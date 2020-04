Sabato 4 aprile 2020 troveremo, sul piano astrologico, la Luna transitare in Leone, nel frattempo Plutone assieme a Giove saranno sui gradi del Capricorno. Il Sole permarrà in Ariete, come Saturno e Marte nell'orbita dell'Acquario. Infine Venere rimarrà stabile in Gemelli e Urano continuerà il suo transito in Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Ariete, meno entusiasmante per Capricorno e Toro.

Ariete sereno

Ariete: sereni. Il clima nell'ambiente domestico potrebbe rasserenarsi dopo le burrasche emotive dei giorni appena trascorsi e a giovarne sarà anche la simbiosi di coppia.

Rallentamenti professionali.

Toro: lavoro flop. Con capi e colleghi, quest'oggi, sarà facile entrare in conflitto per i nati del segno di seconda e terza decade, anche per questioni di poco conto. Basterà mettere in campo un pizzico di diplomazia per smorzare i toni.

Gemelli: relax. Venere a braccetto col Sole e la Luna suggeriranno ai nati Gemelli di staccare momentaneamente la spina dal tran tran quotidiano, per concedersi ampi spazi di relax. Con le batterie cariche sarà, di conseguenza, più semplice affrontare la domenica.

Cancro: fuori giri. Per quanto possano prodigarsi, questo sabato i nativi potrebbero ricevere ben poco in cambio, sia come apprezzamenti che guadagni. Sarà bene non scoraggiarsi e far passare queste 24 ore senza esasperare troppo i toni.

Bilancia stressata

Leone: prospettive mutate. Il transito venusiano, nell'asse Terra-Aria, darà una sferzata di entusiasmo, che aiuterà i nativi ad avere le idee più chiare sulle prossime mosse da effettuare seguendo, però, percorsi esistenziali ancora inesplorati.

Vergine: finanze flop. Il bilancio economico in casa Vergine potrebbe necessitare di un'accurata revisione durante questa giornata, tagliando le spese non necessarie in modo da evitare sgradite sorprese. Amore in stand by.

Bilancia: stress. Sabato in cui le attività rinviate precedentemente avranno buone chance di sommarsi a quelle giornaliere, andando a gravare tutte sul groppone nativo, con conseguente stress al seguito.

Scorpione: taciturni. La comunicazione con l'amato bene potrebbe essere ostacolata dai transiti avversi di Marte e Mercurio, che esigeranno dai nativi maggiore attenzione a ogni parola proferita, perché il rischio di ferire la dolce metà sarà alto.

Pesci intuitivi

Sagittario: opportunità lavorative. Marte e Saturno, adesso dalla parte dei nativi, andranno a scontrarsi con Giove e Urano, mettendo nuove opportunità professionali sul piatto ma, al contempo, intimando di temporeggiare prima di attuarle.

Capricorno: ostinati. Far mutare opinione ai nati Capricorno, quest'oggi, sarà un'ardua impresa, in cui parenti e amici, capendo l'antifona, eviteranno di cimentarsi.

Acquario: lavoro top. Le faccende professionali, sopratutto dei nati Acquario che svolgono mansioni di grande responsabilità, avranno i favori delle stelle, mentre qualche scaramuccia potrebbe insorgere con l'amato bene dal pomeriggio in poi.

Pesci: intuitivi. La congiunzione Mercurio-Nettuno sui loro gradi, fomentata dalla propulsiva Venere d'Aria, regalerà, ai nativi veri e propri lampi di genio e intuizioni che non bisognerà lasciarsi sfuggire.