Ha ormai preso definitivamente il via l'ultima parte del mese di aprile. Appronfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di martedì 21 aprile con tutte le novità ed i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo 21 aprile: la giornata per la prima sestina

Ariete: in amore in questo momento avete dalla vostra parte delle buone stelle, c'è uno stato di maggiore forza. Con una persona del Capricorno o del Toro potranno nascere amicizie speciali. Nel lavoro c'è da mettere a posto alcune questioni rimaste in sospeso, man mano che arriva alla fine del mese le cose miglioreranno.

Toro: per i sentimenti sono belle le emozioni in questo periodo e i progetti di coppia sono favoriti. La giornata parte in maniera positiva. Nel lavoro non si esclude qualche notizia positiva entro poco. Forza per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso, se avete rapporti con una persona dell'Ariete ora la storia riprende a decollare. Cercate di non prendervela per cose banali. Nel lavoro c'è la possibilità di fare una richiesta. Se c'è stato un taglio è possibile recuperare.

Cancro: in amore le storie che nascono in questo periodo sono interessanti, chi vive però più relazioni potrebbe avere qualche dubbio.

A livello lavorativo è fondamentale fare delle scelte sicure, avete la necessità di avere maggiori certezze adesso.

Leone: a livello sentimentale Venere e Luna sono favorevoli, incontri ed emozioni speciali. Vi sentite forti. Nel lavoro non vi fidate di tutti, date maggiore spazio alle vostre intuizioni, sarà difficile sbagliare.

Vergine: occorre affrontare con coraggio tutte le situazioni che nascono in questo periodo.

Abbiate prudenza. Non è il momento di fare progetti a lunga scadenza. Nel lavoro c'è un recupero per tutte le attività legate ai contatti.

Previsioni e oroscopo del 21 aprile: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti la Luna è in opposizione, attenzione a qualche discussione che potrebbe nascere in questa giornata con la persona amata. Evitate di fare troppe cose assieme. Nel lavoro situazione economica sempre da gestire bene, è tempo di revisioni.

Scorpione: entro i prossimi giorni dovrete parlare di questioni importanti per i sentimenti. Non mancheranno momenti di nervosismo in serata. A livello lavorativo potreste concludere nuovi accordi, ci sono opportunità da sfruttare.

Sagittario: per i sentimenti le prossime giornate e questa del 21 aprile saranno interessanti: qualcuno potrebbe regalarvi qualche emozione in più del solito. Nel lavoro, nonostante il momento, insistete e andate avanti, occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Capricorno: in amore torna qualche piccola incertezza, attenzione nei rapporti con una persona dell'Ariete. Nel lavoro, specie se cercate qualcosa di nuovo, non mancano i dubbi, ma questi passeranno nelle prossime settimane.

Stanchezza sul piano fisico.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna è favorevole per i sentimenti, nasceranno emozioni e sensazioni speciali. Nel lavoro alcune collaborazioni sono già cambiate o cambieranno.

Pesci: in amore, rispetto agli ultimi giorni, la situazione è migliore. C'è però qualcosa da dire alla persona amata. Nel lavoro siete in bilico su accettarono una proposta, questo momento vi vede molto confusi.