo vi permette di non restare inerti di fronte a certe situazioni. Per quanto riguarda il lavoro cordialità comunicativa e ottime competenze saranno particolarmente efficaci per risultare abili agli occhi dei colleghi. Voto - 8

Gemelli: in arrivo un oroscopo più che discreto per voi nativi del segno grazie a Mercurio in buona posizione.

Sul fronte lavorativo sarete nelle condizioni ideali per lavorare al meglio delle vostre possibilità, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale gli astri vi suggeriscono di mettere da parte le vostre energie per cercare di mantenere alcune promesse fatte in precedenza al partner e che poi avete rimandato. I cuori solitari potranno dedicarsi alla costruzione della loro storia d'amore.

Voto - 7,5

Cancro: vivrete davvero una bella relazione di coppia e potreste approfittare del periodo per solidificare il vostro rapporto con il partner. I single dovranno recuperare i loro impegni e potrebbe essere difficile senza l'ausilio degli strumenti adatti. Per quanto riguarda il lavoro questo periodo sarà fondamentale per voi preparare al meglio alcune mansioni in vista di un periodo più ricco di impegni. Voto - 8

Leone: la vostra relazione di coppia sarà in ripresa, ciò nonostante se non volete avere nuovamente problemi, forse sarebbe il caso di non assumere un atteggiamento assillante nei confronti del partner.

I single saranno concentrati verso i propri impegni, come lo studio. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo lavorare in gruppo con un nuovo socio o con un amico renderà alcune piacevoli ricompense, per cui non siate timidi oggi nel lanciare un nuovo progetto per il gruppo. Voto - 7

Vergine: oroscopo di martedì da dedicare per la maggior parte verso l'ambito lavorativo, punto favorevole della vostra giornata. Infatti, riuscirete ad eseguire con molta facilità i vostri incarichi, talvolta raccogliendo merito da parte dei colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se ci sono novità, apritevi con quanti vi vogliono bene, saranno felici per voi, in quanto erano un po’ preoccupati.

I cuori solitari lasceranno emergere alcune preoccupazioni o sentimenti con un amico molto intimo. Voto - 8

Bilancia: giornata di martedì che potrebbe iniziare sottotono per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo o scolastico infatti potreste accumulare alcune piccole delusioni o imprevisti di cui non ne andrete particolarmente fieri, mettendovi di malumore. Fortunatamente sul fronte sentimentale la vostra anima gemella cercherà di farvi riprendere. Vi sentirete a dir poco fortunati ad avere un partner così. Se siete single prendere decisioni affrettate non è il vostro forte e dunque fareste meglio a riflettere un attimo.

Voto - 7

Scorpione: dovrete cercare di mantenere la calma in questa giornata in quanto, anche se ritenete di non avere gli strumenti adatti per lavorare correttamente, sappiate che dovrete solamente avere più fiducia nelle vostre capacità e vedrete che tutto andrà per il meglio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single dovete essere meno pretestuosi e più comprensivi con chi non conoscete e dare anche più fiducia a chi invece, conoscete benissimo. Le relazioni fisse saranno perfettamente in sintonia tra di loro. Voto - 7

Sagittario: ottimo Sole in trigono dal segno amico dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Vi sentirete in grande forma con tale configurazione astrale, al punto da riuscire a fare qualcosa in più del solito soprattutto sul fronte lavorativo. In ambito sentimentale invece, sarà per voi un grande segno di gioia riuscire a rendere felice la vostra anima gemella. Se siete single potrete godere della piacevole compagnia, seppur a distanza, dei vostri amici, magari con una partita online oppure una videochiamata. Voto - 8

Capricorno: netta ripresa per voi nativi del segno sia in amore che sul posto di lavoro con una configurazione astrale che prevede un magnifico Giove in congiunzione al vostro cielo.

In amore il vostro stato d'animo sarà abbastanza positivo per trascorrere del tempo con il partner o con i vostri cari. Per voi single sarà quasi naturale parlare con una persona conosciuta da poco, quasi come se vi conoscete da una vita. Nel lavoro troverete del tempo libero in più considerato che non ci sarà molto da fare. Voto - 7,5

Acquario: gli influssi di Marte in congiunzione al vostro cielo completano un quadro astrale poco convincente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale fisicamente state bene, ciò nonostante un po’ di pigrizia potrebbe causare un po’ di malessere tra voi e il partner.

Per i single: cercate di recuperare un rapporto con un amico prima che sia tardi. Nel lavoro attenzione alle spese in quanto in questo periodo i guadagni potrebbero calare. Voto - 6,5

Pesci: periodo piuttosto stabile per voi nativi del segno con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. In amore la positività non mancherà, ma dovrete ovviamente fare anche la vostra parte se volete che tutto vada per il meglio. I cuori solitari faranno alcune scelte da cui ne ricaveranno belle soddisfazioni. In ambito lavorativo riuscirete a influenzare positivamente i vostri colleghi e stimolarli a fare qualcosa di più, soprattutto nelle mansioni di gruppo.

Voto - 7,5