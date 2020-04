L'ultimo giorno della settimana sta per arrivare. Stelle e pianeti porteranno nuovi cambiamenti nella vita astrologica dei dodici segni zodiacali, approfondiamo il tutto con l'Oroscopo del 19 aprile 2020 e le previsioni di questa domenica.

Astri e stelle del 19 aprile: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore è un momento importante, lo sarà ancora di più lunedì, quando la Luna tornerà nel vostro segno. Gli incontri, in particolare virtuali, al momento non mancano. Per il lavoro è un momento importante per iniziare a programmare qualcosa di nuovo, sentite di aver voglia di fare tante cose.

Toro: per i sentimenti è un momento di forza che aiuta a superare le difficoltà di questi giorni. Le coppie che stanno insieme da tanto possono delineare alcuni progetti. Nel lavoro la situazione attuale comporta una revisione dei conti.

Gemelli: a livello amoroso la Luna è in opposizione, questo potrebbe comportare qualche momento negativo in più. Attenzione alle storie parallele. Venere nel segno aiuta le coppie di lunga data. Nel lavoro, nonostante il periodo di fermo, siete pronti all'azione, molti vogliono uscire da un percorso negativo intrapreso l'anno scorso.

Cancro: in amore il pomeriggio sarà migliore della mattina, questa domenica porta qualcosa in più in generale. In questo momento si potrà risvegliare però qualche difficoltà. A livello lavorativo lasciare il certo per l'incerto non è la cosa migliore. Saturno non è più contrario.

Leone: a livello amoroso giornata interessante, non mancherà qualche bella emozione. Gli incontri che avete fatto in passato potranno cambiare qualcosa in voi.

Nel lavoro presto ritornerete protagonisti, non sottovalutate le proposte ed i progetti del momento.

Vergine: per i sentimenti la Luna in opposizione crea qualche dubbio, potreste mettere in discussione una storia. Nel complesso questo non è un periodo di blocco, ma il meglio arriverà alla fine del mese. Nel lavoro non potete pretendere tutto subito in questo momento, meglio essere più tranquilli.

Previsioni e oroscopo del 19 aprile: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale il Sole è favorevole e ciò aiuta i sentimenti, ora è più facile gestire una storia. A livello lavorativo momento di scarso rendimento, siete pensierosi per alcune spese.

Scorpione: a livello amoroso questa giornata è dalla vostra parte, attenzione soltanto ai legami con una persona dell'Acquario o del Toro. Nel lavoro le prossime settimane portano emozioni interessanti, vivrete tutto con maggiore interesse.

Sagittario: questo periodo sul piano sentimentale vi vede confusi e attratti da persone poco affidabili.

I rapporti in casa sono da tenere sotto controllo. Nel lavoro non mancano i ritardi, in particolare per le questioni economiche.

Capricorno: a livello amoroso occorrerà risolvere un piccolo problema di coppia. La Luna presto sarà nel segno e aiuterà anche nelle nuove conoscenze. Nel lavoro Giove aiuta in questo momento difficile.

Acquario: per i sentimenti quelle che partono ora sono storie importanti. Se una relazione si è conclusa non è il caso per ritornare sui propri passi. A livello lavorativo non tutte le promesse fatte sono state mantenute, verificate con attenzione le questioni finanziarie.

Pesci: in amore con la Luna nel segno potreste vivere qualche bella emozione, non mancheranno però alcuni conflitti. Nel lavoro per alcuni torna una buona stabilità, c'è più voglia di rimettersi in gioco.