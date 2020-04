Sta per partire una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo quali cambiamenti porteranno le stelle ed i pianeti in amore e nel lavoro ai dodici segni zodiacali con l'oroscopo del 20 aprile 2020.

Astri e oroscopo del 20 aprile: previsioni

Ariete: in amore giornata che parte in maniera positiva. Non si risolveranno in questo momento tutte le preoccupazioni, ma qualcosa di buono arriverà. Nel lavoro qualcosa inizia a muoversi, le vostre richieste possono essere vincenti.

Toro: per i sentimenti momento positivo con diversi pianeti favorevoli.

Cercate di concludere i progetti in questo periodo, fate anche il punto della situazione. Nel lavoro non si esclude qualche novità positiva, un nuovo progetto potrà partire entro poco.

Gemelli: a livello amoroso occorre sfruttare questa giornata visto che la Luna non è più contraria. Alcune situazioni però possono essere molto complesse. Nel lavoro momento di tensioni in cui i rapporti ed i contatti non sono favoriti.

Cancro: in amore potreste fare molto da qui ai prossimi giorni. Chi è solo da tempo deve darsi da fare.

A livello lavorativo ci sono meno ansie e meno preoccupazioni in prospettiva futura.

Leone: a livello sentimentale, nonostante il Sole in opposizione c'è una grande volontà di amare. Attenzione soltanto ad alcune indecisioni. Nel lavoro anche trattative più impegnative ed importanti potranno essere gestite in questo momento.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale torna la voglia di rimettersi in gioco in amore.

Vi sentite più forti. Nel lavoro un problema dell'ultimo momento potrebbe non mancare, ma anche una chiamata positiva. Anche in questo periodo difficile sapete come venirne fuori.

Previsioni e oroscopo del 20 aprile 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti Luna in opposizione che invita a fare le cose con calma. Gli incontri che avete fatto in passato risulteranno positivi in questo momento.

A livello lavorativo normale qualche ritardo e qualche tensione. La giornata sarà nel complesso non esaltante.

Scorpione: a livello amoroso attenzione a non tornare su vecchie discussioni. Dovete credere di più in voi stessi ed essere più propositivi. Nel lavoro momento di risalita, è il momento di fare qualcosa di nuovo, possibili cambiamenti.

Sagittario: a livello sentimentale periodo giusto per farsi sentire. Avete voglia di fare incontri speciali, ma per il momento dovete accontentarvi. Nel lavoro attenzione alle provocazioni, dovreste anche rivedere alcune questioni del passato perché potrebbero tornare a rovinarvi l'umore adesso.

Stelle e oroscopo del 20 aprile: la giornata

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna favorevole, se c'è una persona che vi piace non mollate proprio adesso. Nel lavoro per alcuni i nuovi incontri saranno positivi, si potrà programmare qualche progetto futuro.

Acquario: per i sentimenti periodo stressante, il Sole inizio un transito agitato che non deve rovinare la coppia. Nel lavoro non dovete strafare, potreste anche dire basta ad una situazione difficile.

Pesci: in amore Sole favorevole in questo particolare periodo dell'anno. Siete più forti e avete più voglia di stare con la persona amata.

Nel lavoro situazione migliore, c'è una grande volontà di recupero.