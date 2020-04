Sabato 2 e domenica 3 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, nel frattempo Urano, Mercurio ed il Sole transiteranno sui gradi del Toro. Marte e Saturno rimarranno stabili in Acquario come Giove assieme a Plutone che permarranno nel domicilio del Capricorno. In ultimo, Nettuno continuerà il moto in Pesci e Venere proseguirà il moto in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Sagittario, meno roseo per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Sagittario: tenaci. Malgrado qualche ostacolo, seppur di esigua entità, potrebbe palesarsi nell'ambiente professionale i nati del segno sfodereranno un'invidiabile tenacia, che li aiuterà a superare in scioltezza qualsiasi problematica del fine settimana.

2° posto Toro: briosi. Il tono umorale nativo del weekend sarà, con tutta probabilità, alle stelle tanto che anche le mansioni meno entusiasmanti, come quelle legate alla manutenzione casalinga, risulteranno quasi divertenti durante il loro svolgimento.

3° posto Leone: lungimiranti. Dal pomeriggio di sabato i nati Leone potrebbero mettere in campo un mood lungimirante, ponderando a dovere le prossime mosse professionali da effettuare, specialmente se lavoratori autonomi, senza però metterle in atto al momento.

I mezzani

4° posto Capricorno: lavoro top. Due giornate dove i nativi potrebbero lavorare alacremente per giungere in maniera repentina alle loro mete professionali, sebbene Urano intimi di rallentare il passo e Marte di non disperdere troppe energie.

5° posto Vergine: shopping. Da una parte questo weekend sarà presumibilmente avaro di soddisfazioni amorose, ma dall'altro potrebbe regalare un bottino economico di tutto rispetto, che farà optare alcuni tra loro per concedersi una sessione di shopping online.

6° posto Gemelli: segreti scoperti. Venere nella loro orbita subisce una doppia ed imponente quadratura sia dal Luminare femminile che da Nettuno, e sarà proprio quest'ultimo a favorire l'emergere di segreti sinora ben celati. La buona notizia, però, è che potrebbero giungere alle orecchie di persone non interessate all'argomento.

7° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima avrà buone chance di volgere al bello, dopo i polveroni dialettici dei giorni passati, e ciò farà divenire più piacevole trascorrere del tempo assieme all'amato bene senza rivangare i torti subiti.

8° posto Scorpione: taciturni. Sebbene qualcosa potrebbe non quadrare in ambito amoroso, i nativi prediligeranno assumere un atteggiamento taciturno anziché, come solitamente gli si confà, esternare il loro malcontento con veemenza.

9° posto Bilancia: revisioni amicali. Le amicizie, nuove o vecchie che siano, potrebbero necessitare di una revisione durante il weekend da parte dei nati Bilancia, i quali si accorgeranno che alcuni tra queste non hanno più ragion d'essere.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: bizzosi. Le effemeridi dei due giorni che chiudono la settimana si riveleranno, c'è da scommetterci, oltremodo nervosi per i nati del segno che scateneranno la loro ira anche per questioni di poco conto.

Lo sport, in questi casi, potrebbe rivelarsi una preziosa valvola di sfogo.

11° posto Pesci: pessimisti. Gli Astri non saranno ben posizionati durante questa settimana rispetto ai nativi, è vero, ma il pessimismo che potrebbero mettere in campo non li aiuterà di certo ad affrontare al meglio queste giornate.

12° posto Ariete: impazienti. I nati del segno che aspettano una notizia importante avranno buone chance di sfoderare una controproducente impazienza che, oltre a non accelerarne ovviamente l'arrivo della stessa, rallenterà il loro passo su ulteriori fronti.